Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресенье вечер на радио Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресенье вечер на радио Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи алхрақәа рҵакы: аполитолог иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Тҟәарчалтәи акомедиатә театр аҩныҵҟатәи аԥсҭазаара: актиорцәа рыҿцәажәара
13:34
15 мин
Аиҿцәажәара
Мықә акамбашьқәа ахьырааӡало аферма ҟалоит: анхаҩы лыҿцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги выборов в органы местного самоуправления: разговор с политологом
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
"Нарты из Абхазии" как бренд для продвижения страны: разговор с членом команды КВН
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251110/den-sotrudnikov-organov-vnutrennikh-del-otmetili-v-abkhazii-1058955466.html
День сотрудников органов внутренних дел отметили в Абхазии
День сотрудников органов внутренних дел отметили в Абхазии
Sputnik Абхазия
10 ноября 1921 года рабоче-крестьянская милиция была преобразована в отдельную милицейскую бригаду, которую возглавил Штаб Главмилиции. Этот день отмечается в... 10.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-10T13:05+0300
2025-11-10T13:05+0300
в абхазии
абхазия
новости
мвд абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0a/1058952933_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_016c436e2b65cab7931971315eb1a8e6.jpg
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. День сотрудников органов внутренних дел отметили в Абхазской государственной филармонии. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил правоохранителей с профессиональным праздником. "Этот день является поводом выразить глубокую признательность всем, кто стоит на страже закона, общественного порядка и безопасности наших граждан", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что органы внутренних дел по праву занимают особое место в системе государственных институтов, обеспечивая стабильность, защищая права интересы граждан и борясь преступностью. Глава государства также удостоил заместителя министра внутренних дел Беслана Чкадуа звания генерал-майора милиции. Вице-премьер, глава МВД Роберт Киут подчеркнул, что милиция Абхазии активно развивает международное сотрудничество, особую роль играет взаимодействие с коллегами из России."Совместные учения, обмен оперативной информацией и передовым опытом, а также оказываемая материально-техническая помощь позволяют нам эффективно решать актуальные задачи в сфере обеспечения безопасности", — добавил он.День милиции ежегодно отмечается в Абхазии 10 ноября. В этот день принято чествовать действующих сотрудников полиции, работников органов внутренних дел и ветеранов службы. 10 ноября 1921 года рабоче-крестьянская милиция была преобразовано в отдельную милицейскую бригаду, которую возглавил Штаб Главмилиции. 18 июня 1996 года Парламент Абхазии принял закон "О милиции", в соответствие с которым, милиция - это система государственных исполнительных органов власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, интересы общества и государства от преступных посягательств и иных противоправных деяний и наделенных правом применения мер принуждения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250918/1057622653.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0a/1058952933_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_b99aa77401634b841774544138ef3bfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии

День сотрудников органов внутренних дел отметили в Абхазии

13:05 10.11.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Киут
Роберт Киут - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
10 ноября 1921 года рабоче-крестьянская милиция была преобразована в отдельную милицейскую бригаду, которую возглавил Штаб Главмилиции. Этот день отмечается в республике как День милиции Абхазии.
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. День сотрудников органов внутренних дел отметили в Абхазской государственной филармонии.
Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил правоохранителей с профессиональным праздником.
"Этот день является поводом выразить глубокую признательность всем, кто стоит на страже закона, общественного порядка и безопасности наших граждан", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что органы внутренних дел по праву занимают особое место в системе государственных институтов, обеспечивая стабильность, защищая права интересы граждан и борясь преступностью.
Глава государства также удостоил заместителя министра внутренних дел Беслана Чкадуа звания генерал-майора милиции.
Вице-премьер, глава МВД Роберт Киут подчеркнул, что милиция Абхазии активно развивает международное сотрудничество, особую роль играет взаимодействие с коллегами из России.
"Совместные учения, обмен оперативной информацией и передовым опытом, а также оказываемая материально-техническая помощь позволяют нам эффективно решать актуальные задачи в сфере обеспечения безопасности", — добавил он.
Роберт Киут принял участие в V конференции по теме экстремизма в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2025
В Абхазии
Роберт Киут принял участие в V конференции по теме экстремизма в Москве
18 сентября, 12:58
День милиции ежегодно отмечается в Абхазии 10 ноября. В этот день принято чествовать действующих сотрудников полиции, работников органов внутренних дел и ветеранов службы.
10 ноября 1921 года рабоче-крестьянская милиция была преобразовано в отдельную милицейскую бригаду, которую возглавил Штаб Главмилиции.
18 июня 1996 года Парламент Абхазии принял закон "О милиции", в соответствие с которым, милиция - это система государственных исполнительных органов власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, интересы общества и государства от преступных посягательств и иных противоправных деяний и наделенных правом применения мер принуждения.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0