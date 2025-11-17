https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/prestupleniya-protiv-mirnykh-zhiteley-kak-voyuet-kievskiy-rezhim--1059110218.html

Преступления против мирных жителей: как воюет киевский режим

Преступления против мирных жителей: как воюет киевский режим

Sputnik Абхазия

Брифинг посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника состоялся в пресс-центре Sputnik. 17.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-17T18:44+0300

2025-11-17T18:44+0300

2025-11-17T18:44+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

видео из пресс-центра

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/11/1059109580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa801bac3c55bec2ba0252d4727b501b.jpg

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, заявление Украины о выходе из переговоров говорит о том, что она не собирается завершать военные действия дипломатическим путем. 1017 украинских боевиков осуждены за совершеннее преступления против мирного населения, сообщил Мирошник. "Минимальный срок, на который осуждены эти боевики, это 8,5 лет, а так, это 20-25 лет и пожизненное заключение. В России введен мораторий на смертную казнь, поэтому высшей мерой наказания является пожизненное заключение", – подчеркнул он. Дипломат представил на пресс-конференции фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о систематических нарушениях Киевом норм и принципов международного гуманитарного права, фактах пыток и издевательств над гражданским населением.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото , мультимедиа, абхазия, видео, видео из пресс-центра