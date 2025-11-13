Экспорт цитрусов из Абхазии в Россию

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсшәа иԥсабаратәым аинтеллекттә система иахәҭакхеит: аус адызулоз иҿцәажәара
13:05
15 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Женеватәи аиҿцәажәарақәа рхықәки рԥеиԥши: аполитолог иҿцәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи аԥсаӡҵла хада: изеиԥшрахозеи иара сынтәа
13:34
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳабла ҿыц аҿы иҟоу абаҳчаҿы ицоит аиҭашьақәыргыларатә усурақәа: анхаҩы иҿцәажәара
13:43
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Институт Уполномоченного в Абхазии: задачи и продуктивность
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Женевские дискуссии: эксклюзив с места события с главой МИД Абхазии
14:34
7 мин
Актуальный комментарий
Гастроли Вахтанговского театра в Абхазии. Послевкусие
14:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адгьылхархәаразы аусбарҭа аусзуҩцәа рдыррақәа еиздырҳауеит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
18:05
8 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсшәа иԥсабаратәым аинтеллекттә система иахәҭакхеит: аус адызулоз иҿцәажәара
18:13
15 мин
Ашьхардац
Аккарашәҭ
18:28
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
18:34
12 мин
Посредник
Институт Уполномоченного в Абхазии: задачи и продуктивность
18:46
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адгьылхархәаразы аусбарҭа аусзуҩцәа рдыррақәа еиздырҳауеит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
21:05
8 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсшәа иԥсабаратәым аинтеллекттә система иахәҭакхеит: аус адызулоз иҿцәажәара
21:13
15 мин
Ашьхардац
Аккарашәҭ
21:28
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
21:34
12 мин
Посредник
Институт Уполномоченного в Абхазии: задачи и продуктивность
21:46
13 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аиқәырхареи арҿиареи: аексперт иҿцәажәара
13:05
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афымца ахәи ашәахтәқәеи ралгара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:34
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Агәыразра Адунеизегьтәи амш: Аԥсны афондқәа руак аиҳабы лцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Поддержка сельского хозяйства: разговор с главным агрономом Галского района
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амилаҭтә хаҿра аиқәырхара иазку аконференциа мҩаԥысуеит ААУ аҿы: аҵарауаҩ иҿцәажәара
18:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Агәыразра Адунеизегьтәи амш: Аԥсны афондқәа руак аиҳабы лцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
День доброты: помощь нуждающимся и эффективность
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амилаҭтә хаҿра аиқәырхара иазку аконференциа мҩаԥысуеит ААУ аҿы: аҵарауаҩ иҿцәажәара
21:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Агәыразра Адунеизегьтәи амш: Аԥсны афондқәа руак аиҳабы лцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
День доброты: помощь нуждающимся и эффективность
21:34
26 мин
Почти 4,5 тыс. тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала сезона, сообщил Государственный таможенный комитет. Показатели за аналогичный период прошлого года — 3 ,6 тыс. тонн. Республика также вывезла 1 тыс. тонн фейхоа, 176 тонн хурмы, 196 тонн лимонов. По данным Минсельхоза, до конца сезона планируется экспортировать 33 тыс. тонн абхазских мандаринов.
Почти 4,5 тыс. тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала сезона, сообщил Государственный таможенный комитет.
Показатели за аналогичный период прошлого года — 3 ,6 тыс. тонн. Республика также вывезла 1 тыс. тонн фейхоа, 176 тонн хурмы, 196 тонн лимонов.
По данным Минсельхоза, до конца сезона планируется экспортировать 33 тыс. тонн абхазских мандаринов.
