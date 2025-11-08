Есть такая команда в горах, на берегу моря: история "Нартов из Абхазии"

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амҩатә машәырқәа рырмаҷразы иҟаҵатәуи: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аибашьраан Арӡынба ирезиденциа ахьыҟаз Гәдоуҭатәи аҩны музеины иҟалоит
13:34
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа композитор Сан-Марино аицлабраҿы аиааира лгеит
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Школьники из Абхазии "На волне знаний" в Сириусе
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Словарный запас через игру: интервью с автором проекта
14:33
14 мин
Дополнительное время
Гимнастки из Абхазии собрали урожай медалей в Дубае
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҵарауаҩ-абызшәаҭҵааҩы Раиса Гәыблиа лзы ажәа
18:04
9 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аибашьраан Арӡынба ирезиденциа ахьыҟаз Гәдоуҭатәи аҩны музеины иҟалоит
18:13
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Школьники из Абхазии "На волне знаний" в Сириусе
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҵарауаҩ-абызшәаҭҵааҩы Раиса Гәыблиа лзы ажәа
21:04
9 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аибашьраан Арӡынба ирезиденциа ахьыҟаз Гәдоуҭатәи аҩны музеины иҟалоит
21:13
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Школьники из Абхазии "На волне знаний" в Сириусе
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭаратә усбарҭақәа рахь алхрақәа рҵакы: аполитолог ихҳәаа
13:05
18 мин
Аиҿцәажәара
Гәдоуҭа араион аҿы ишԥамҩаԥысуеи абжьыҭара: алхратә комиссиа ахантәаҩы иҿцәажәара
13:23
7 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Иабанӡаадырԥшуе активра аҳҭнықалақь алхыҩцәа: акомиссиа аиҳабы ихҳәаа
13:34
17 мин
Аиҿцәажәара
Алхрақәа Очамчыра араион аҿы: алхратә комиссиа ахантәаҩы ихҳәаа
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Выборы в Абхазии: интервью с представителем избирательной комиссии Гагрского района
14:04
4 мин
Такие обстоятельства
Международный десант в Абхазии: кого собрала конференция на тему выборов?
14:08
22 мин
Такие обстоятельства
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Кьасоу Ҳагба аҭыԥантәи адепутат изкны: агәыбылреи аҭакԥхықәреи ицзароуп
18:04
8 мин
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп
Когԥҳа Ԥақәашь лынхареи лусуреи иазкны
18:12
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
18:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251108/est-takaya-komanda-v-gorakh-na-beregu-morya-istoriya-nartov-iz-abkhazii-1058841346.html
Есть такая команда в горах, на берегу моря: история "Нартов из Абхазии"
Есть такая команда в горах, на берегу моря: история "Нартов из Абхазии"
Sputnik Абхазия
Одна из самых титулованных команд в Клубе веселых и находчивых, "Нарты из Абхазии", появилась в 2000 году в Сухуме. 08.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-08T17:35+0300
2025-11-08T17:53+0300
в абхазии
абхазия
новости
команда квн "нарты из абхазии"
квн
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101486/07/1014860734_0:0:629:355_1920x0_80_0_0_2e331f35752d3fde5bca7e42da9c2f1b.jpg
Уже через несколько лет после создания команда получила путевку в КВН и завоевала сердца не только абхазских, но и российских зрителей.SputnikИстория легендарных "Нартов из Абхазии" началась со студенческого коллектива в АГУ. Почти все участники команды танцевали в госансамбле "Кавказ" и активно участвовали в университетских мероприятиях. Со временем ребята поняли, что им ближе творчество, чем экономика, которую они изучали."Наша команда образовалась в 2000 году. Это были студенческие дни, своеобразная "весна", на которую собирались тысячи людей. Тогда Борис Саджат-ипа предложил собрать команду КВН, и мы согласились. Так появилась сборная Абхазского госуниверситета, впоследствии — "Нарты из Абхазии", — вспоминал в интервью Sputnik один из участников, Саид Хашба.Посланцы абхазского юмораПервые шаги команда делала в трудное послевоенное время, когда стране было не до юмора. Чтобы выезжать на игры, "нартам" приходилось занимать деньги."Мы собирали средства с миру по нитке, брали взаймы и потом отрабатывали на концертах. Нам помогали многие: кто-то находил деньги на билеты, кто-то — на проживание. Первым, кто в нас поверил, был президент Владислав Ардзинба", — рассказывал Sputnik Дамей Чамба.Первое выездное выступление состоялось в Воронеже, где абхазские юмористы пробивались в московские лиги. В 2002 году в столице "Нарты из Абхазии" завоевали свой первый чемпионский титул, а уже через год стали вице-чемпионами Премьер-лиги. В 2004 году команда получила гран-при "вышки" на музыкальном фестивале в Юрмале."Стартовой точкой большого КВНа стала игра в Юрмале, после которой мы почти не проигрывали", — вспоминал капитан команды Тимур Тания.В 2005 году "Нарты из Абхазии" стали чемпионами Высшей лиги, а в 2008 и 2010 годах дважды завоевали Летний кубок. В 2009 году на фестивале "Голосящий КиВиН" они получили сразу два "КиВиНа"— "золотого" и "президентского".13 Нартов и ни одной девушки "В древней Спарте некрасивых и тупых мальчиков сбрасывали со скалы. А умных и красивых забрасывали в горы — в Абхазию", — шутили "нарты" в одном из выпусков КВН.Команда славилась харизмой и талантами участников, но в ней не было девушек."КВН требует полной отдачи. Не каждая абхазская семья готова к тому, чтобы их дочь надолго уезжала из дома. Мы репетировали до глубокой ночи, иногда шли пешком от Госфилармонии до Нового района", — объяснял Алхас Манаргия.Каждый артист имел свое место и роль: капитан Тимур Тания — старейшина, Эрик Микая — "золотой голос" команды, Ролан Бганба — конферансье. Все они не только остро шутили, но и прекрасно пели и танцевали.Темы их номеров охватывали все — политику, национальные традиции, кавказские свадьбы, долголетие абхазов, дружбу Абхазии и России.Возвращение "Нартов"После 2010 года, находясь на пике популярности, "Нарты из Абхазии" решили уйти из большого КВН непобежденными. В Сухуме они создали юмористическое шоу "Алаф Клаб".В 2015 году команда вновь выступила на "Встрече выпускников" КВН в Сочи, а спустя десять лет на такой же встрече в Екатеринбурге, где снова завоевала главный трофей. После этого указом президента Абхазии четверо участников были награждены орденами "Ахьдз-Апша" III степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251022/1058495894.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250903/1057295291.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250717/1056116339.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101486/07/1014860734_0:0:629:472_1920x0_80_0_0_a70b00236765abcd13feda42a9101866.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, команда квн "нарты из абхазии", квн
абхазия, новости, команда квн "нарты из абхазии", квн

