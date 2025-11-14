Более 200 украинских беспилотников сбили над территорией России за ночь

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
On air
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 14.11.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа.
СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 216 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Над Краснодарским краем сбили 66 дронов, над Саратовской областью - 45, над Крымом - 19.
В небе над Волгоградской областью уничтожили восемь БпЛа, над Ростовской - семь.
Четыре беспилотника сбили в Белгородской области, три - в Тамбовской, два - в Брянской, по одному - в Воронежской, Нижегородской и Оренбургской.
Еще 59 БпЛА уничтожили над акваторией Черного моря.
0