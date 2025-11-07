https://sputnik-abkhazia.ru/20251107/reshat-problemy-na-mestakh-kakimi-polnomochiyami-obladayut-rayonnye-deputaty--1058870840.html

Решать проблемы на местах: какими полномочиями обладают районные депутаты

Решать проблемы на местах: какими полномочиями обладают районные депутаты

Выборы в органы местного самоуправления пройдут во всех районах Абхазии в субботу, 8 ноября. 07.11.2025

О том, какое значение имеют выборы в местные органы власти в интервью радио Sputnik рассказал политолог Максим Гвинджия.Он подчеркнул, что выборы в местные органы власти очень важны для республики. Гвинджия обратил внимание на то, что районные собрания депутатов обладают немалыми полномочиями. От эффективной работы местных органов власти зависит состояние улиц, водоснабжения, обеспечение электроэнергией и многое другое. По словам Максима Гвинджия, районные собрания - это "кухня демократии", где решаются насущные вопросы граждан республики. Поэтому, участие в выборах имеет важное значение, считает он.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

