Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения БпЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средствами ПВО за сутки уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97 097 БпЛА, 636 ЗРК, 26 071 танк и другие боевые бронированные машины, 1613 боевых машин РСЗО, 31 363 орудия полевой артиллерии и миномета, 46 914 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

16:57 17.11.2025 (обновлено: 17:11 17.11.2025)
© Sputnik / Сергей БобылевБоевая подготовка штурмовых подразделений 20 и 25 армии в зоне проведения специальной военной операции
Боевая подготовка штурмовых подразделений 20 и 25 армии в зоне проведения специальной военной операции - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Подписаться
СУХУМ, 17 ноя – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения БпЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Средствами ПВО за сутки уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97 097 БпЛА, 636 ЗРК, 26 071 танк и другие боевые бронированные машины, 1613 боевых машин РСЗО, 31 363 орудия полевой артиллерии и миномета, 46 914 единиц специальной военной автомобильной техники.
