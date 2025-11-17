Документальное "цунами": как российское кино борется с фейками

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik Абхазия
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны аглемпинг аҿиара, аԥеиԥш: атуризм ахырхарҭа аексперт ицәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Закәанда афымцацәаҳәақәа рҽаԥшьра Аҟәа: афымцеихшарҭа аусбарҭа анапхгаҩы иҿцәажәара
13:34
15 мин
Аицәажәара
Ацитрус шәырқәа рҽаҩра, аҭиразы алшарақәа: аарыхҩы иҿцәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Итоги 44-го сезона РУСДРАМа. Интервью с победителями номинаций
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
Российско-абхазское инвестсотрудничество. Мнение экономиста
14:33
19 мин
Актуальный комментарий
Инвестпрограмма 2026. Как распределится бюджет?
14:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аӡын аԥхьа агәаҭарақәа, Урыстәылатәи рколлегацәеи дареи русеицура: АҶА анапхгаҩы ицәажәара
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Абхазии. Разговор с продюсером
18:34
18 мин
Актуальный комментарий
Инвестпрограмма 2026. Как распределится бюджет?
18:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аӡын аԥхьа агәаҭарақәа, Урыстәылатәи рколлегацәеи дареи русеицура: АҶА анапхгаҩы ицәажәара
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Абхазии. Разговор с продюсером
21:34
18 мин
Актуальный комментарий
Инвестпрограмма 2026. Как распределится бюджет?
21:52
7 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
В Абхазии он организован при поддержке МИД республики и Национального фонда поддержки социальных программ РФ. На нем будут показаны фильмы о бойцах СВО, в том числе уроженцах Абхазии, пройдет пленарная дискуссия. В интервью радио Sputnik продюсер фестиваля Екатерина Яковлева рассказала о том, как документальные фильмы помогают бороться с фейками, развивают в зрителях чувство патриотизма и способствуют дружбе народов.
Документальное "цунами": как российское кино борется с фейками

22:04 17.11.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" проходит 17-18 ноября в АГУ.
В Абхазии он организован при поддержке МИД республики и Национального фонда поддержки социальных программ РФ.
На нем будут показаны фильмы о бойцах СВО, в том числе уроженцах Абхазии, пройдет пленарная дискуссия.
В интервью радио Sputnik продюсер фестиваля Екатерина Яковлева рассказала о том, как документальные фильмы помогают бороться с фейками, развивают в зрителях чувство патриотизма и способствуют дружбе народов.
