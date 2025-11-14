https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/bolee-200-ukrainskikh-bespilotnikov-sbili-nad-territoriey-rossii-za-noch-1059041956.html
Более 200 украинских беспилотников сбили над территорией России за ночь
Более 200 украинских беспилотников сбили над территорией России за ночь
14.11.2025
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 216 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.В небе над Волгоградской областью уничтожили восемь БпЛа, над Ростовской - семь.Четыре беспилотника сбили в Белгородской области, три - в Тамбовской, два - в Брянской, по одному - в Воронежской, Нижегородской и Оренбургской.Еще 59 БпЛА уничтожили над акваторией Черного моря.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 216 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Над Краснодарским краем сбили 66 дронов, над Саратовской областью - 45, над Крымом - 19.
В небе над Волгоградской областью уничтожили восемь БпЛа, над Ростовской - семь.
Четыре беспилотника сбили в Белгородской области, три - в Тамбовской, два - в Брянской, по одному - в Воронежской, Нижегородской и Оренбургской.
Еще 59 БпЛА уничтожили над акваторией Черного моря.