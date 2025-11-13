Не морем единым: чем Абхазия привлекает любителей горного туризма

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсшәа иԥсабаратәым аинтеллекттә система иахәҭакхеит: аус адызулоз иҿцәажәара
13:05
15 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Женеватәи аиҿцәажәарақәа рхықәки рԥеиԥши: аполитолог иҿцәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи аԥсаӡҵла хада: изеиԥшрахозеи иара сынтәа
13:34
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳабла ҿыц аҿы иҟоу абаҳчаҿы ицоит аиҭашьақәыргыларатә усурақәа: анхаҩы иҿцәажәара
13:43
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Институт Уполномоченного в Абхазии: задачи и продуктивность
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Женевские дискуссии: эксклюзив с места события с главой МИД Абхазии
14:34
7 мин
Актуальный комментарий
Гастроли Вахтанговского театра в Абхазии. Послевкусие
14:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адгьылхархәаразы аусбарҭа аусзуҩцәа рдыррақәа еиздырҳауеит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
18:05
8 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсшәа иԥсабаратәым аинтеллекттә система иахәҭакхеит: аус адызулоз иҿцәажәара
18:13
15 мин
Ашьхардац
Аккарашәҭ
18:28
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
18:34
12 мин
Посредник
Институт Уполномоченного в Абхазии: задачи и продуктивность
18:46
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адгьылхархәаразы аусбарҭа аусзуҩцәа рдыррақәа еиздырҳауеит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
21:05
8 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсшәа иԥсабаратәым аинтеллекттә система иахәҭакхеит: аус адызулоз иҿцәажәара
21:13
15 мин
Ашьхардац
Аккарашәҭ
21:28
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
21:34
12 мин
Посредник
Институт Уполномоченного в Абхазии: задачи и продуктивность
21:46
13 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
On air
13:17
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
On air
13:43
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
On air
13:46
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Главный четверг
On air
14:17
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
14:44
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Не морем единым: чем Абхазия привлекает любителей горного туризма

09:40 13.11.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Горный туризм в Абхазии имеет хорошие перспективы, считает старший научный сотрудник Рицинского парка Тимур Тванба.
Абхазские горы интересны любителям скитура и фрирайда, сказал в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Рицинского парка Тимур Тванба.
По его словам, республика привлекает прежде всего удобным рельефом и обилием снега в горах.
Тванба подчеркнул, что ежегодно в Абхазию приезжают люди, которые увлекаются горным туризмом. Не станет исключением и нынешний год, приезд заграничных гостей ожидается к новогодним праздникам.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
