Документальное "цунами": как российское кино борется с фейками

Документальное "цунами": как российское кино борется с фейками

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" проходит 17-18 ноября в АГУ.

В Абхазии он организован при поддержке МИД республики и Национального фонда поддержки социальных программ РФ. На нем будут показаны фильмы о бойцах СВО, в том числе уроженцах Абхазии, пройдет пленарная дискуссия. В интервью радио Sputnik продюсер фестиваля Екатерина Яковлева рассказала о том, как документальные фильмы помогают бороться с фейками, развивают в зрителях чувство патриотизма и способствуют дружбе народов.

