Мирошник о заявлении Украины о выходе из переговоров

Заявление Украины о выходе из переговоров говорит о том, что она не собирается завершать военные действия дипломатическим путем, заявил в пресс-центре Sputnik... 17.11.2025, Sputnik Абхазия

Заявление Украины о выходе из переговоров говорит о том, что она не собирается завершать военные действия дипломатическим путем, заявил в пресс-центре Sputnik посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Слушайте подкаст.

