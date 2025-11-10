"Осторожно, спойлер!": загадки Шерлока Холмс на киноэкранах

Абхазия
Амҽыша Sputnik
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресенье вечер на радио Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресенье вечер на радио Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҭыԥантәи алхрақәа рҵакы: аполитолог иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Тҟәарчалтәи акомедиатә театр аҩныҵҟатәи аԥсҭазаара: актиорцәа рыҿцәажәара
13:34
15 мин
Аиҿцәажәара
Мықә акамбашьқәа ахьырааӡало аферма ҟалоит: анхаҩы лыҿцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги выборов в органы местного самоуправления: разговор с политологом
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
"Нарты из Абхазии" как бренд для продвижения страны: разговор с членом команды КВН
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Тҟәарчалтәи акомедиатә театр аҩныҵҟатәи аԥсҭазаара: актиорцәа рыҿцәажәара
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Реабилитация детей с ОВЗ в Абхазии: возможности и помощь
18:34
9 мин
Радио
Итоги выборов в органы местного самоуправления: разговор с политологом
18:43
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Тҟәарчалтәи акомедиатә театр аҩныҵҟатәи аԥсҭазаара: актиорцәа рыҿцәажәара
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Реабилитация детей с ОВЗ в Абхазии: возможности и помощь
21:34
9 мин
Радио
Итоги выборов в органы местного самоуправления: разговор с политологом
21:43
16 мин
Осторожно, спойлер!
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Артур Конан Дойль и его знаменитый Шерлок Холмс в передаче "Осторожно, спойлер!". Помог ведущим разбирать наиболее известные экранизации детектива юрист и киноман Анри Чирикба.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
"Осторожно, спойлер!": загадки Шерлока Холмс на киноэкранах

11:14 10.11.2025 (обновлено: 16:12 10.11.2025)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": загадки Шерлока Холмс на киноэкранах
Подписаться
Артур Конан Дойль и его знаменитый Шерлок Холмс в передаче "Осторожно, спойлер!". Помог ведущим разбирать наиболее известные экранизации детектива юрист и киноман Анри Чирикба.
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
0