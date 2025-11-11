Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Веселые и находчивые: Квеквескири о "Нартах", патриотизме и любви зрителей

13:36 11.11.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
В этом году легендарным "Нартам из Абхазии" исполняется 25 лет. Команда, созданная в 2000 году, в 2003 году уже выступала в Высшей лиге. За эти годы абхазские юмористы завоевали множество кубков и наград, сердца сотен тысяч зрителей не только в Абхазии, но и в России.
В чем феномен нартов и как такие бренды помогают продвигать страну, в эфире радио Sputnik рассказал член команды Тимур Квеквескири.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
