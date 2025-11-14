Фестиваль амшенских армян в Абхазии: танцы, угощения, поздравления

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аиқәырхареи арҿиареи: аексперт иҿцәажәара
13:05
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афымца ахәи ашәахтәқәеи ралгара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
13:34
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Агәыразра Адунеизегьтәи амш: Аԥсны афондқәа руак аиҳабы лцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Поддержка сельского хозяйства: разговор с главным агрономом Галского района
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амилаҭтә хаҿра аиқәырхара иазку аконференциа мҩаԥысуеит ААУ аҿы: аҵарауаҩ иҿцәажәара
18:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Агәыразра Адунеизегьтәи амш: Аԥсны афондқәа руак аиҳабы лцәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
День доброты: помощь нуждающимся и эффективность
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амилаҭтә хаҿра аиқәырхара иазку аконференциа мҩаԥысуеит ААУ аҿы: аҵарауаҩ иҿцәажәара
21:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Агәыразра Адунеизегьтәи амш: Аԥсны афондқәа руак аиҳабы лцәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
День доброты: помощь нуждающимся и эффективность
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аибашьра аинвалидцәа рфонд аԥара шеихшахо: Афонд аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:04
13 мин
Аицәажәара
Ашьақар чымазара аҿагылара амш: аҳақьым лыҿцәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ахәыҷқәа рзы аԥсшәахь еиҭагоу ашәақәа Telegram аҿы ицәырҵит: апроект автор лцәажәара
13:34
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амилаҭтә хаҿра аиқәырхара иазку аконференциа мҩаԥысуеит ААУ аҿы: аҵарауаҩ иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
14:04
23 мин
On air
14:27
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
14:33
4 мин
Радио
Реабилитация детей с ОВЗ в Абхазии: возможности и помощь
14:38
9 мин
Дополнительное время
Бильярд в Абхазии. Возрождение
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гагра харада ауаа ахьыршьуаз аҭыԥ ҭырҵааит: аҵарауаҩ иҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
18:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
18:55
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гагра харада ауаа ахьыршьуаз аҭыԥ ҭырҵааит: аҵарауаҩ иҿцәажәара
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
21:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
21:55
4 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Фестиваль амшенских армян в Абхазии: танцы, угощения, поздравления
Фестиваль амшенских армян в Абхазии: танцы, угощения, поздравления
Фестиваль амшенских армян в Абхазии: танцы, угощения, поздравления
Sputnik Абхазия
Ежегодный седьмой фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" состоялся в селе Аракич 14 ноября. 14.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-14T19:13+0300
2025-11-14T19:13+0300
в абхазии
мультимедиа
фото
армяне
абхазия
фестиваль
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0e/1059060135_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_624006037dbcee630febf6730f4cd0f0.jpg
"Амшен" — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии", — говорится в поздравительной ноте участникам фестиваля президента Бадра Гунба.В программе фестиваля была дегустация национальных блюд, выставка предметов быта и ремесел, выступления известных артистов и творческих коллективов Абхазии и России.На фестивале были представлены стенды диаспор из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов, а также делегации Торгово-промышленной палаты.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0e/1059060135_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_63e8bf717a6e285092c3ec45fad4a85d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, фото , армяне, абхазия, фестиваль, новости, фото
мультимедиа, фото , армяне, абхазия, фестиваль, новости, фото

Фестиваль амшенских армян в Абхазии: танцы, угощения, поздравления

19:13 14.11.2025
Подписаться
Ежегодный седьмой фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" состоялся в селе Аракич 14 ноября.
"Амшен" — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии", — говорится в поздравительной ноте участникам фестиваля президента Бадра Гунба.
В программе фестиваля была дегустация национальных блюд, выставка предметов быта и ремесел, выступления известных артистов и творческих коллективов Абхазии и России.
На фестивале были представлены стенды диаспор из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов, а также делегации Торгово-промышленной палаты.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодный седьмой фестиваль "Амшен" прошел в селе Аракич Очамчырского района Абхазии

Ежегодный седьмой фестиваль &quot;Амшен&quot; прошел в селе Аракич Очамчырского района Абхазии - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодный седьмой фестиваль "Амшен" прошел в селе Аракич Очамчырского района Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Амшен" - это праздник культуры и быта амшенских армян, проживающих в Абхазии

&quot;Амшен&quot; - это праздник культуры и быта амшенских армян, проживающих в Абхазии - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Амшен" - это праздник культуры и быта амшенских армян, проживающих в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции армянские диаспоры из городов, районов, сел республики представляют на празднике национальные блюда, предметы быта, одежды

По традиции армянские диаспоры из городов, районов, сел республики представляют на празднике национальные блюда, предметы быта, одежды - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

По традиции армянские диаспоры из городов, районов, сел республики представляют на празднике национальные блюда, предметы быта, одежды

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене выступили артисты, исполнившие армянские народные песни

На сцене выступили артисты, исполнившие армянские народные песни - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцене выступили артисты, исполнившие армянские народные песни

© Sputnik / Томас Тхайцук

и детские хореографические коллективы с красочными национальными танцами

и детские хореографические коллективы с красочными национальными танцами - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

и детские хореографические коллективы с красочными национальными танцами

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Амшен"- это всегда ломящиеся от вкусной еды столы, где каждый гость может попробовать угощения

&quot;Амшен&quot;- это всегда ломящиеся от вкусной еды столы, где каждый гость может попробовать угощения - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Амшен"- это всегда ломящиеся от вкусной еды столы, где каждый гость может попробовать угощения

© Sputnik / Томас Тхайцук

На седьмом фестивале были представлены стенды диаспор из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов

На седьмом фестивале были представлены стенды диаспор из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На седьмом фестивале были представлены стенды диаспор из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов

© Sputnik / Томас Тхайцук

Представители диаспоры не только угощали гостей, но и рассказывали об истории своего народа, описывали предметы, музыкальные инструменты

Представители диаспоры не только угощали гостей, но и рассказывали об истории своего народа, описывали предметы, музыкальные инструменты - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Представители диаспоры не только угощали гостей, но и рассказывали об истории своего народа, описывали предметы, музыкальные инструменты

© Sputnik / Томас Тхайцук

Стенды представителей сел хвастаются богатым урожаем, сочными мандаринами, виноградом, тыквой

Стенды представителей сел хвастаются богатым урожаем, сочными мандаринами, виноградом, тыквой - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Стенды представителей сел хвастаются богатым урожаем, сочными мандаринами, виноградом, тыквой

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ну, и какой же кавказский праздник без мяса на вертеле

Ну, и какой же кавказский праздник без мяса на вертеле - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ну, и какой же кавказский праздник без мяса на вертеле

© Sputnik / Томас Тхайцук

К празднику всегда присоединяются первые лица государства, президент Бадра Гунба передал поздравительную ноту

К празднику всегда присоединяются первые лица государства, президент Бадра Гунба передал поздравительную ноту - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

К празднику всегда присоединяются первые лица государства, президент Бадра Гунба передал поздравительную ноту

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ней говорится, что "Амшен" — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии.

В ней говорится, что &quot;Амшен&quot; — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ней говорится, что "Амшен" — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии.

