Почти 40 украинских БпЛА сбили над российскими регионами за ночь
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа. 17.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-17T09:09+0300
2025-11-17T09:09+0300
2025-11-17T10:22+0300
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 36 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. В небе над Брянской областью уничтожили 14 БпЛА, над Тамбовской — восемь.Пять дронов сбили над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской, три — над Орловской, по одному — над Нижегородской и Тульской областями.
