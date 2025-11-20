https://sputnik-abkhazia.ru/20251120/bolee-60-dronov-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1059166565.html
Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь
Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 20.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-20T09:01+0300
2025-11-20T09:01+0300
2025-11-20T10:36+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053451596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ad81be0f64c1853f0389c890220fe25.jpg
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 65 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. В небе над Воронежской областью уничтожили 18 БпЛА, над Рязанской - 16.Над Белгородской областью поразили 14 дронов, над Тульской - семь.Четыре беспилотника атаковали Брянскую область, три - Липецкую, два - Тамбовскую, один - Крым.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251119/svo-severskie-kleschi-prevraschayutsya-v-kotel-1059141571.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/15/1053451596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de0407fc82b10261ed56aab64b381217.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 60 дронов сбили над российскими регионами за ночь
09:01 20.11.2025 (обновлено: 10:36 20.11.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Средства ПВО за ночь сбили 65 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В небе над Воронежской областью уничтожили 18 БпЛА, над Рязанской - 16.
Над Белгородской областью поразили 14 дронов, над Тульской - семь.
Четыре беспилотника атаковали Брянскую область, три - Липецкую, два - Тамбовскую, один - Крым.