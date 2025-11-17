https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/miroshnik-o-zayavlenii-ukrainy-o-vykhode-iz-peregovorov--1059096211.html
Мирошник о заявлении Украины о выходе из переговоров
Заявление Украины о выходе из переговоров говорит о том, что она не собирается завершать военные действия дипломатическим путем, заявил в пресс-центре Sputnik... 17.11.2025
Заявление Украины о выходе из переговоров говорит о том, что она не собирается завершать военные действия дипломатическим путем, заявил в пресс-центре Sputnik посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Слушайте подкаст.
Заявление Украины о выходе из переговоров говорит о том, что она не собирается завершать военные действия дипломатическим путем, заявил в пресс-центре Sputnik посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.