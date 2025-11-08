https://sputnik-abkhazia.ru/20251108/lyubimtsy-publiki-25-let-nartam-iz-abkhazii-1058922476.html

Любимцы публики: 25 лет "Нартам из Абхазии"

8 ноября отмечается международный день Клуба Веселых и Находчивых. В этот день Sputnik вспоминает о том, как четверть века назад создавалась легендарная... 08.11.2025, Sputnik Абхазия

Одна из самых титулованных команд в Клубе веселых и находчивых, "Нарты из Абхазии", появилась в 2000 году в Сухуме. "В древней Спарте некрасивых и тупых мальчиков сбрасывали со скалы. А умных и красивых забрасывали в горы — в Абхазию", — шутили "нарты" в одном из выпусков КВН.Команда славилась харизмой и талантами участников, но в ней не было девушек. В 2005 году "Нарты из Абхазии" стали чемпионами Высшей лиги, а в 2008 и 2010 годах дважды завоевали Летний кубок. В 2009 году на фестивале "Голосящий КиВиН" они получили сразу две "КиВиНа"— "золотого" и "президентского". После 2010 года, находясь на пике популярности, "нарты" решили уйти из большого КВН непобежденными. Sputnik пообщался с членами команды и узнал, кто из них самый пунктуальный, кто чаще всего попадает в неловкие ситуации, кто самый ответственный, и какими "нарты" видят себя через 25 лет.

2025

