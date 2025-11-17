https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/dokumentalnoe-tsunami-kak-rossiyskoe-kino-boretsya-s-feykami--1059113961.html
Документальное "цунами": как российское кино борется с фейками
В Абхазии он организован при поддержке МИД республики и Национального фонда поддержки социальных программ РФ. На нем будут показаны фильмы о бойцах СВО, в том числе уроженцах Абхазии, пройдет пленарная дискуссия. В интервью радио Sputnik продюсер фестиваля Екатерина Яковлева рассказала о том, как документальные фильмы помогают бороться с фейками, развивают в зрителях чувство патриотизма и способствуют дружбе народов.
