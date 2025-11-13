Абхазия
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
Хатуна Шатипа - завотделом национальной экономики ЦСЭИ, доцентом АГУ, и Илона Мирцхулава - сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук.Президент Абхазии Бадра Гунба обсудил с экспертами Центра социально-экономических исследований вопросы сохранения и развития села. По итогам обсуждения было принято решение разработать и представить два пилотных проекта по развитию села в западной и восточной частях Абхазии. В эфире радио Sputnik эксперты ЦСЭИ рассказали о своем взгляде на тему сохранения села.Слушайте подкаст.
14:25 13.11.2025 (обновлено: 15:33 13.11.2025)
Хатуна Шатипа - завотделом национальной экономики ЦСЭИ, доцентом АГУ, и Илона Мирцхулава - сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук.
Президент Абхазии Бадра Гунба обсудил с экспертами Центра социально-экономических исследований вопросы сохранения и развития села. По итогам обсуждения было принято решение разработать и представить два пилотных проекта по развитию села в западной и восточной частях Абхазии. В эфире радио Sputnik эксперты ЦСЭИ рассказали о своем взгляде на тему сохранения села.
Слушайте подкаст.
