https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/bolee-tysyachi-ukrainskikh-boevikov-osudili-v-rossii-za-voennye-prestupleniya-1059106977.html

Более тысячи украинских боевиков осудили в России за военные преступления

Более тысячи украинских боевиков осудили в России за военные преступления

Sputnik Абхазия

Часть бойцов ВСУ осуждена заочно, в основном их приговаривают к 20 и более годам лишения свободы за издевательства над мирными жителями. 17.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-17T17:03+0300

2025-11-17T17:03+0300

2025-11-17T17:09+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038974007_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ef4a6f595644280df32b1b6d6d29725b.jpg

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Украинские боевики, которые расстреливали гражданских в Курской области и издевались над жителями Донбасса, осуждены в России, сообщил на пресс-конференции в Sputnik Родион Мирошник. Суды вынесли приговоры в отношении 1017 человек, часть из них осуждена заочно, уточнил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.Минимальный срок составляет восемь с половиной лет. Но в основном бойцы ВСУ осуждаются на 20-25 лет или на пожизненное заключение, так как в России введен мораторий на смертную казнь. "У тех, кто совершил преступления против гражданского населения, тех, кто нарушал нормы гуманитарного права, по сути дела два выхода. Первый — они будут нести ответственность в рамках военных действий. Второй — они сядут на скамью подсудимых", — заявил дипломат.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/miroshnik-ukrainskaya-storona-ne-vypolnyaet-dogovorennostey-o-dostizhenii-mira-1059096170.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, донбасс