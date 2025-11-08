https://sputnik-abkhazia.ru/20251108/stali-izvestny-obstoyatelstva-krusheniya-vertoleta-v-dagestane-1058918723.html
Стали известны обстоятельства крушения вертолета в Дагестане
Стали известны обстоятельства крушения вертолета в Дагестане
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Стали известны обстоятельства крушения вертолета в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу поселка Ачи-Су Магомед-Расула Абдулсаламова.На борту находились семь человек — сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Четверо погибли на месте, еще один скончался позже. Двое пострадавших находятся в ожоговом центре, их состояние — тяжелое и средней степени тяжести.По предварительным данным, катастрофа произошла из-за возгорания двигателя в полете. Следствие также рассматривает версию ошибки пилота или технической неисправности.
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik.
Стали известны обстоятельства крушения вертолета в Дагестане, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу поселка Ачи-Су Магомед-Расула Абдулсаламова.
"Крушение произошло на федеральных землях, рядом с берегом. Вертолет упал на коттедж на первой береговой линии. Это нежилое помещение на территории базы отдыха", — отметил он.
На борту находились семь человек — сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Четверо погибли на месте, еще один скончался позже. Двое пострадавших находятся в ожоговом центре, их состояние — тяжелое и средней степени тяжести.
По предварительным данным, катастрофа произошла из-за возгорания двигателя в полете. Следствие также рассматривает версию ошибки пилота или технической неисправности.