Массовые сбои произошли в работе Telegram

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амҩатә машәырқәа рырмаҷразы иҟаҵатәуи: аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы иҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аибашьраан Арӡынба ирезиденциа ахьыҟаз Гәдоуҭатәи аҩны музеины иҟалоит
13:34
16 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа композитор Сан-Марино аицлабраҿы аиааира лгеит
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Школьники из Абхазии "На волне знаний" в Сириусе
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Словарный запас через игру: интервью с автором проекта
14:33
14 мин
Дополнительное время
Гимнастки из Абхазии собрали урожай медалей в Дубае
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҵарауаҩ-абызшәаҭҵааҩы Раиса Гәыблиа лзы ажәа
18:04
9 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аибашьраан Арӡынба ирезиденциа ахьыҟаз Гәдоуҭатәи аҩны музеины иҟалоит
18:13
16 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Школьники из Абхазии "На волне знаний" в Сириусе
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҵарауаҩ-абызшәаҭҵааҩы Раиса Гәыблиа лзы ажәа
21:04
9 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аибашьраан Арӡынба ирезиденциа ахьыҟаз Гәдоуҭатәи аҩны музеины иҟалоит
21:13
16 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Школьники из Абхазии "На волне знаний" в Сириусе
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
12 мин
Аиҿцәажәара
Гәдоуҭа араион аҿы ишԥамҩаԥысуеи абжьыҭара: алхратә комиссиа ахантәаҩы иҿцәажәара
13:19
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи ахаланапхгараҭаратә усбарҭақәа рахь алхрақәа рҵакы: аполитолог ихҳәаа
13:23
18 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Аиҿцәажәара
Иабанӡаадырԥшуе активра аҳҭнықалақь алхыҩцәа: акомиссиа аиҳабы ихҳәаа
13:43
4 мин
Аиҿцәажәара
Алхрақәа Очамчыра араион аҿы: алхратә комиссиа ахантәаҩы ихҳәаа
13:47
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:08
10 мин
Актуальный комментарий
Выборы в Абхазии: интервью с представителем РИК Гагрского района
14:18
3 мин
Такие обстоятельства
Международный десант в Абхазии: кого собрала конференция на тему выборов?
14:21
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
On air
14:44
3 мин
On air
14:46
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
https://sputnik-abkhazia.ru/20251108/massovye-sboi-proizoshli-v-rabote-telegram-1058906480.html
Массовые сбои произошли в работе Telegram
Массовые сбои произошли в работе Telegram
Массовые сбои произошли в работе Telegram
Sputnik Абхазия
Пользователи жалуются на то, что невозможно загрузить медиафайлы. 08.11.2025, Sputnik Абхазия
Массовые сбои произошли в работе Telegram

11:36 08.11.2025
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2025
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Пользователи жалуются на то, что невозможно загрузить медиафайлы.
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Массовые сбои произошли в работе Telegram, следует из данных BrandAnalytics.
Пользователи жалуются на то, что плохо грузятся фото и видео, у некоторых долго отправляются текстовые сообщения.
Сбои фиксируются как на территории России, так и в Абхазии.
