https://sputnik-abkhazia.ru/20251108/massovye-sboi-proizoshli-v-rabote-telegram-1058906480.html

Массовые сбои произошли в работе Telegram

Массовые сбои произошли в работе Telegram

Sputnik Абхазия

Пользователи жалуются на то, что невозможно загрузить медиафайлы. 08.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-08T11:36+0300

2025-11-08T11:36+0300

2025-11-08T11:36+0300

новости

telegram (приложение)

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102345/11/1023451179_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_389d1c5a079206208626f7e07decbf42.jpg

СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Массовые сбои произошли в работе Telegram, следует из данных BrandAnalytics.Пользователи жалуются на то, что плохо грузятся фото и видео, у некоторых долго отправляются текстовые сообщения. Сбои фиксируются как на территории России, так и в Абхазии.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, telegram (приложение)