Средства ПВО за ночь сбили 130 украинских БпЛА над Россией

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсшәа иԥсабаратәым аинтеллекттә система иахәҭакхеит: аус адызулоз иҿцәажәара
13:05
15 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Женеватәи аиҿцәажәарақәа рхықәки рԥеиԥши: аполитолог иҿцәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи аԥсаӡҵла хада: изеиԥшрахозеи иара сынтәа
13:34
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳабла ҿыц аҿы иҟоу абаҳчаҿы ицоит аиҭашьақәыргыларатә усурақәа: анхаҩы иҿцәажәара
13:43
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Институт Уполномоченного в Абхазии: задачи и продуктивность
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Женевские дискуссии: эксклюзив с места события с главой МИД Абхазии
14:34
7 мин
Актуальный комментарий
Гастроли Вахтанговского театра в Абхазии. Послевкусие
14:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адгьылхархәаразы аусбарҭа аусзуҩцәа рдыррақәа еиздырҳауеит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
18:05
8 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсшәа иԥсабаратәым аинтеллекттә система иахәҭакхеит: аус адызулоз иҿцәажәара
18:13
15 мин
Ашьхардац
Аккарашәҭ
18:28
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
18:34
12 мин
Посредник
Институт Уполномоченного в Абхазии: задачи и продуктивность
18:46
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Адгьылхархәаразы аусбарҭа аусзуҩцәа рдыррақәа еиздырҳауеит: аиҿкааҩ лыҿцәажәара
21:05
8 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсшәа иԥсабаратәым аинтеллекттә система иахәҭакхеит: аус адызулоз иҿцәажәара
21:13
15 мин
Ашьхардац
Аккарашәҭ
21:28
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
21:34
12 мин
Посредник
Институт Уполномоченного в Абхазии: задачи и продуктивность
21:46
13 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
On air
13:17
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
On air
13:43
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
On air
13:46
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Главный четверг
On air
14:17
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Сохранение и развитие села: разговор с экспертами
14:44
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО за ночь сбили 130 украинских БпЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 130 украинских БпЛА над Россией
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать гражданские объекты на российской территории с помощью дронов. 13.11.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами 130 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны РФ.По 32 дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями, 20 – над Воронежской областью, 17 – над Черным морем.Семь беспилотников сбили над Крымом, шесть – над Орловской областью, пять – над Краснодарским краем.Также четыре дрона уничтожили над Тамбовской областью, три – над Ростовской, два – над Брянской, по одному – над Тульской областью и Московским регионом.
Новости
09:00 13.11.2025 (обновлено: 10:39 13.11.2025)
Работа ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать гражданские объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 13 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами 130 украинских БпЛА, сообщили в Минобороны РФ.
По 32 дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями, 20 – над Воронежской областью, 17 – над Черным морем.
Семь беспилотников сбили над Крымом, шесть – над Орловской областью, пять – над Краснодарским краем.
Также четыре дрона уничтожили над Тамбовской областью, три – над Ростовской, два – над Брянской, по одному – над Тульской областью и Московским регионом.
Боевая работа РСЗО Град-1 25 общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском участке фронта в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска завершили зачистку Сухого Яра от ВСУ
Вчера, 13:48
