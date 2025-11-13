https://sputnik-abkhazia.ru/20251113/sredstva-pvo-za-noch-sbili-130-ukrainskikh-bpla-nad-rossiey-1059008296.html

Средства ПВО за ночь сбили 130 украинских БпЛА над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 130 украинских БпЛА над Россией

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать гражданские объекты на российской территории с помощью дронов. 13.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-13T09:00+0300

2025-11-13T09:00+0300

2025-11-13T10:39+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/03/1055685151_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_4d19ad9f6f7fe8e945d15465e026688f.jpg

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами 130 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны РФ.По 32 дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями, 20 – над Воронежской областью, 17 – над Черным морем.Семь беспилотников сбили над Крымом, шесть – над Орловской областью, пять – над Краснодарским краем.Также четыре дрона уничтожили над Тамбовской областью, три – над Ростовской, два – над Брянской, по одному – над Тульской областью и Московским регионом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251112/1058996099.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, министерство обороны рф