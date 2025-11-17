https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/bolee-tysyachi-ukrainskikh-boevikov-osudili-v-rossii-za-voennye-prestupleniya-1059106977.html
Более тысячи украинских боевиков осудили в России за военные преступления
Более тысячи украинских боевиков осудили в России за военные преступления
Sputnik Абхазия
Часть бойцов ВСУ осуждена заочно, в основном их приговаривают к 20 и более годам лишения свободы за издевательства над мирными жителями. 17.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-17T17:03+0300
2025-11-17T17:03+0300
2025-11-17T17:09+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038974007_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ef4a6f595644280df32b1b6d6d29725b.jpg
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Украинские боевики, которые расстреливали гражданских в Курской области и издевались над жителями Донбасса, осуждены в России, сообщил на пресс-конференции в Sputnik Родион Мирошник. Суды вынесли приговоры в отношении 1017 человек, часть из них осуждена заочно, уточнил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.Минимальный срок составляет восемь с половиной лет. Но в основном бойцы ВСУ осуждаются на 20-25 лет или на пожизненное заключение, так как в России введен мораторий на смертную казнь. "У тех, кто совершил преступления против гражданского населения, тех, кто нарушал нормы гуманитарного права, по сути дела два выхода. Первый — они будут нести ответственность в рамках военных действий. Второй — они сядут на скамью подсудимых", — заявил дипломат.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/miroshnik-ukrainskaya-storona-ne-vypolnyaet-dogovorennostey-o-dostizhenii-mira-1059096170.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038974007_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_43a892f17f2c56c88b91e76a3835a67e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс
россия, украина, новости, донбасс
Более тысячи украинских боевиков осудили в России за военные преступления
17:03 17.11.2025 (обновлено: 17:09 17.11.2025)
Часть бойцов ВСУ осуждена заочно, в основном их приговаривают к 20 и более годам лишения свободы за издевательства над мирными жителями.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Украинские боевики, которые расстреливали гражданских в Курской области и издевались над жителями Донбасса, осуждены в России, сообщил на пресс-конференции в Sputnik Родион Мирошник.
Суды вынесли приговоры в отношении 1017 человек, часть из них осуждена заочно, уточнил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.
Минимальный срок составляет восемь с половиной лет. Но в основном бойцы ВСУ осуждаются на 20-25 лет или на пожизненное заключение, так как в России введен мораторий на смертную казнь.
"У тех, кто совершил преступления против гражданского населения, тех, кто нарушал нормы гуманитарного права, по сути дела два выхода. Первый — они будут нести ответственность в рамках военных действий. Второй — они сядут на скамью подсудимых", — заявил дипломат.