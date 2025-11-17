https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/duka-istoriya-sozdaniya-dokumentalnogo-filma-o-khranitele-vokzala-v-tamyshe--1059028920.html
"Дука": история создания документального фильма о хранителе вокзала в Тамыше
"Дука": история создания документального фильма о хранителе вокзала в Тамыше
В селе Тамыш завершаются съемки документального фильма "Дука". Одна из авторов проекта, кинематографист из Санкт-Петербурга Маша Рудневская в эфире радио
В селе Тамыш завершаются съемки документального фильма "Дука". Одна из авторов проекта, кинематографист из Санкт-Петербурга Маша Рудневская в эфире радио Sputnik рассказала об истории создания фильма.Слушайте подкаст.
подкасты, взаимный интерес, документальные фильмы, абхазская железная дорога, аудио
10:07 17.11.2025 (обновлено: 10:19 17.11.2025)
В селе Тамыш завершаются съемки документального фильма "Дука". Одна из авторов проекта, кинематографист из Санкт-Петербурга Маша Рудневская в эфире радио Sputnik рассказала об истории создания фильма.