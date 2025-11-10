https://sputnik-abkhazia.ru/20251110/ostorozhno-spoyler-zagadki-sherloka-kholms-na-kinoekranakh--1058844874.html

"Осторожно, спойлер!": загадки Шерлока Холмс на киноэкранах

Артур Конан Дойль и его знаменитый Шерлок Холмс в передаче "Осторожно, спойлер!". Помог ведущим разбирать наиболее известные экранизации детектива юрист и...

Артур Конан Дойль и его знаменитый Шерлок Холмс в передаче "Осторожно, спойлер!". Помог ведущим разбирать наиболее известные экранизации детектива юрист и киноман Анри Чирикба.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

