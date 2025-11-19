Абхазия
Выявить новые таланты: о целях проекта "Народная сцена "Лабҿаба" рассказали в Sputnik

18:50 19.11.2025 (обновлено: 23:26 19.11.2025)
© Sputnik Акоп Кущян
Подписаться
В проекте "Народная сцена "Лабҿаба" могу принять участие жители республики в возрасте от 12 лет и старше.
Кастинг проекта "Народная сцена "Лабҿаба" стартует в Абхазии 20 ноября. Гости пресс-центра Sputnik министр культуры республики Даур Кове и автор проекта, режиссер, сценарист Теймураз Тания отметили, что в планах сделать его ежегодным и задействовать в нем как можно больше творческих людей.
Проект подразумевает поиск молодых талантов по четырем направлениям – вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах и сценическое искусство.
Для этого его организаторы проведут кастинги во всех районах Абхазии. В них могут принять участие дети в возрасте от 12 до 17 лет и жители республики старше 18 лет. Они будут иметь возможность выступить на любом выбранном языке.
Финалисты и победители проекта получат возможность записать собственные альбомы, снять клип, заключать контракты с российскими продюсерами, принять участие в творческих конкурсах в России.
Отчетный концерт состоится 30 ноября на площади Свободы в Сухуме. В состав жюри войдут Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, хореограф, продюсер Тимур Квеквескири, музыкант и композитор Анри Гунба, Владимир Зантария, Кесоу Хагба, Динара Смыр.
В будущем в поиске участников также будут задействованы отделы культуры районных администраций.
