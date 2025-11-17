Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Почти 40 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь
Почти 40 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 36 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. В небе над Брянской областью уничтожили 14 БпЛА, над Тамбовской — восемь.Пять дронов сбили над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской, три — над Орловской, по одному — над Нижегородской и Тульской областями.
Почти 40 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь

09:09 17.11.2025 (обновлено: 10:22 17.11.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа.
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 36 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ.
В небе над Брянской областью уничтожили 14 БпЛА, над Тамбовской — восемь.
Пять дронов сбили над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской, три — над Орловской, по одному — над Нижегородской и Тульской областями.
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Освобождены населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области
Вчера, 12:46
