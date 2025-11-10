Абхазия
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Выборы в местные органы власти: тенденции голосования

21:39 10.11.2025
8 ноября в Абхазии состоялись выборы в местные органы власти. Результаты сейчас подводятся районными избиркомами.
Выборы в местные органы власти прошли в открытой атмосфере, сказал в интервью радио Sputnik политолог Кан Тания.
"Заметна активность общества в сравнении с предидущими выборами, что выражается в явке избирателей, порядка 10% выше чем на предыдущих выборах", - подчеркнул он.
Активность граждан связана с тем, что они стали лучше осознавать, что от работы местных депутатов многое зависит, добавил Тания.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
0