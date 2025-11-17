https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/prestupleniya-protiv-mirnykh-zhiteley-kak-voyuet-kievskiy-rezhim--1059110218.html
Преступления против мирных жителей: как воюет киевский режим
Преступления против мирных жителей: как воюет киевский режим
Брифинг посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника состоялся в пресс-центре Sputnik.
По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, заявление Украины о выходе из переговоров говорит о том, что она не собирается завершать военные действия дипломатическим путем. 1017 украинских боевиков осуждены за совершеннее преступления против мирного населения, сообщил Мирошник. "Минимальный срок, на который осуждены эти боевики, это 8,5 лет, а так, это 20-25 лет и пожизненное заключение. В России введен мораторий на смертную казнь, поэтому высшей мерой наказания является пожизненное заключение", – подчеркнул он. Дипломат представил на пресс-конференции фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о систематических нарушениях Киевом норм и принципов международного гуманитарного права, фактах пыток и издевательств над гражданским населением.
Брифинг посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника состоялся в пресс-центре Sputnik.
По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, заявление Украины о выходе из переговоров говорит о том, что она не собирается завершать военные действия дипломатическим путем.
1017 украинских боевиков осуждены за совершеннее преступления против мирного населения, сообщил Мирошник.
"Минимальный срок, на который осуждены эти боевики, это 8,5 лет, а так, это 20-25 лет и пожизненное заключение. В России введен мораторий на смертную казнь, поэтому высшей мерой наказания является пожизненное заключение", – подчеркнул он.
Дипломат представил на пресс-конференции фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о систематических нарушениях Киевом норм и принципов международного гуманитарного права, фактах пыток и издевательств над гражданским населением.