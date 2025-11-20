https://sputnik-abkhazia.ru/20251120/mery-podderzhki-i-kredity-agrba-o-pomoschi-abkhazskomu-biznesu-1059166439.html
Меры поддержки и кредиты: Агрба о помощи абхазскому бизнесу
Меры поддержки и кредиты: Агрба о помощи абхазскому бизнесу
Sputnik Абхазия
На поддержку малого и среднего бизнеса Абхазии будет направлено 126 млн рублей по решению президента России Владимира Путина. 20.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-20T10:35+0300
2025-11-20T10:35+0300
2025-11-20T11:42+0300
в абхазии
абхазия
новости
мультимедиа
бизнес
экономика
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/14/1059166078_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_a1e99346fda683862147ceaff1c46aed.jpg
Совещание по вопросам российско-абхазского взаимодействия в сфере инвестиционного сотрудничества с участием замэкономразвития России Сергея Назарова прошло в Кабинете министров республики 16 ноября. Гость студии радио Sputnik Абхазия экономист, член Общественной палаты Абхазии Даут Агрба отметил, что с помощью государственной поддержки в республике было создано немало предприятий. При этом он подчеркнул, что для существенного изменения ситуации в сфере бизнеса нужно еще больше поддержки от государства. Особое внимание Агрба уделил системе кредитования. По его мнению, ее нужно упрощать, но с условием обеспечения гарантий возврата денег банкам. Предпринимателям не всегда удобно находить имущество в качестве залога для банка или поручителей при оформлении кредита. Кроме того, уверен он, нужна взвешенная кредитная ставка.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/14/1059166078_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_d67ee0a0b13e42dc8a2eb121aa0fdd6b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, мультимедиа, бизнес, экономика, видео, видео
абхазия, новости, мультимедиа, бизнес, экономика, видео, видео
Меры поддержки и кредиты: Агрба о помощи абхазскому бизнесу
10:35 20.11.2025 (обновлено: 11:42 20.11.2025)
На поддержку малого и среднего бизнеса Абхазии будет направлено 126 млн рублей по решению президента России Владимира Путина.
Совещание по вопросам российско-абхазского взаимодействия в сфере инвестиционного сотрудничества с участием замэкономразвития России Сергея Назарова прошло в Кабинете министров республики 16 ноября.
Гость студии радио Sputnik Абхазия экономист, член Общественной палаты Абхазии Даут Агрба отметил, что с помощью государственной поддержки в республике было создано немало предприятий.
При этом он подчеркнул, что для существенного изменения ситуации в сфере бизнеса нужно еще больше поддержки от государства.
Особое внимание Агрба уделил системе кредитования. По его мнению, ее нужно упрощать, но с условием обеспечения гарантий возврата денег банкам.
Предпринимателям не всегда удобно находить имущество в качестве залога для банка или поручителей при оформлении кредита. Кроме того, уверен он, нужна взвешенная кредитная ставка.