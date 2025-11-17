Преступления против мирных жителей: как воюет киевский режим

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша Sputnik
18:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
21:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik Абхазия
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны аглемпинг аҿиара, аԥеиԥш: атуризм ахырхарҭа аексперт ицәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Закәанда афымцацәаҳәақәа рҽаԥшьра Аҟәа: афымцеихшарҭа аусбарҭа анапхгаҩы иҿцәажәара
13:34
15 мин
Аицәажәара
Ацитрус шәырқәа рҽаҩра, аҭиразы алшарақәа: аарыхҩы иҿцәажәара
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Итоги 44-го сезона РУСДРАМа. Интервью с победителями номинаций
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
Российско-абхазское инвестсотрудничество. Мнение экономиста
14:33
19 мин
Актуальный комментарий
Инвестпрограмма 2026. Как распределится бюджет?
14:52
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аӡын аԥхьа агәаҭарақәа, Урыстәылатәи рколлегацәеи дареи русеицура: АҶА анапхгаҩы ицәажәара
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в Абхазии. Разговор с продюсером
18:34
2 мин
Актуальный комментарий
Инвестпрограмма 2026. Как распределится бюджет?
18:37
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аӡын аԥхьа агәаҭарақәа, Урыстәылатәи рколлегацәеи дареи русеицура: АҶА анапхгаҩы ицәажәара
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/prestupleniya-protiv-mirnykh-zhiteley-kak-voyuet-kievskiy-rezhim--1059110218.html
Преступления против мирных жителей: как воюет киевский режим
Преступления против мирных жителей: как воюет киевский режим
Sputnik Абхазия
Брифинг посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника состоялся в пресс-центре Sputnik. 17.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-17T18:44+0300
2025-11-17T18:44+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
видео из пресс-центра
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/11/1059109580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa801bac3c55bec2ba0252d4727b501b.jpg
По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, заявление Украины о выходе из переговоров говорит о том, что она не собирается завершать военные действия дипломатическим путем. 1017 украинских боевиков осуждены за совершеннее преступления против мирного населения, сообщил Мирошник. "Минимальный срок, на который осуждены эти боевики, это 8,5 лет, а так, это 20-25 лет и пожизненное заключение. В России введен мораторий на смертную казнь, поэтому высшей мерой наказания является пожизненное заключение", – подчеркнул он. Дипломат представил на пресс-конференции фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о систематических нарушениях Киевом норм и принципов международного гуманитарного права, фактах пыток и издевательств над гражданским населением.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/11/1059109580_205:0:1645:1080_1920x0_80_0_0_44a7389f821e85fc550f25017c174809.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, абхазия, видео, видео из пресс-центра
фото , мультимедиа, абхазия, видео, видео из пресс-центра

Преступления против мирных жителей: как воюет киевский режим

18:44 17.11.2025
© Видео /Sputnik
Подписаться
Брифинг посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника состоялся в пресс-центре Sputnik.
По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, заявление Украины о выходе из переговоров говорит о том, что она не собирается завершать военные действия дипломатическим путем.
1017 украинских боевиков осуждены за совершеннее преступления против мирного населения, сообщил Мирошник.
"Минимальный срок, на который осуждены эти боевики, это 8,5 лет, а так, это 20-25 лет и пожизненное заключение. В России введен мораторий на смертную казнь, поэтому высшей мерой наказания является пожизненное заключение", – подчеркнул он.
Дипломат представил на пресс-конференции фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о систематических нарушениях Киевом норм и принципов международного гуманитарного права, фактах пыток и издевательств над гражданским населением.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0