Средства ПВО за ночь сбили 11 украинских дронов над российскими регионами

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 07.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 ноя - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 11 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.Пять БпЛА уничтожили над Крымом.Три дрона сбили над территорией Брянской области, два - Курской, один - над Калужской.

