Экспорт цитрусов из Абхазии в Россию
Экспорт цитрусов из Абхазии в Россию
Почти 4,5 тыс. тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала сезона, сообщил Государственный таможенный комитет. 13.11.2025, Sputnik Абхазия
Почти 4,5 тыс. тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала сезона, сообщил Государственный таможенный комитет. Показатели за аналогичный период прошлого года — 3 ,6 тыс. тонн. Республика также вывезла 1 тыс. тонн фейхоа, 176 тонн хурмы, 196 тонн лимонов. По данным Минсельхоза, до конца сезона планируется экспортировать 33 тыс. тонн абхазских мандаринов.
Экспорт цитрусов из Абхазии в Россию
13:00 13.11.2025 (обновлено: 20:30 13.11.2025)
Почти 4,5 тыс. тонн мандаринов экспортировала Абхазия в Россию с начала сезона, сообщил Государственный таможенный комитет.
Показатели за аналогичный период прошлого года — 3 ,6 тыс. тонн. Республика также вывезла 1 тыс. тонн фейхоа, 176 тонн хурмы, 196 тонн лимонов.
По данным Минсельхоза, до конца сезона планируется экспортировать 33 тыс. тонн абхазских мандаринов.