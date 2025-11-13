https://sputnik-abkhazia.ru/20251113/sokhranenie-i-razvitie-sela-razgovor-s-ekspertami-1059025369.html
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
Sputnik Абхазия
Хатуна Шатипа - завотделом национальной экономики ЦСЭИ, доцентом АГУ, и Илона Мирцхулава - сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук. 13.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-13T14:25+0300
2025-11-13T14:25+0300
2025-11-13T15:33+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
сельское хозяйство
село
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0d/1059025192_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b363f5984307d4b10e47d230905d59cb.jpg
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
Sputnik Абхазия
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
Хатуна Шатипа - завотделом национальной экономики ЦСЭИ, доцентом АГУ, и Илона Мирцхулава - сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук.Президент Абхазии Бадра Гунба обсудил с экспертами Центра социально-экономических исследований вопросы сохранения и развития села. По итогам обсуждения было принято решение разработать и представить два пилотных проекта по развитию села в западной и восточной частях Абхазии. В эфире радио Sputnik эксперты ЦСЭИ рассказали о своем взгляде на тему сохранения села.Слушайте подкаст.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0d/1059025192_68:0:1227:869_1920x0_80_0_0_aaf7cfe8f1cfc1bcf0f5f783e9a86337.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, сельское хозяйство, аудио, село
подкасты, такие обстоятельства, сельское хозяйство, аудио, село
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
14:25 13.11.2025 (обновлено: 15:33 13.11.2025)
Хатуна Шатипа - завотделом национальной экономики ЦСЭИ, доцентом АГУ, и Илона Мирцхулава - сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук.
Президент Абхазии Бадра Гунба обсудил с экспертами Центра социально-экономических исследований вопросы сохранения и развития села. По итогам обсуждения было принято решение разработать и представить два пилотных проекта по развитию села в западной и восточной частях Абхазии. В эфире радио Sputnik эксперты ЦСЭИ рассказали о своем взгляде на тему сохранения села.