Экспорт цитрусов из Абхазии в Россию

Почти 4,5 тыс. тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала сезона, сообщил Государственный таможенный комитет. 13.11.2025, Sputnik Абхазия

Почти 4,5 тыс. тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала сезона, сообщил Государственный таможенный комитет. Показатели за аналогичный период прошлого года — 3 ,6 тыс. тонн. Республика также вывезла 1 тыс. тонн фейхоа, 176 тонн хурмы, 196 тонн лимонов. По данным Минсельхоза, до конца сезона планируется экспортировать 33 тыс. тонн абхазских мандаринов.

