г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Самый высокий отель мира открылся в Дубае
Самый высокий отель мира открылся в Дубае
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Самый высокий отель в мире открылся в Дубае и принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National."Высота отеля составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, — 356 метров", - говорится в тексте.Сейчас в Дубае расположены восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая гостиницу-парус Бурж аль-Араб, высота которой составляет 321 метр.
Самый высокий отель мира открылся в Дубае

16.11.2025
Высота Ciel Dubai Marina составляет 377 метров, в нем 82 этажа.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Самый высокий отель в мире открылся в Дубае и принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National.
"Высота отеля составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, — 356 метров", - говорится в тексте.
Сейчас в Дубае расположены восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая гостиницу-парус Бурж аль-Араб, высота которой составляет 321 метр.
