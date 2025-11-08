https://sputnik-abkhazia.ru/20251108/institut-vyborov-o-znachenii-i-roli-v-gosudarstvennom-uklade-s-ombudsmenom-1058916742.html

Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом

Об институте местных выборов и их значении для внутриполитической жизни страны, в эфире радио Sputnik говорили с Уполномоченным по правам человека в Абхазии

Об институте местных выборов и их значении для внутриполитической жизни страны, в эфире радио Sputnik говорили с Уполномоченным по правам человека в Абхазии Анас Кишмария. Слушайте подкаст.

