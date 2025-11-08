https://sputnik-abkhazia.ru/20251108/institut-vyborov-o-znachenii-i-roli-v-gosudarstvennom-uklade-s-ombudsmenom-1058916742.html
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
Sputnik Абхазия
Об институте местных выборов и их значении для внутриполитической жизни страны, в эфире радио Sputnik говорили с Уполномоченным по правам человека в Абхазии... 08.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-08T16:30+0300
2025-11-08T16:30+0300
2025-11-08T16:32+0300
радио
подкасты
абхазия
такие обстоятельства
выборы
выборы в местное самоуправление
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/08/1058916829_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f5307564009f8510adf6e6727af97444.jpg
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
Sputnik Абхазия
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
Об институте местных выборов и их значении для внутриполитической жизни страны, в эфире радио Sputnik говорили с Уполномоченным по правам человека в Абхазии Анас Кишмария. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/08/1058916829_73:0:1210:853_1920x0_80_0_0_9ebc3905f22e67c68199b57728dd6893.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, выборы, выборы в местное самоуправление, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, выборы, выборы в местное самоуправление, аудио
Институт выборов: о значении и роли в государственном укладе с омбудсменом
16:30 08.11.2025 (обновлено: 16:32 08.11.2025)
Об институте местных выборов и их значении для внутриполитической жизни страны, в эфире радио Sputnik говорили с Уполномоченным по правам человека в Абхазии Анас Кишмария.