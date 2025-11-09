https://sputnik-abkhazia.ru/20251109/abkhaziya-vybirala-mestnykh-deputatov-kak-grazhdane-golosovali-na-uchastkakh-1058932689.html

Абхазия выбирала местных депутатов: как граждане голосовали на участках

В районных собраниях 161 депутат, на эти должности претендует более 280 человек — как члены политических партий, так и самовыдвиженцы. 09.11.2025, Sputnik Абхазия

Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов избирателей. Если в округе баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов пришедших на участки избирателей.В отдельных районах явка превысила 40%. Глава столичного избиркома Алмас Джапуа даже сравнил активность граждан на выборах в городское Собрание с уровнем участия на парламентских и даже президентских выборах.

