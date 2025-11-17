https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/pochti-40-ukrainskikh-bpla-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1059093619.html

Почти 40 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь

Почти 40 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 36 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. В небе над Брянской областью уничтожили 14 БпЛА, над Тамбовской — восемь.Пять дронов сбили над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской, три — над Орловской, по одному — над Нижегородской и Тульской областями.

россия

украина

