Не морем единым: чем Абхазия привлекает любителей горного туризма
Горный туризм в Абхазии имеет хорошие перспективы, считает старший научный сотрудник Рицинского парка Тимур Тванба. 13.11.2025, Sputnik Абхазия
Абхазские горы интересны любителям скитура и фрирайда, сказал в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Рицинского парка Тимур Тванба. По его словам, республика привлекает прежде всего удобным рельефом и обилием снега в горах. Тванба подчеркнул, что ежегодно в Абхазию приезжают люди, которые увлекаются горным туризмом. Не станет исключением и нынешний год, приезд заграничных гостей ожидается к новогодним праздникам.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Абхазские горы интересны любителям скитура и фрирайда, сказал в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Рицинского парка Тимур Тванба.
По его словам, республика привлекает прежде всего удобным рельефом и обилием снега в горах.
Тванба подчеркнул, что ежегодно в Абхазию приезжают люди, которые увлекаются горным туризмом. Не станет исключением и нынешний год, приезд заграничных гостей ожидается к новогодним праздникам.
