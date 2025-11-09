https://sputnik-abkhazia.ru/20251109/abkhaziya-vybirala-mestnykh-deputatov-kak-grazhdane-golosovali-na-uchastkakh-1058932689.html
Абхазия выбирала местных депутатов: как граждане голосовали на участках
Абхазия выбирала местных депутатов: как граждане голосовали на участках
В районных собраниях 161 депутат, на эти должности претендует более 280 человек — как члены политических партий, так и самовыдвиженцы. 09.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-09T15:02+0300
2025-11-09T15:02+0300
2025-11-09T15:49+0300
Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов избирателей. Если в округе баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов пришедших на участки избирателей.В отдельных районах явка превысила 40%. Глава столичного избиркома Алмас Джапуа даже сравнил активность граждан на выборах в городское Собрание с уровнем участия на парламентских и даже президентских выборах.
15:02 09.11.2025 (обновлено: 15:49 09.11.2025)
В районных собраниях 161 депутат, на эти должности претендует более 280 человек — как члены политических партий, так и самовыдвиженцы.
Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов избирателей. Если в округе баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов пришедших на участки избирателей.
В отдельных районах явка превысила 40%. Глава столичного избиркома Алмас Джапуа даже сравнил активность граждан на выборах в городское Собрание с уровнем участия на парламентских и даже президентских выборах.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось 8 ноября во всех районах Абхазии в 8:00
Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось 8 ноября во всех районах Абхазии в 8:00
© Sputnik / Томас Тхайцук
Избиратели приходили на участки для голосования с раннего утра
Избиратели приходили на участки для голосования с раннего утра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Атмосфера на выборах была очень доброжелательная и рабочая
Атмосфера на выборах была очень доброжелательная и рабочая
© Sputnik / Томас Тхайцук
Граждан встречали члены избирательных комиссии
Граждан встречали члены избирательных комиссии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Бадра Гунба проголосовал в Сухуме и отметил важность выборов в местные органы власти
Президент Бадра Гунба проголосовал в Сухуме и отметил важность выборов в местные органы власти
© Sputnik / Томас Тхайцук
На выборы в Абхазию приехали международные эксперты
На выборы в Абхазию приехали международные эксперты
© Sputnik / Томас Тхайцук
Более 500 сотрудников милиции несли дежурство на избирательных участках по всей республике
Более 500 сотрудников милиции несли дежурство на избирательных участках по всей республике
© Sputnik / Томас Тхайцук
Избирательное законодательство республики позволяет баллотироваться гражданину, достигшему 25 лет и не имеющему судимости
Избирательное законодательство республики позволяет баллотироваться гражданину, достигшему 25 лет и не имеющему судимости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Во время выборов нарушений общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано
Во время выборов нарушений общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано
© Sputnik / Томас Тхайцук
Участки работали ровно до 20:00
Участки работали ровно до 20:00