Гражданский долг: почему нужно участвовать в выборах депутатов районных собраний

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амҩатә машәырқәа рырмаҷразы иҟаҵатәуи: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аибашьраан Арӡынба ирезиденциа ахьыҟаз Гәдоуҭатәи аҩны музеины иҟалоит
13:34
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа композитор Сан-Марино аицлабраҿы аиааира лгеит
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Школьники из Абхазии "На волне знаний" в Сириусе
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Словарный запас через игру: интервью с автором проекта
14:33
14 мин
Дополнительное время
Гимнастки из Абхазии собрали урожай медалей в Дубае
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҵарауаҩ-абызшәаҭҵааҩы Раиса Гәыблиа лзы ажәа
18:04
9 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аибашьраан Арӡынба ирезиденциа ахьыҟаз Гәдоуҭатәи аҩны музеины иҟалоит
18:13
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Школьники из Абхазии "На волне знаний" в Сириусе
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҵарауаҩ-абызшәаҭҵааҩы Раиса Гәыблиа лзы ажәа
21:04
9 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аибашьраан Арӡынба ирезиденциа ахьыҟаз Гәдоуҭатәи аҩны музеины иҟалоит
21:13
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Школьники из Абхазии "На волне знаний" в Сириусе
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭаратә усбарҭақәа рахь алхрақәа рҵакы: аполитолог ихҳәаа
13:05
18 мин
Аиҿцәажәара
Гәдоуҭа араион аҿы ишԥамҩаԥысуеи абжьыҭара: алхратә комиссиа ахантәаҩы иҿцәажәара
13:23
7 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Иабанӡаадырԥшуе активра аҳҭнықалақь алхыҩцәа: акомиссиа аиҳабы ихҳәаа
13:34
17 мин
Аиҿцәажәара
Алхрақәа Очамчыра араион аҿы: алхратә комиссиа ахантәаҩы ихҳәаа
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Актуальный комментарий
Выборы в Абхазии: интервью с представителем избирательной комиссии Гагрского района
14:04
4 мин
Такие обстоятельства
Международный десант в Абхазии: кого собрала конференция на тему выборов?
14:08
22 мин
Такие обстоятельства
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Кьасоу Ҳагба аҭыԥантәи адепутат изкны: агәыбылреи аҭакԥхықәреи ицзароуп
18:04
8 мин
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп
Когԥҳа Ԥақәашь лынхареи лусуреи иазкны
18:12
17 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
18:34
26 мин
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Голосование на выборах в органы местного самоуправления продлится до 20:00. На посты депутатов претендуют более 280 человек, как самовыдвиженцы, так и члены партий.
По словам уполномоченного по правам человека в Абхазии Анас Кишмария, выборы в республике проходят в строгом соответствии с законодательством республики.
"Люди приходят с большим удовольствием, делятся впечатлениями, исходя из общего фона, очень благоприятно проходят выборы", — отметила она.
Кишмария посетила несколько избирательных участков, и по ее словам, везде была спокойная и рабочая обстановка.
Омбудсмен высоко оценила уровень демократичности выборов в Абхазии. Она уверена, что избирательной системой республики можно гордиться.
