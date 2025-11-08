https://sputnik-abkhazia.ru/20251108/stali-izvestny-obstoyatelstva-krusheniya-vertoleta-v-dagestane-1058918723.html

Стали известны обстоятельства крушения вертолета в Дагестане

Стали известны обстоятельства крушения вертолета в Дагестане

Sputnik Абхазия

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. 08.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-08T18:07+0300

2025-11-08T18:07+0300

2025-11-08T18:07+0300

вертолеты

уголовные дела

новости

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101547/73/1015477322_0:63:3417:1985_1920x0_80_0_0_09ee4cf228812c12905bdfbb92443b32.jpg

СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Стали известны обстоятельства крушения вертолета в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу поселка Ачи-Су Магомед-Расула Абдулсаламова.На борту находились семь человек — сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Четверо погибли на месте, еще один скончался позже. Двое пострадавших находятся в ожоговом центре, их состояние — тяжелое и средней степени тяжести.По предварительным данным, катастрофа произошла из-за возгорания двигателя в полете. Следствие также рассматривает версию ошибки пилота или технической неисправности.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

вертолеты, уголовные дела, новости, россия