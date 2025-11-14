https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/festival-amshenskikh-armyan-v-abkhazii-tantsy-ugoscheniya-pozdravleniya-1059064319.html
Фестиваль амшенских армян в Абхазии: танцы, угощения, поздравления
Фестиваль амшенских армян в Абхазии: танцы, угощения, поздравления
Ежегодный седьмой фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" состоялся в селе Аракич 14 ноября.
"Амшен" — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии", — говорится в поздравительной ноте участникам фестиваля президента Бадра Гунба.В программе фестиваля была дегустация национальных блюд, выставка предметов быта и ремесел, выступления известных артистов и творческих коллективов Абхазии и России.На фестивале были представлены стенды диаспор из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов, а также делегации Торгово-промышленной палаты.
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0e/1059060135_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_63e8bf717a6e285092c3ec45fad4a85d.jpg
"Амшен" — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии", — говорится в поздравительной ноте участникам фестиваля президента Бадра Гунба.
В программе фестиваля была дегустация национальных блюд, выставка предметов быта и ремесел, выступления известных артистов и творческих коллективов Абхазии и России.
На фестивале были представлены стенды диаспор из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов, а также делегации Торгово-промышленной палаты.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ежегодный седьмой фестиваль "Амшен" прошел в селе Аракич Очамчырского района Абхазии
Ежегодный седьмой фестиваль "Амшен" прошел в селе Аракич Очамчырского района Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Амшен" - это праздник культуры и быта амшенских армян, проживающих в Абхазии
"Амшен" - это праздник культуры и быта амшенских армян, проживающих в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
По традиции армянские диаспоры из городов, районов, сел республики представляют на празднике национальные блюда, предметы быта, одежды
По традиции армянские диаспоры из городов, районов, сел республики представляют на празднике национальные блюда, предметы быта, одежды
© Sputnik / Томас Тхайцук
На сцене выступили артисты, исполнившие армянские народные песни
На сцене выступили артисты, исполнившие армянские народные песни
© Sputnik / Томас Тхайцук
и детские хореографические коллективы с красочными национальными танцами
и детские хореографические коллективы с красочными национальными танцами
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Амшен"- это всегда ломящиеся от вкусной еды столы, где каждый гость может попробовать угощения
"Амшен"- это всегда ломящиеся от вкусной еды столы, где каждый гость может попробовать угощения
© Sputnik / Томас Тхайцук
На седьмом фестивале были представлены стенды диаспор из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов
На седьмом фестивале были представлены стенды диаспор из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов
© Sputnik / Томас Тхайцук
Представители диаспоры не только угощали гостей, но и рассказывали об истории своего народа, описывали предметы, музыкальные инструменты
Представители диаспоры не только угощали гостей, но и рассказывали об истории своего народа, описывали предметы, музыкальные инструменты
© Sputnik / Томас Тхайцук
Стенды представителей сел хвастаются богатым урожаем, сочными мандаринами, виноградом, тыквой
Стенды представителей сел хвастаются богатым урожаем, сочными мандаринами, виноградом, тыквой
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ну, и какой же кавказский праздник без мяса на вертеле
Ну, и какой же кавказский праздник без мяса на вертеле
© Sputnik / Томас Тхайцук
К празднику всегда присоединяются первые лица государства, президент Бадра Гунба передал поздравительную ноту
К празднику всегда присоединяются первые лица государства, президент Бадра Гунба передал поздравительную ноту
© Sputnik / Томас Тхайцук
В ней говорится, что "Амшен" — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии.
В ней говорится, что "Амшен" — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии.