Благотворительность в Абхазии: отзывчивость людей и необходимый контроль
По словам директора фонда "Ашана" Мактины Джинджолия, деятельность некоторых благотворительных организаций и физических лиц, занимающихся сбором средств, вызывает вопросы.Если организации, которые не отчитываются о своей деятельности, и в таком случае налоговая должна организовывать проверки, подчеркнула она.По словам Джинджолия, необходимо вписать в закон о благотворительной деятельности, что не только организации, но и физические лица, которые занимаются сбором пожертвований, должны отчитываться перед налоговой.
