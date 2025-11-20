https://sputnik-abkhazia.ru/20251120/bolee-60-dronov-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1059166565.html

Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь

Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 20.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-20T09:01+0300

2025-11-20T09:01+0300

2025-11-20T10:36+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053451596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ad81be0f64c1853f0389c890220fe25.jpg

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 65 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. В небе над Воронежской областью уничтожили 18 БпЛА, над Рязанской - 16.Над Белгородской областью поразили 14 дронов, над Тульской - семь.Четыре беспилотника атаковали Брянскую область, три - Липецкую, два - Тамбовскую, один - Крым.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251119/svo-severskie-kleschi-prevraschayutsya-v-kotel-1059141571.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, министерство обороны рф