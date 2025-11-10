https://sputnik-abkhazia.ru/20251110/vybory-v-mestnye-organy-vlasti-tendentsii-golosovaniya-1058966635.html
Выборы в местные органы власти: тенденции голосования
Выборы в местные органы власти: тенденции голосования
Sputnik Абхазия
8 ноября в Абхазии состоялись выборы в местные органы власти. Результаты сейчас подводятся районными избиркомами. 10.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-10T21:39+0300
2025-11-10T21:39+0300
2025-11-10T21:38+0300
в абхазии
новости
видео
абхазия
выборы
мультимедиа
выборы в местное самоуправление
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0a/1058966337_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_448b56df93f6a05bb360e3b3ce437f44.png
Выборы в местные органы власти прошли в открытой атмосфере, сказал в интервью радио Sputnik политолог Кан Тания. "Заметна активность общества в сравнении с предидущими выборами, что выражается в явке избирателей, порядка 10% выше чем на предыдущих выборах", - подчеркнул он.Активность граждан связана с тем, что они стали лучше осознавать, что от работы местных депутатов многое зависит, добавил Тания. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0a/1058966337_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_70d7ad0fcd5c66c80c4ce7308ec00185.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, видео, абхазия, выборы, мультимедиа, выборы в местное самоуправление, видео
новости, видео, абхазия, выборы, мультимедиа, выборы в местное самоуправление, видео
Выборы в местные органы власти: тенденции голосования
8 ноября в Абхазии состоялись выборы в местные органы власти. Результаты сейчас подводятся районными избиркомами.
Выборы в местные органы власти прошли в открытой атмосфере, сказал в интервью радио Sputnik политолог Кан Тания.
"Заметна активность общества в сравнении с предидущими выборами, что выражается в явке избирателей, порядка 10% выше чем на предыдущих выборах", - подчеркнул он.
Активность граждан связана с тем, что они стали лучше осознавать, что от работы местных депутатов многое зависит, добавил Тания.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.