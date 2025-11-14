https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/chempionskaya-igra-macht-gagry-i-bzany--1059057896.html

Чемпионская игра: матч "Гагры" и "Бзаны"

Чемпионская игра: матч "Гагры" и "Бзаны"

Решающий матч чемпионата Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе "Динамо". 14.11.2025

Судьба первого места решалась в последнем туре национального первенства. Золотые медали гагрцам достались за победу над "Бзаной" из Кутола. Решающий мяч забили незадолго до финального свистка. Игра завершилась со счетом 3:2. Серебряные медали чемпионата достались футболистам столичного "Нарта", "Динамо" Сухум стал бронзовым призером.

