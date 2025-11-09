Абхазия
Асабша арадио Sputnik аҿы
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Абхазия выбирала местных депутатов: как граждане голосовали на участках

15:02 09.11.2025 (обновлено: 15:49 09.11.2025)
Подписаться
В районных собраниях 161 депутат, на эти должности претендует более 280 человек — как члены политических партий, так и самовыдвиженцы.
Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов избирателей. Если в округе баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов пришедших на участки избирателей.
В отдельных районах явка превысила 40%. Глава столичного избиркома Алмас Джапуа даже сравнил активность граждан на выборах в городское Собрание с уровнем участия на парламентских и даже президентских выборах.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось 8 ноября во всех районах Абхазии в 8:00

Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось 8 ноября во всех районах Абхазии в 8:00 - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось 8 ноября во всех районах Абхазии в 8:00

© Sputnik / Томас Тхайцук

Избиратели приходили на участки для голосования с раннего утра

Избиратели приходили на участки для голосования с раннего утра - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Избиратели приходили на участки для голосования с раннего утра

© Sputnik / Томас Тхайцук

Атмосфера на выборах была очень доброжелательная и рабочая

Атмосфера на выборах была очень доброжелательная и рабочая - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Атмосфера на выборах была очень доброжелательная и рабочая

© Sputnik / Томас Тхайцук

Граждан встречали члены избирательных комиссии

Граждан встречали члены избирательных комиссии - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Граждан встречали члены избирательных комиссии

© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Бадра Гунба проголосовал в Сухуме и отметил важность выборов в местные органы власти

Президент Бадра Гунба проголосовал в Сухуме и отметил важность выборов в местные органы власти - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Президент Бадра Гунба проголосовал в Сухуме и отметил важность выборов в местные органы власти

© Sputnik / Томас Тхайцук

На выборы в Абхазию приехали международные эксперты

На выборы в Абхазию приехали международные эксперты - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

На выборы в Абхазию приехали международные эксперты

© Sputnik / Томас Тхайцук

Более 500 сотрудников милиции несли дежурство на избирательных участках по всей республике

Более 500 сотрудников милиции несли дежурство на избирательных участках по всей республике - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Более 500 сотрудников милиции несли дежурство на избирательных участках по всей республике

© Sputnik / Томас Тхайцук

Избирательное законодательство республики позволяет баллотироваться гражданину, достигшему 25 лет и не имеющему судимости

Избирательное законодательство республики позволяет баллотироваться гражданину, достигшему 25 лет и не имеющему судимости - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Избирательное законодательство республики позволяет баллотироваться гражданину, достигшему 25 лет и не имеющему судимости

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время выборов нарушений общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано

Во время выборов нарушений общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время выборов нарушений общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участки работали ровно до 20:00

Участки работали ровно до 20:00 - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участки работали ровно до 20:00

