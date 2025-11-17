https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/gvaramiya-abkhazskie-boytsy-na-svo-zaschischayut-v-tom-chisle-interesy-svoego-gosudarstva-1059107165.html

Гварамия: абхазские бойцы на СВО защищают в том числе интересы своего государства

Гварамия: абхазские бойцы на СВО защищают в том числе интересы своего государства

17.11.2025

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Абхазы, воюющие на полях СВО, не только помогают России, но и защищают интересы своей республики, заявил ректор АГУ Алеко Гварамия на открытии фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"."Они защищают, в том числе интересы своего, пусть и немногочисленного, но народа, своего государства. На это мы имеем полное право наряду с очень многочисленными государствами", — подчеркнул Гварамия.Ректор АГУ выразил уверенность в том, что победа в итоге будет за Россией и теми, кто поддерживает ее в эти непростые времена."Почему наши ребята участвуют в СВО? Потому что надеются на то, что это СВО превратится в СВОбоду. Свободу людей", — добавил он.Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" продлится до 18 ноября. В первый день зрителям показали документальный фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова "Будем жить!". Он рассказывает истории ополченца, мобилизованного и гражданского, получивших тяжелые ранения, но не сломавшихся. Один из героев — уроженец Абхазии Алиас Авидзба.

абхазия

2025

