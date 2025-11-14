Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ашьыжь Sputnik аҿы
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Чемпионская игра: матч "Гагры" и "Бзаны"
Чемпионская игра: матч "Гагры" и "Бзаны"
Судьба первого места решалась в последнем туре национального первенства. Золотые медали гагрцам достались за победу над "Бзаной" из Кутола. Решающий мяч забили незадолго до финального свистка. Игра завершилась со счетом 3:2. Серебряные медали чемпионата достались футболистам столичного "Нарта", "Динамо" Сухум стал бронзовым призером.
Чемпионская игра: матч "Гагры" и "Бзаны"

15:53 14.11.2025 (обновлено: 16:27 14.11.2025)
Подписаться
Решающий матч чемпионата Абхазии по футболу проходил на столичном стадионе "Динамо".
Судьба первого места решалась в последнем туре национального первенства. Золотые медали гагрцам достались за победу над "Бзаной" из Кутола.
Решающий мяч забили незадолго до финального свистка. Игра завершилась со счетом 3:2.
Серебряные медали чемпионата достались футболистам столичного "Нарта", "Динамо" Сухум стал бронзовым призером.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный клуб "Гагра" стал чемпионом Абхазии

Футбольный клуб &quot;Гагра&quot; стал чемпионом Абхазии - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный клуб "Гагра" стал чемпионом Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук

Решающий матч проходил на стадионе "Динамо" в Сухуме

Решающий матч проходил на стадионе &quot;Динамо&quot; в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Решающий матч проходил на стадионе "Динамо" в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук

В решающей игре "Гагра" встречалась с "Бзаной" из Кутола

В решающей игре &quot;Гагра&quot; встречалась с &quot;Бзаной&quot; из Кутола - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В решающей игре "Гагра" встречалась с "Бзаной" из Кутола

© Sputnik / Томас Тхайцук

Чтобы выиграть национальное первенство, гагрцам нужна была только победа

Чтобы выиграть национальное первенство, гагрцам нужна была только победа - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чтобы выиграть национальное первенство, гагрцам нужна была только победа

© Sputnik / Томас Тхайцук

Заключительный мачт чемпионата выдался очень напряженным

Заключительный мачт чемпионата выдался очень напряженным - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Заключительный мачт чемпионата выдался очень напряженным

© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды показали зрелищную и богатую на голевые моменты игру

Команды показали зрелищную и богатую на голевые моменты игру - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Команды показали зрелищную и богатую на голевые моменты игру

© Sputnik / Томас Тхайцук

В решающей игре было забито пять мячей

В решающей игре было забито пять мячей - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В решающей игре было забито пять мячей

© Sputnik / Томас Тхайцук

Незадолго до финального свистка счет на табло был равный – 2:2

Незадолго до финального свистка счет на табло был равный – 2:2 - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Незадолго до финального свистка счет на табло был равный – 2:2

© Sputnik / Томас Тхайцук

Судьба чемпионства решилась за несколько минут до конца матча

Судьба чемпионства решилась за несколько минут до конца матча - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Судьба чемпионства решилась за несколько минут до конца матча

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Гагра" сумела вырвать победу под занавес встречи, вызвав бурю эмоций на трибунах

&quot;Гагра&quot; сумела вырвать победу под занавес встречи, вызвав бурю эмоций на трибунах - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Гагра" сумела вырвать победу под занавес встречи, вызвав бурю эмоций на трибунах

© Sputnik / Томас Тхайцук

Серебряные медали чемпионата завоевал столичный "Нарт"

Серебряные медали чемпионата завоевал столичный &quot;Нарт&quot; - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Серебряные медали чемпионата завоевал столичный "Нарт"

© Sputnik / Томас Тхайцук

На третьей строчке расположилось "Динамо" Сухум

На третьей строчке расположилось &quot;Динамо&quot; Сухум - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На третьей строчке расположилось "Динамо" Сухум

© Sputnik / Томас Тхайцук

Прошлогодним победителем национального первенства был "Нарт" Сухум

Прошлогодним победителем национального первенства был &quot;Нарт&quot; Сухум - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Прошлогодним победителем национального первенства был "Нарт" Сухум

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Гагра" празднует первое место в чемпионате Абхазии по футболу.

&quot;Гагра&quot; празднует первое место в чемпионате Абхазии по футболу. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Гагра" празднует первое место в чемпионате Абхазии по футболу.

