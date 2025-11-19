https://sputnik-abkhazia.ru/20251119/vyyavit-novye-talanty-o-tselyakh-proekta-narodnaya-stsena-lababa-rasskazali-v-sputnik-1059164633.html

Выявить новые таланты: о целях проекта "Народная сцена "Лабҿаба" рассказали в Sputnik

В проекте "Народная сцена "Лабҿаба" могу принять участие жители республики в возрасте от 12 лет и старше.

2025-11-19T18:50+0300

2025-11-19T18:50+0300

2025-11-19T23:26+0300

Кастинг проекта "Народная сцена "Лабҿаба" стартует в Абхазии 20 ноября. Гости пресс-центра Sputnik министр культуры республики Даур Кове и автор проекта, режиссер, сценарист Теймураз Тания отметили, что в планах сделать его ежегодным и задействовать в нем как можно больше творческих людей.Проект подразумевает поиск молодых талантов по четырем направлениям – вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах и сценическое искусство.Для этого его организаторы проведут кастинги во всех районах Абхазии. В них могут принять участие дети в возрасте от 12 до 17 лет и жители республики старше 18 лет. Они будут иметь возможность выступить на любом выбранном языке.Финалисты и победители проекта получат возможность записать собственные альбомы, снять клип, заключать контракты с российскими продюсерами, принять участие в творческих конкурсах в России.Отчетный концерт состоится 30 ноября на площади Свободы в Сухуме. В состав жюри войдут Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, хореограф, продюсер Тимур Квеквескири, музыкант и композитор Анри Гунба, Владимир Зантария, Кесоу Хагба, Динара Смыр.В будущем в поиске участников также будут задействованы отделы культуры районных администраций.

