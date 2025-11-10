https://sputnik-abkhazia.ru/20251110/vybory-v-mestnye-organy-vlasti-tendentsii-golosovaniya-1058966635.html

Выборы в местные органы власти: тенденции голосования

8 ноября в Абхазии состоялись выборы в местные органы власти. Результаты сейчас подводятся районными избиркомами. 10.11.2025, Sputnik Абхазия

Выборы в местные органы власти прошли в открытой атмосфере, сказал в интервью радио Sputnik политолог Кан Тания. "Заметна активность общества в сравнении с предидущими выборами, что выражается в явке избирателей, порядка 10% выше чем на предыдущих выборах", - подчеркнул он.Активность граждан связана с тем, что они стали лучше осознавать, что от работы местных депутатов многое зависит, добавил Тания. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

