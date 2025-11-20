https://sputnik-abkhazia.ru/20251120/mery-podderzhki-i-kredity-agrba-o-pomoschi-abkhazskomu-biznesu-1059166439.html

Меры поддержки и кредиты: Агрба о помощи абхазскому бизнесу

Меры поддержки и кредиты: Агрба о помощи абхазскому бизнесу

Sputnik Абхазия

На поддержку малого и среднего бизнеса Абхазии будет направлено 126 млн рублей по решению президента России Владимира Путина. 20.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-20T10:35+0300

2025-11-20T10:35+0300

2025-11-20T11:42+0300

в абхазии

абхазия

новости

мультимедиа

бизнес

экономика

видео

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/14/1059166078_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_a1e99346fda683862147ceaff1c46aed.jpg

Совещание по вопросам российско-абхазского взаимодействия в сфере инвестиционного сотрудничества с участием замэкономразвития России Сергея Назарова прошло в Кабинете министров республики 16 ноября. Гость студии радио Sputnik Абхазия экономист, член Общественной палаты Абхазии Даут Агрба отметил, что с помощью государственной поддержки в республике было создано немало предприятий. При этом он подчеркнул, что для существенного изменения ситуации в сфере бизнеса нужно еще больше поддержки от государства. Особое внимание Агрба уделил системе кредитования. По его мнению, ее нужно упрощать, но с условием обеспечения гарантий возврата денег банкам. Предпринимателям не всегда удобно находить имущество в качестве залога для банка или поручителей при оформлении кредита. Кроме того, уверен он, нужна взвешенная кредитная ставка.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мультимедиа, бизнес, экономика, видео, видео