Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов над российскими регионами

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарҭатә усбарҭахь алхрақәа: азиндырыҩ иҿцәажәара
13:04
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсни Урыстәылеи асахьаҭыхыҩцәа қәыԥшцәа рцәыргақәҵа аатит: аиҿкааҩ иҿцәажәара
13:21
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Вахтангов ихьӡ зху атеатр Аԥсны: акультуратә ԥстазааразы аҵакы ҳалацәажәоит
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
"Ақьиара амза": "Ашана" ихацнаркит акциа
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Как влияет развитие туротрасли Гагры на архитектурный облик?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Фестиваль "Маршруты здоровья": интервью с места события
14:33
4 мин
Такие обстоятельства
Бюджет Фонда ОМС: на что направят средства в 2026 году
14:38
21 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа композитор Сан-Марино аицлабраҿы аиааира лгеит
18:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарҭатә усбарҭахь алхрақәа: азиндырыҩ иҿцәажәара
18:13
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Кредитный портфель банковского сектора Абхазии вырос
18:34
11 мин
Актуальный комментарий
Словарный запас через игру: интервью с автором проекта
18:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа композитор Сан-Марино аицлабраҿы аиааира лгеит
21:04
9 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарҭатә усбарҭахь алхрақәа: азиндырыҩ иҿцәажәара
21:13
16 мин
Актуальный комментарий
Кредитный портфель банковского сектора Абхазии вырос
21:34
11 мин
Актуальный комментарий
Словарный запас через игру: интервью с автором проекта
21:46
14 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
On air
13:16
2 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Взаимный интерес
On air
14:17
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Актуальный комментарий
Словарный запас через игру: интервью с автором проекта
14:44
14 мин
Дополнительное время
On air
14:57
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20251107/sredstva-pvo-za-noch-sbili-11-ukrainskikh-dronov-nad-rossiyskimi-regionami-1058863076.html
Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов над российскими регионами
Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов над российскими регионами

09:00 07.11.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 07.11.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 11 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Пять БпЛА уничтожили над Крымом.
Три дрона сбили над территорией Брянской области, два - Курской, один - над Калужской.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВЗ заявила о планах Запада по организации диверсии на Запорожской АЭС
Вчера, 12:37
