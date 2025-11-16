https://sputnik-abkhazia.ru/20251116/samyy-vysokiy-otel-mira-otkrylsya-v-dubae-1059086081.html
Самый высокий отель мира открылся в Дубае
Самый высокий отель мира открылся в Дубае
Высота Ciel Dubai Marina составляет 377 метров, в нем 82 этажа.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Самый высокий отель в мире открылся в Дубае и принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National."Высота отеля составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, — 356 метров", - говорится в тексте.Сейчас в Дубае расположены восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая гостиницу-парус Бурж аль-Араб, высота которой составляет 321 метр.
Самый высокий отель мира открылся в Дубае
Высота Ciel Dubai Marina составляет 377 метров, в нем 82 этажа.
СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Самый высокий отель в мире открылся в Дубае и принял первых постояльцев, сообщает эмиратское издание The National.
"Высота отеля составляет 377 метров, что превышает высоту отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае, — 356 метров", - говорится в тексте.
Сейчас в Дубае расположены восемь из десяти самых высоких действующих отелей в мире, включая гостиницу-парус Бурж аль-Араб, высота которой составляет 321 метр.