Есть такая команда в горах, на берегу моря: история "Нартов из Абхазии"

17:35 08.11.2025 (обновлено: 17:53 08.11.2025)
© Фото : с сайта КВНКоманда КВН "Нарты из Абхазии" во время выступления. Архивное фото.
Команда КВН Нарты из Абхазии во время выступления. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2025
© Фото : с сайта КВН
Подписаться
Одна из самых титулованных команд в Клубе веселых и находчивых, "Нарты из Абхазии", появилась в 2000 году в Сухуме.
Уже через несколько лет после создания команда получила путевку в КВН и завоевала сердца не только абхазских, но и российских зрителей.
Sputnik
История легендарных "Нартов из Абхазии" началась со студенческого коллектива в АГУ. Почти все участники команды танцевали в госансамбле "Кавказ" и активно участвовали в университетских мероприятиях. Со временем ребята поняли, что им ближе творчество, чем экономика, которую они изучали.
"Наша команда образовалась в 2000 году. Это были студенческие дни, своеобразная "весна", на которую собирались тысячи людей. Тогда Борис Саджат-ипа предложил собрать команду КВН, и мы согласились. Так появилась сборная Абхазского госуниверситета, впоследствии — "Нарты из Абхазии", — вспоминал в интервью Sputnik один из участников, Саид Хашба.

Посланцы абхазского юмора

Первые шаги команда делала в трудное послевоенное время, когда стране было не до юмора. Чтобы выезжать на игры, "нартам" приходилось занимать деньги.
"Мы собирали средства с миру по нитке, брали взаймы и потом отрабатывали на концертах. Нам помогали многие: кто-то находил деньги на билеты, кто-то — на проживание. Первым, кто в нас поверил, был президент Владислав Ардзинба", — рассказывал Sputnik Дамей Чамба.
Первое выездное выступление состоялось в Воронеже, где абхазские юмористы пробивались в московские лиги. В 2002 году в столице "Нарты из Абхазии" завоевали свой первый чемпионский титул, а уже через год стали вице-чемпионами Премьер-лиги. В 2004 году команда получила гран-при "вышки" на музыкальном фестивале в Юрмале.
"Стартовой точкой большого КВНа стала игра в Юрмале, после которой мы почти не проигрывали", — вспоминал капитан команды Тимур Тания.
В 2005 году "Нарты из Абхазии" стали чемпионами Высшей лиги, а в 2008 и 2010 годах дважды завоевали Летний кубок. В 2009 году на фестивале "Голосящий КиВиН" они получили сразу два "КиВиНа"— "золотого" и "президентского".
Президент Абхазии Бадра Гунба посетил юбилейный вечер Алаф Клаб - Sputnik Абхазия, 1920, 22.10.2025
В Абхазии
Президент Абхазии Бадра Гунба посетил юбилейный вечер "Алаф Клаб"
22 октября, 20:39

13 Нартов и ни одной девушки

"В древней Спарте некрасивых и тупых мальчиков сбрасывали со скалы. А умных и красивых забрасывали в горы — в Абхазию", — шутили "нарты" в одном из выпусков КВН.
Команда славилась харизмой и талантами участников, но в ней не было девушек.
"КВН требует полной отдачи. Не каждая абхазская семья готова к тому, чтобы их дочь надолго уезжала из дома. Мы репетировали до глубокой ночи, иногда шли пешком от Госфилармонии до Нового района", — объяснял Алхас Манаргия.
Каждый артист имел свое место и роль: капитан Тимур Тания — старейшина, Эрик Микая — "золотой голос" команды, Ролан Бганба — конферансье. Все они не только остро шутили, но и прекрасно пели и танцевали.
Темы их номеров охватывали все — политику, национальные традиции, кавказские свадьбы, долголетие абхазов, дружбу Абхазии и России.
Команда КВН Нарты из Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2025
В Абхазии
Лигу Клуба веселых и находчивых воссоздадут в Абхазии
3 сентября, 17:35

Возвращение "Нартов"

После 2010 года, находясь на пике популярности, "Нарты из Абхазии" решили уйти из большого КВН непобежденными. В Сухуме они создали юмористическое шоу "Алаф Клаб".
В 2015 году команда вновь выступила на "Встрече выпускников" КВН в Сочи, а спустя десять лет на такой же встрече в Екатеринбурге, где снова завоевала главный трофей. После этого указом президента Абхазии четверо участников были награждены орденами "Ахьдз-Апша" III степени.
В Абхазии
Четверых "Нартов из Абхазии" наградили орденами "Ахьдз-Апша" III степени
17 июля, 18:36
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0