Есть такая команда в горах, на берегу моря: история "Нартов из Абхазии"

Есть такая команда в горах, на берегу моря: история "Нартов из Абхазии"

Уже через несколько лет после создания команда получила путевку в КВН и завоевала сердца не только абхазских, но и российских зрителей.SputnikИстория легендарных "Нартов из Абхазии" началась со студенческого коллектива в АГУ. Почти все участники команды танцевали в госансамбле "Кавказ" и активно участвовали в университетских мероприятиях. Со временем ребята поняли, что им ближе творчество, чем экономика, которую они изучали."Наша команда образовалась в 2000 году. Это были студенческие дни, своеобразная "весна", на которую собирались тысячи людей. Тогда Борис Саджат-ипа предложил собрать команду КВН, и мы согласились. Так появилась сборная Абхазского госуниверситета, впоследствии — "Нарты из Абхазии", — вспоминал в интервью Sputnik один из участников, Саид Хашба.Посланцы абхазского юмораПервые шаги команда делала в трудное послевоенное время, когда стране было не до юмора. Чтобы выезжать на игры, "нартам" приходилось занимать деньги."Мы собирали средства с миру по нитке, брали взаймы и потом отрабатывали на концертах. Нам помогали многие: кто-то находил деньги на билеты, кто-то — на проживание. Первым, кто в нас поверил, был президент Владислав Ардзинба", — рассказывал Sputnik Дамей Чамба.Первое выездное выступление состоялось в Воронеже, где абхазские юмористы пробивались в московские лиги. В 2002 году в столице "Нарты из Абхазии" завоевали свой первый чемпионский титул, а уже через год стали вице-чемпионами Премьер-лиги. В 2004 году команда получила гран-при "вышки" на музыкальном фестивале в Юрмале."Стартовой точкой большого КВНа стала игра в Юрмале, после которой мы почти не проигрывали", — вспоминал капитан команды Тимур Тания.В 2005 году "Нарты из Абхазии" стали чемпионами Высшей лиги, а в 2008 и 2010 годах дважды завоевали Летний кубок. В 2009 году на фестивале "Голосящий КиВиН" они получили сразу два "КиВиНа"— "золотого" и "президентского".13 Нартов и ни одной девушки "В древней Спарте некрасивых и тупых мальчиков сбрасывали со скалы. А умных и красивых забрасывали в горы — в Абхазию", — шутили "нарты" в одном из выпусков КВН.Команда славилась харизмой и талантами участников, но в ней не было девушек."КВН требует полной отдачи. Не каждая абхазская семья готова к тому, чтобы их дочь надолго уезжала из дома. Мы репетировали до глубокой ночи, иногда шли пешком от Госфилармонии до Нового района", — объяснял Алхас Манаргия.Каждый артист имел свое место и роль: капитан Тимур Тания — старейшина, Эрик Микая — "золотой голос" команды, Ролан Бганба — конферансье. Все они не только остро шутили, но и прекрасно пели и танцевали.Темы их номеров охватывали все — политику, национальные традиции, кавказские свадьбы, долголетие абхазов, дружбу Абхазии и России.Возвращение "Нартов"После 2010 года, находясь на пике популярности, "Нарты из Абхазии" решили уйти из большого КВН непобежденными. В Сухуме они создали юмористическое шоу "Алаф Клаб".В 2015 году команда вновь выступила на "Встрече выпускников" КВН в Сочи, а спустя десять лет на такой же встрече в Екатеринбурге, где снова завоевала главный трофей. После этого указом президента Абхазии четверо участников были награждены орденами "Ахьдз-Апша" III степени.

