Меры поддержки и кредиты: Агрба о помощи абхазскому бизнесу

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Афымцалашара ахә ахшәаареи абиуџьет анагӡашьеи: Тҟәарчал араион ахада ицәажәара
13:04
16 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет Виачеслав Ҷыҭанаа диижьҭеи 70 шықәса ҵит: арҿиаҩы иҩыза лгәалашәарақәа
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ампахьшь шана"- аԥсуа мультфильмқәа даҽак рыцлеит: аус адызулоз рыҿцәажәара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Как развивать глэмпинг в Абхазии: разговор с министром туризма
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Чеховская "Чайка": в РУСДРАМе первая премьера сезона
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афымца ахәи ашәахтәқәеи ралгара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет Виачеслав Ҷыҭанаа диижьҭеи 70 шықәса ҵит: арҿиаҩы иҩыза лгәалашәарақәа
18:19
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Итоги конкурса "Созидатели Абхазии": какие проекты получили поддержку
18:34
10 мин
Радио
Как развивать глэмпинг в Абхазии: разговор с министром туризма
18:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афымца ахәи ашәахтәқәеи ралгара: Очамчыра араион ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Апоет Виачеслав Ҷыҭанаа диижьҭеи 70 шықәса ҵит: арҿиаҩы иҩыза лгәалашәарақәа
21:19
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Итоги конкурса "Созидатели Абхазии": какие проекты получили поддержку
21:34
10 мин
Радио
Как развивать глэмпинг в Абхазии: разговор с министром туризма
21:44
15 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа араион аҿы афымца ахә ахшәаареи лашарала аиқәыршәареи: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак ицәажәара
13:05
15 мин
Аиҿцәажәара
Ашықәсҿыцазтәи аныҳәақәа рзы Аԥсны ԥсшьаразы иалырхуеит: атурфирма аиҳабы лцәажәара
13:20
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа театр ақәыргыламҭа ҿыци Уфаҟа агастрольқәеи: арежиссиор лыҿцәажәара
13:33
14 мин
Аиҿцәажәара
Анаплакы "Аԥсуа шыла" аалыҵ адҵаалара ахьынӡамоу: аиҳабы ицәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Собрание депутатов Гагры: планы на пятилетку
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Россия поможет развитию бизнеса в Абхазии. Мнение депутата
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
12 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Беслан Бебиа идунеи иԥсахит: акәашаҩ идҳәалоу агәалашәарақәа
18:19
6 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Такие обстоятельства
Россия поможет развитию бизнеса в Абхазии. Мнение депутата
18:53
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251120/mery-podderzhki-i-kredity-agrba-o-pomoschi-abkhazskomu-biznesu-1059166439.html
Меры поддержки и кредиты: Агрба о помощи абхазскому бизнесу
Меры поддержки и кредиты: Агрба о помощи абхазскому бизнесу
Sputnik Абхазия
На поддержку малого и среднего бизнеса Абхазии будет направлено 126 млн рублей по решению президента России Владимира Путина. 20.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-20T10:35+0300
2025-11-20T11:42+0300
в абхазии
абхазия
новости
мультимедиа
бизнес
экономика
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/14/1059166078_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_a1e99346fda683862147ceaff1c46aed.jpg
Совещание по вопросам российско-абхазского взаимодействия в сфере инвестиционного сотрудничества с участием замэкономразвития России Сергея Назарова прошло в Кабинете министров республики 16 ноября. Гость студии радио Sputnik Абхазия экономист, член Общественной палаты Абхазии Даут Агрба отметил, что с помощью государственной поддержки в республике было создано немало предприятий. При этом он подчеркнул, что для существенного изменения ситуации в сфере бизнеса нужно еще больше поддержки от государства. Особое внимание Агрба уделил системе кредитования. По его мнению, ее нужно упрощать, но с условием обеспечения гарантий возврата денег банкам. Предпринимателям не всегда удобно находить имущество в качестве залога для банка или поручителей при оформлении кредита. Кроме того, уверен он, нужна взвешенная кредитная ставка.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/14/1059166078_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_d67ee0a0b13e42dc8a2eb121aa0fdd6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, мультимедиа, бизнес, экономика, видео, видео
абхазия, новости, мультимедиа, бизнес, экономика, видео, видео

Меры поддержки и кредиты: Агрба о помощи абхазскому бизнесу

10:35 20.11.2025 (обновлено: 11:42 20.11.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
На поддержку малого и среднего бизнеса Абхазии будет направлено 126 млн рублей по решению президента России Владимира Путина.
Совещание по вопросам российско-абхазского взаимодействия в сфере инвестиционного сотрудничества с участием замэкономразвития России Сергея Назарова прошло в Кабинете министров республики 16 ноября.
Гость студии радио Sputnik Абхазия экономист, член Общественной палаты Абхазии Даут Агрба отметил, что с помощью государственной поддержки в республике было создано немало предприятий.
При этом он подчеркнул, что для существенного изменения ситуации в сфере бизнеса нужно еще больше поддержки от государства.
Особое внимание Агрба уделил системе кредитования. По его мнению, ее нужно упрощать, но с условием обеспечения гарантий возврата денег банкам.
Предпринимателям не всегда удобно находить имущество в качестве залога для банка или поручителей при оформлении кредита. Кроме того, уверен он, нужна взвешенная кредитная ставка.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0