Веселые и находчивые: Квеквескири о "Нартах", патриотизме и любви зрителей

В этом году легендарным "Нартам из Абхазии" исполняется 25 лет. Команда, созданная в 2000 году, в 2003 году уже выступала в Высшей лиге. За эти годы абхазские... 11.11.2025, Sputnik Абхазия
В этом году легендарным "Нартам из Абхазии" исполняется 25 лет. Команда, созданная в 2000 году, в 2003 году уже выступала в Высшей лиге. За эти годы абхазские юмористы завоевали множество кубков и наград, сердца сотен тысяч зрителей не только в Абхазии, но и в России. В чем феномен нартов и как такие бренды помогают продвигать страну, в эфире радио Sputnik рассказал член команды Тимур Квеквескири. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
