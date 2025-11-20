Абхазия
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Собрание депутатов Гагры: планы на пятилетку
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Россия поможет развитию бизнеса в Абхазии. Мнение депутата
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
12 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Беслан Бебиа идунеи иԥсахит: акәашаҩ идҳәалоу агәалашәарақәа
18:19
6 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Такие обстоятельства
Россия поможет развитию бизнеса в Абхазии. Мнение депутата
18:53
26 мин
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь
Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь

09:01 20.11.2025 (обновлено: 10:36 20.11.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета БПЛА Суперкам группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 65 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В небе над Воронежской областью уничтожили 18 БпЛА, над Рязанской - 16.
Над Белгородской областью поразили 14 дронов, над Тульской - семь.
Четыре беспилотника атаковали Брянскую область, три - Липецкую, два - Тамбовскую, один - Крым.
Отработка боевого слаживания военнослужащими 8-й разведывательной штурмовой бригады добровольческого корпуса Южной группировки войск в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: Северские клещи превращаются в "котел"
Вчера, 09:15
