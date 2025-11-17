Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

https://sputnik-abkhazia.ru/20251117/rossiyskie-voyska-osvobodili-tri-naselennykh-punkta-v-zone-svo-1059106780.html

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области... 17.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения БпЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО за сутки уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97 097 БпЛА, 636 ЗРК, 26 071 танк и другие боевые бронированные машины, 1613 боевых машин РСЗО, 31 363 орудия полевой артиллерии и миномета, 46 914 единиц специальной военной автомобильной техники.

