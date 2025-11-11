https://sputnik-abkhazia.ru/20251111/veselye-i-nakhodchivye-kvekveskiri-o-nartakh-patriotizme-i-lyubvi-zriteley-1058973866.html

Веселые и находчивые: Квеквескири о "Нартах", патриотизме и любви зрителей

Веселые и находчивые: Квеквескири о "Нартах", патриотизме и любви зрителей

Sputnik Абхазия

В этом году легендарным "Нартам из Абхазии" исполняется 25 лет. Команда, созданная в 2000 году, в 2003 году уже выступала в Высшей лиге. За эти годы абхазские...

В этом году легендарным "Нартам из Абхазии" исполняется 25 лет. Команда, созданная в 2000 году, в 2003 году уже выступала в Высшей лиге. За эти годы абхазские юмористы завоевали множество кубков и наград, сердца сотен тысяч зрителей не только в Абхазии, но и в России. В чем феномен нартов и как такие бренды помогают продвигать страну, в эфире радио Sputnik рассказал член команды Тимур Квеквескири. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

