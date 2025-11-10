https://sputnik-abkhazia.ru/20251110/den-sotrudnikov-organov-vnutrennikh-del-otmetili-v-abkhazii-1058955466.html
День сотрудников органов внутренних дел отметили в Абхазии
День сотрудников органов внутренних дел отметили в Абхазии
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. День сотрудников органов внутренних дел отметили в Абхазской государственной филармонии. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил правоохранителей с профессиональным праздником. "Этот день является поводом выразить глубокую признательность всем, кто стоит на страже закона, общественного порядка и безопасности наших граждан", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что органы внутренних дел по праву занимают особое место в системе государственных институтов, обеспечивая стабильность, защищая права интересы граждан и борясь преступностью. Глава государства также удостоил заместителя министра внутренних дел Беслана Чкадуа звания генерал-майора милиции. Вице-премьер, глава МВД Роберт Киут подчеркнул, что милиция Абхазии активно развивает международное сотрудничество, особую роль играет взаимодействие с коллегами из России."Совместные учения, обмен оперативной информацией и передовым опытом, а также оказываемая материально-техническая помощь позволяют нам эффективно решать актуальные задачи в сфере обеспечения безопасности", — добавил он.День милиции ежегодно отмечается в Абхазии 10 ноября. В этот день принято чествовать действующих сотрудников полиции, работников органов внутренних дел и ветеранов службы. 10 ноября 1921 года рабоче-крестьянская милиция была преобразовано в отдельную милицейскую бригаду, которую возглавил Штаб Главмилиции. 18 июня 1996 года Парламент Абхазии принял закон "О милиции", в соответствие с которым, милиция - это система государственных исполнительных органов власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, интересы общества и государства от преступных посягательств и иных противоправных деяний и наделенных правом применения мер принуждения.
