Не морем единым: чем Абхазия привлекает любителей горного туризма

Горный туризм в Абхазии имеет хорошие перспективы, считает старший научный сотрудник Рицинского парка Тимур Тванба. 13.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-13T09:40+0300

2025-11-13T09:40+0300

2025-11-13T09:40+0300

Абхазские горы интересны любителям скитура и фрирайда, сказал в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник Рицинского парка Тимур Тванба. По его словам, республика привлекает прежде всего удобным рельефом и обилием снега в горах. Тванба подчеркнул, что ежегодно в Абхазию приезжают люди, которые увлекаются горным туризмом. Не станет исключением и нынешний год, приезд заграничных гостей ожидается к новогодним праздникам.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

