https://sputnik-abkhazia.ru/20251113/sredstva-pvo-za-noch-sbili-130-ukrainskikh-bpla-nad-rossiey-1059008296.html
Средства ПВО за ночь сбили 130 украинских БпЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 130 украинских БпЛА над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать гражданские объекты на российской территории с помощью дронов. 13.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-13T09:00+0300
2025-11-13T09:00+0300
2025-11-13T10:39+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/03/1055685151_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_4d19ad9f6f7fe8e945d15465e026688f.jpg
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами 130 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны РФ.По 32 дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями, 20 – над Воронежской областью, 17 – над Черным морем.Семь беспилотников сбили над Крымом, шесть – над Орловской областью, пять – над Краснодарским краем.Также четыре дрона уничтожили над Тамбовской областью, три – над Ростовской, два – над Брянской, по одному – над Тульской областью и Московским регионом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251112/1058996099.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/03/1055685151_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_27c25dd2a98825126f6320978cb7c155.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО за ночь сбили 130 украинских БпЛА над Россией
09:00 13.11.2025 (обновлено: 10:39 13.11.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать гражданские объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами 130 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны РФ.
По 32 дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями, 20 – над Воронежской областью, 17 – над Черным морем.
Семь беспилотников сбили над Крымом, шесть – над Орловской областью, пять – над Краснодарским краем.
Также четыре дрона уничтожили над Тамбовской областью, три – над Ростовской, два – над Брянской, по одному – над Тульской областью и Московским регионом.