Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4
Домино в Абхазии: республика готовится принять чемпионат мира

19:58 20.11.2025 (обновлено: 19:59 20.11.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
Впервые чемпионат мира по домино состоялся в Абхазии в 2011 году.
У Абхазии есть положительный опыт проведения чемпионата мира по домино, сказал в пресс-центре Sputnik президент Международной федерации домино Мануэль Окендо.
Он напомнил, что чемпионат мира спешно состоялся в Абхазии в 2011 году. В 2027 году турнир вновь может пройти в республике. Сегодня состоялась встреча с президентом Бадрой Гунба. Глава государства поддержал эту идею.
По словам Окендо это первый шаг к проведению масштабного соревнования в республике. При этом он отметил, что решение о проведении чемпионата мира будут принимать члены комитета Федерации.
В брифинге посвященном проведению чемпионата мира по домино на территории Абхазии также приняли участие - президент Федерации домино Абхазии Тимур Лакербая и президент Российской федерации домино Борис Борзов.
