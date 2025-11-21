https://sputnik-abkhazia.ru/20251121/1059173535.html

Лампа с джинном и орлан: участницы конкурса "Мисс Вселенная 2025" в национальных костюмах

Лампа с джинном и орлан: участницы конкурса "Мисс Вселенная 2025" в национальных костюмах

Финал "Мисс Вселенной" проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT в Бангкоке.

Победительницей конкурса красоты, который проводится уже в 74-й раз, стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес.Второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх.Россиянка Анастасия Венза также участвовала в конкурсе и вошла в число 30 финалисток.Одним из самых ярких моментов конкурса стал выход участниц в национальных костюмах.

