https://sputnik-abkhazia.ru/20251108/massovye-sboi-proizoshli-v-rabote-telegram-1058906480.html
Массовые сбои произошли в работе Telegram
Массовые сбои произошли в работе Telegram
Sputnik Абхазия
Пользователи жалуются на то, что невозможно загрузить медиафайлы. 08.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-08T11:36+0300
2025-11-08T11:36+0300
2025-11-08T11:36+0300
новости
telegram (приложение)
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102345/11/1023451179_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_389d1c5a079206208626f7e07decbf42.jpg
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Массовые сбои произошли в работе Telegram, следует из данных BrandAnalytics.Пользователи жалуются на то, что плохо грузятся фото и видео, у некоторых долго отправляются текстовые сообщения. Сбои фиксируются как на территории России, так и в Абхазии.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102345/11/1023451179_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_a8073877e449e60f10ae439ce33f9327.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, telegram (приложение)
новости, telegram (приложение)
Массовые сбои произошли в работе Telegram
Пользователи жалуются на то, что невозможно загрузить медиафайлы.
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Массовые сбои произошли в работе Telegram, следует из данных BrandAnalytics.
Пользователи жалуются на то, что плохо грузятся фото и видео, у некоторых долго отправляются текстовые сообщения.
Сбои фиксируются как на территории России, так и в Абхазии.