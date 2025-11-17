Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Более тысячи украинских боевиков осудили в России за военные преступления
Более тысячи украинских боевиков осудили в России за военные преступления
Sputnik Абхазия
Часть бойцов ВСУ осуждена заочно, в основном их приговаривают к 20 и более годам лишения свободы за издевательства над мирными жителями. 17.11.2025, Sputnik Абхазия
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Украинские боевики, которые расстреливали гражданских в Курской области и издевались над жителями Донбасса, осуждены в России, сообщил на пресс-конференции в Sputnik Родион Мирошник. Суды вынесли приговоры в отношении 1017 человек, часть из них осуждена заочно, уточнил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.Минимальный срок составляет восемь с половиной лет. Но в основном бойцы ВСУ осуждаются на 20-25 лет или на пожизненное заключение, так как в России введен мораторий на смертную казнь. "У тех, кто совершил преступления против гражданского населения, тех, кто нарушал нормы гуманитарного права, по сути дела два выхода. Первый — они будут нести ответственность в рамках военных действий. Второй — они сядут на скамью подсудимых", — заявил дипломат.
Более тысячи украинских боевиков осудили в России за военные преступления

17:03 17.11.2025 (обновлено: 17:09 17.11.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Судебный молоток
Судебный молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Часть бойцов ВСУ осуждена заочно, в основном их приговаривают к 20 и более годам лишения свободы за издевательства над мирными жителями.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Украинские боевики, которые расстреливали гражданских в Курской области и издевались над жителями Донбасса, осуждены в России, сообщил на пресс-конференции в Sputnik Родион Мирошник.
Суды вынесли приговоры в отношении 1017 человек, часть из них осуждена заочно, уточнил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.
Минимальный срок составляет восемь с половиной лет. Но в основном бойцы ВСУ осуждаются на 20-25 лет или на пожизненное заключение, так как в России введен мораторий на смертную казнь.
"У тех, кто совершил преступления против гражданского населения, тех, кто нарушал нормы гуманитарного права, по сути дела два выхода. Первый — они будут нести ответственность в рамках военных действий. Второй — они сядут на скамью подсудимых", — заявил дипломат.
Родион Мирошник - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2025
Пресс-центр
Мирошник: украинская сторона не выполняет договоренностей о достижении мира
13:22
