Гражданский долг: почему нужно участвовать в выборах депутатов районных собраний

Голосование на выборах в органы местного самоуправления продлится до 20:00. На посты депутатов претендуют более 280 человек, как самовыдвиженцы, так и члены... 08.11.2025, Sputnik Абхазия

По словам уполномоченного по правам человека в Абхазии Анас Кишмария, выборы в республике проходят в строгом соответствии с законодательством республики. "Люди приходят с большим удовольствием, делятся впечатлениями, исходя из общего фона, очень благоприятно проходят выборы", — отметила она. Кишмария посетила несколько избирательных участков, и по ее словам, везде была спокойная и рабочая обстановка. Омбудсмен высоко оценила уровень демократичности выборов в Абхазии. Она уверена, что избирательной системой республики можно гордиться.

