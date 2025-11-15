Благотворительность в Абхазии: отзывчивость людей и необходимый контроль

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аибашьра аинвалидцәа рфонд аԥара шеихшахо: Афонд аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:04
13 мин
Аицәажәара
Ашьақар чымазара аҿагылара амш: аҳақьым лыҿцәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ахәыҷқәа рзы аԥсшәахь еиҭагоу ашәақәа Telegram аҿы ицәырҵит: апроект автор лцәажәара
13:34
13 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Амилаҭтә хаҿра аиқәырхара иазку аконференциа мҩаԥысуеит ААУ аҿы: аҵарауаҩ иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
14:04
23 мин
On air
14:27
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
14:33
4 мин
Радио
Реабилитация детей с ОВЗ в Абхазии: возможности и помощь
14:38
9 мин
Дополнительное время
Бильярд в Абхазии. Возрождение
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гагра харада ауаа ахьыршьуаз аҭыԥ ҭырҵааит: аҵарауаҩ иҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
18:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
18:55
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Гагра харада ауаа ахьыршьуаз аҭыԥ ҭырҵааит: аҵарауаҩ иҿцәажәара
21:04
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Одна на всех Победа: непридуманные истории ВОВ
21:34
21 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии: прогноз метеоролога
21:55
4 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251115/blagotvoritelnost-v-abkhazii-otzyvchivost-lyudey-i-neobkhodimyy-kontrol-1059065018.html
Благотворительность в Абхазии: отзывчивость людей и необходимый контроль
Благотворительность в Абхазии: отзывчивость людей и необходимый контроль
Sputnik Абхазия
По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, деятельность некоторых благотворительных организаций и физических лиц, занимающихся сбором средств... 15.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-15T20:04+0300
2025-11-15T20:04+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
новости
культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0f/1059083452_0:114:1214:797_1920x0_80_0_0_abf563cec901d22158bbfb39ef1aabcd.jpg
По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, деятельность некоторых благотворительных организаций и физических лиц, занимающихся сбором средств, вызывает вопросы.Если организации, которые не отчитываются о своей деятельности, и в таком случае налоговая должна организовывать проверки, подчеркнула она.По словам Джинджолия, необходимо вписать в закон о благотворительной деятельности, что не только организации, но и физические лица, которые занимаются сбором пожертвований, должны отчитываться перед налоговой.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0f/1059083452_1:0:1214:910_1920x0_80_0_0_2a098c1e1917d80b0fd98cf7d7f0884f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, видео
видео, мультимедиа, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана", абхазия, видео

Благотворительность в Абхазии: отзывчивость людей и необходимый контроль

20:04 15.11.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, деятельность некоторых благотворительных организаций и физических лиц, занимающихся сбором средств, вызывает вопросы.
Если организации, которые не отчитываются о своей деятельности, и в таком случае налоговая должна организовывать проверки, подчеркнула она.
По словам Джинджолия, необходимо вписать в закон о благотворительной деятельности, что не только организации, но и физические лица, которые занимаются сбором пожертвований, должны отчитываться перед налоговой.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0