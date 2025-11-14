https://sputnik-abkhazia.ru/20251114/festival-amshenskikh-armyan-v-abkhazii-tantsy-ugoscheniya-pozdravleniya-1059064319.html

Фестиваль амшенских армян в Абхазии: танцы, угощения, поздравления

Фестиваль амшенских армян в Абхазии: танцы, угощения, поздравления

Ежегодный седьмой фестиваль культуры и быта амшенских армян "Амшен" состоялся в селе Аракич 14 ноября.

"Амшен" — один из ярких символов дружбы, взаимного уважения и единства многонационального народа Абхазии", — говорится в поздравительной ноте участникам фестиваля президента Бадра Гунба.В программе фестиваля была дегустация национальных блюд, выставка предметов быта и ремесел, выступления известных артистов и творческих коллективов Абхазии и России.На фестивале были представлены стенды диаспор из Сухума, Сухумского, Гагрского, Гудаутского, Очамчырского и Гулрыпшского районов, а также делегации Торгово-промышленной палаты.

