Более 200 украинских беспилотников сбили над территорией России за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа. 14.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 216 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.В небе над Волгоградской областью уничтожили восемь БпЛа, над Ростовской - семь.Четыре беспилотника сбили в Белгородской области, три - в Тамбовской, два - в Брянской, по одному - в Воронежской, Нижегородской и Оренбургской.Еще 59 БпЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

