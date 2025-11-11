https://sputnik-abkhazia.ru/20251111/dokhody-gosbyudzheta-abkhazii-v-yanvare-oktyabre-2024-2025-godov-1058973135.html
Доходы госбюджета Абхазии в январе-октябре 2024-2025 годов
В собственные доходы входят налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления от резидентов республики.
Доходы госбюджета Абхазии за январь-октябрь 2025 года составили 16,2 млрд рублей. Это на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Кабмина. На собственные доходы бюджета приходится 10,6 млрд. Еще 5,6 млрд приходится на российскую финпомощь, ее сумма в этом году выросла на 52%.
13:22 11.11.2025 (обновлено: 13:23 11.11.2025)
