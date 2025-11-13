https://sputnik-abkhazia.ru/20251113/sokhranenie-i-razvitie-sela-razgovor-s-ekspertami-1059025369.html

Сохранение и развитие села: разговор с экспертами

Сохранение и развитие села: разговор с экспертами

Хатуна Шатипа - завотделом национальной экономики ЦСЭИ, доцентом АГУ, и Илона Мирцхулава - сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук.

Сохранение и развитие села: разговор с экспертами Sputnik Абхазия Сохранение и развитие села: разговор с экспертами

Хатуна Шатипа - завотделом национальной экономики ЦСЭИ, доцентом АГУ, и Илона Мирцхулава - сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук.Президент Абхазии Бадра Гунба обсудил с экспертами Центра социально-экономических исследований вопросы сохранения и развития села. По итогам обсуждения было принято решение разработать и представить два пилотных проекта по развитию села в западной и восточной частях Абхазии. В эфире радио Sputnik эксперты ЦСЭИ рассказали о своем взгляде на тему сохранения села.Слушайте подкаст.

