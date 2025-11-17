https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/gvaramiya-abkhazskie-boytsy-na-svo-zaschischayut-v-tom-chisle-interesy-svoego-gosudarstva-1059107165.html
Гварамия: абхазские бойцы на СВО защищают в том числе интересы своего государства
Гварамия: абхазские бойцы на СВО защищают в том числе интересы своего государства
Sputnik Абхазия
Фестиваль, организованный при поддержке МИД республики и Национального фонда поддержки социальных программ РФ, проходит в АГУ 17-18 ноября. 17.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-17T17:23+0300
2025-11-17T17:23+0300
2025-11-17T17:45+0300
абхазия
новости
военная спецоперация рф в донбассе
агу
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048671785_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_8f6f08e7f0e4f5d312cfbae99a5dc3ae.jpg
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Абхазы, воюющие на полях СВО, не только помогают России, но и защищают интересы своей республики, заявил ректор АГУ Алеко Гварамия на открытии фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"."Они защищают, в том числе интересы своего, пусть и немногочисленного, но народа, своего государства. На это мы имеем полное право наряду с очень многочисленными государствами", — подчеркнул Гварамия.Ректор АГУ выразил уверенность в том, что победа в итоге будет за Россией и теми, кто поддерживает ее в эти непростые времена."Почему наши ребята участвуют в СВО? Потому что надеются на то, что это СВО превратится в СВОбоду. Свободу людей", — добавил он.Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" продлится до 18 ноября. В первый день зрителям показали документальный фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова "Будем жить!". Он рассказывает истории ополченца, мобилизованного и гражданского, получивших тяжелые ранения, но не сломавшихся. Один из героев — уроженец Абхазии Алиас Авидзба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/1059099745.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048671785_101:0:1541:1080_1920x0_80_0_0_9733ec77932c74cbb88eebe064e4a20f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, агу
Гварамия: абхазские бойцы на СВО защищают в том числе интересы своего государства
17:23 17.11.2025 (обновлено: 17:45 17.11.2025)
Фестиваль, организованный при поддержке МИД республики и Национального фонда поддержки социальных программ РФ, проходит в АГУ 17-18 ноября.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Абхазы, воюющие на полях СВО, не только помогают России, но и защищают интересы своей республики, заявил ректор АГУ Алеко Гварамия на открытии фестиваля "RТ.Док: Время наших героев".
"Они защищают, в том числе интересы своего, пусть и немногочисленного, но народа, своего государства. На это мы имеем полное право наряду с очень многочисленными государствами", — подчеркнул Гварамия.
Ректор АГУ выразил уверенность в том, что победа в итоге будет за Россией и теми, кто поддерживает ее в эти непростые времена.
"Почему наши ребята участвуют в СВО? Потому что надеются на то, что это СВО превратится в СВОбоду. Свободу людей", — добавил он.
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" продлится до 18 ноября. В первый день зрителям показали документальный фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова "Будем жить!".
Он рассказывает истории ополченца, мобилизованного и гражданского, получивших тяжелые ранения, но не сломавшихся. Один из героев — уроженец Абхазии Алиас Авидзба.