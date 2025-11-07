Решать проблемы на местах: какими полномочиями обладают районные депутаты

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарҭатә усбарҭахь алхрақәа: азиндырыҩ иҿцәажәара
13:04
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи асахьаҭыхыҩцәа қәыԥшцәа рцәыргақәҵа аатит: аиҿкааҩ иҿцәажәара
13:21
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Вахтангов ихьӡ зху атеатр Аԥсны: акультуратә ԥстазааразы аҵакы ҳалацәажәоит
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
"Ақьиара амза": "Ашана" ихацнаркит акциа
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Как влияет развитие туротрасли Гагры на архитектурный облик?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Фестиваль "Маршруты здоровья": интервью с места события
14:33
4 мин
Такие обстоятельства
Бюджет Фонда ОМС: на что направят средства в 2026 году
14:38
21 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа композитор Сан-Марино аицлабраҿы аиааира лгеит
18:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарҭатә усбарҭахь алхрақәа: азиндырыҩ иҿцәажәара
18:13
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Кредитный портфель банковского сектора Абхазии вырос
18:34
11 мин
Актуальный комментарий
Словарный запас через игру: интервью с автором проекта
18:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа композитор Сан-Марино аицлабраҿы аиааира лгеит
21:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарҭатә усбарҭахь алхрақәа: азиндырыҩ иҿцәажәара
21:13
16 мин
Актуальный комментарий
Кредитный портфель банковского сектора Абхазии вырос
21:34
11 мин
Актуальный комментарий
Словарный запас через игру: интервью с автором проекта
21:46
14 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
On air
13:16
2 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Взаимный интерес
On air
14:17
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
Словарный запас через игру: интервью с автором проекта
14:44
14 мин
Дополнительное время
On air
14:57
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Решать проблемы на местах: какими полномочиями обладают районные депутаты

11:08 07.11.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Выборы в органы местного самоуправления пройдут во всех районах Абхазии в субботу, 8 ноября.
О том, какое значение имеют выборы в местные органы власти в интервью радио Sputnik рассказал политолог Максим Гвинджия.
Он подчеркнул, что выборы в местные органы власти очень важны для республики.
Гвинджия обратил внимание на то, что районные собрания депутатов обладают немалыми полномочиями.
От эффективной работы местных органов власти зависит состояние улиц, водоснабжения, обеспечение электроэнергией и многое другое.
По словам Максима Гвинджия, районные собрания - это "кухня демократии", где решаются насущные вопросы граждан республики. Поэтому, участие в выборах имеет важное значение, считает он.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
