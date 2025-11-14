https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/chempionskaya-igra-macht-gagry-i-bzany--1059057896.html
Чемпионская игра: матч "Гагры" и "Бзаны"
Решающий матч чемпионата Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе "Динамо". 14.11.2025, Sputnik Абхазия
Судьба первого места решалась в последнем туре национального первенства. Золотые медали гагрцам достались за победу над "Бзаной" из Кутола. Решающий мяч забили незадолго до финального свистка. Игра завершилась со счетом 3:2. Серебряные медали чемпионата достались футболистам столичного "Нарта", "Динамо" Сухум стал бронзовым призером.
Решающий матч чемпионата Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе "Динамо".
Судьба первого места решалась в последнем туре национального первенства. Золотые медали гагрцам достались за победу над "Бзаной" из Кутола.
Решающий мяч забили незадолго до финального свистка. Игра завершилась со счетом 3:2.
Серебряные медали чемпионата достались футболистам столичного "Нарта", "Динамо" Сухум стал бронзовым призером.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбольный клуб "Гагра" стал чемпионом Абхазии
Футбольный клуб "Гагра" стал чемпионом Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Решающий матч проходил на стадионе "Динамо" в Сухуме
Решающий матч проходил на стадионе "Динамо" в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
В решающей игре "Гагра" встречалась с "Бзаной" из Кутола
В решающей игре "Гагра" встречалась с "Бзаной" из Кутола
© Sputnik / Томас Тхайцук
Чтобы выиграть национальное первенство, гагрцам нужна была только победа
Чтобы выиграть национальное первенство, гагрцам нужна была только победа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Заключительный мачт чемпионата выдался очень напряженным
Заключительный мачт чемпионата выдался очень напряженным
© Sputnik / Томас Тхайцук
Команды показали зрелищную и богатую на голевые моменты игру
Команды показали зрелищную и богатую на голевые моменты игру
© Sputnik / Томас Тхайцук
В решающей игре было забито пять мячей
В решающей игре было забито пять мячей
© Sputnik / Томас Тхайцук
Незадолго до финального свистка счет на табло был равный – 2:2
Незадолго до финального свистка счет на табло был равный – 2:2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Судьба чемпионства решилась за несколько минут до конца матча
Судьба чемпионства решилась за несколько минут до конца матча
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Гагра" сумела вырвать победу под занавес встречи, вызвав бурю эмоций на трибунах
"Гагра" сумела вырвать победу под занавес встречи, вызвав бурю эмоций на трибунах
© Sputnik / Томас Тхайцук
Серебряные медали чемпионата завоевал столичный "Нарт"
Серебряные медали чемпионата завоевал столичный "Нарт"
© Sputnik / Томас Тхайцук
На третьей строчке расположилось "Динамо" Сухум
На третьей строчке расположилось "Динамо" Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прошлогодним победителем национального первенства был "Нарт" Сухум
Прошлогодним победителем национального первенства был "Нарт" Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Гагра" празднует первое место в чемпионате Абхазии по футболу.
"Гагра" празднует первое место в чемпионате Абхазии по футболу.