Военная спецоперация РФ в Донбассе
Гварамия: абхазские бойцы на СВО защищают в том числе интересы своего государства

17:23 17.11.2025 (обновлено: 17:45 17.11.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук
Алеко Гварамия - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Фестиваль, организованный при поддержке МИД республики и Национального фонда поддержки социальных программ РФ, проходит в АГУ 17-18 ноября.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Абхазы, воюющие на полях СВО, не только помогают России, но и защищают интересы своей республики, заявил ректор АГУ Алеко Гварамия на открытии фестиваля "RТ.Док: Время наших героев".
"Они защищают, в том числе интересы своего, пусть и немногочисленного, но народа, своего государства. На это мы имеем полное право наряду с очень многочисленными государствами", — подчеркнул Гварамия.
Ректор АГУ выразил уверенность в том, что победа в итоге будет за Россией и теми, кто поддерживает ее в эти непростые времена.
"Почему наши ребята участвуют в СВО? Потому что надеются на то, что это СВО превратится в СВОбоду. Свободу людей", — добавил он.
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" продлится до 18 ноября. В первый день зрителям показали документальный фильм Артема Сомова и Руслана Гусарова "Будем жить!".
Он рассказывает истории ополченца, мобилизованного и гражданского, получивших тяжелые ранения, но не сломавшихся. Один из героев — уроженец Абхазии Алиас Авидзба.
