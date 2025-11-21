Лампа с джинном и орлан: участницы конкурса "Мисс Вселенная 2025" в национальных костюмах

Абхазия
Победительницей конкурса красоты, который проводится уже в 74-й раз, стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес.Второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх.Россиянка Анастасия Венза также участвовала в конкурсе и вошла в число 30 финалисток.Одним из самых ярких моментов конкурса стал выход участниц в национальных костюмах.
14:51 21.11.2025 (обновлено: 17:42 21.11.2025)
Финал "Мисс Вселенной" проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT в Бангкоке.
Победительницей конкурса красоты, который проводится уже в 74-й раз, стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес.
Второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх.
Россиянка Анастасия Венза также участвовала в конкурсе и вошла в число 30 финалисток.
Одним из самых ярких моментов конкурса стал выход участниц в национальных костюмах.
© AP Photo Sakchai Lalit

Мисс Индонезия Санли Лю вышла на сцену в национальном костюме, украшенном золотом.

Мисс Индонезия Санли Лю вышла на сцену в национальном костюме, украшенном золотом. - Sputnik Абхазия
1/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Мисс Индонезия Санли Лю вышла на сцену в национальном костюме, украшенном золотом.

© AP Photo Sakchai Lalit

Неожиданной геометрией поразил членов жюри костюм мисс Руанды Соланж Кейты.

Неожиданной геометрией поразил членов жюри костюм мисс Руанды Соланж Кейты. - Sputnik Абхазия
2/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Неожиданной геометрией поразил членов жюри костюм мисс Руанды Соланж Кейты.

© AP Photo Sakchai Lalit

Мисс Панама Мирна Кабаллини украсила свой костюм яркими перьями.

Мисс Панама Мирна Кабаллини украсила свой костюм яркими перьями. - Sputnik Абхазия
3/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Мисс Панама Мирна Кабаллини украсила свой костюм яркими перьями.

© AP Photo Sakchai Lalit

Очень скромной и очаровательной выглядела участница из Вьетнама.

Очень скромной и очаровательной выглядела участница из Вьетнама. - Sputnik Абхазия
4/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Очень скромной и очаровательной выглядела участница из Вьетнама.

© AP Photo Sakchai Lalit

Красавица из Шри Ланки предстала в образе джинна из лампы.

Красавица из Шри Ланки предстала в образе джинна из лампы. - Sputnik Абхазия
5/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Красавица из Шри Ланки предстала в образе джинна из лампы.

© AP Photo Sakchai Lalit

А наряд мисс Китай будто был отсылкой на костюм Малефисенты.

А наряд мисс Китай будто был отсылкой на костюм Малефисенты. - Sputnik Абхазия
6/15
© AP Photo Sakchai Lalit

А наряд мисс Китай будто был отсылкой на костюм Малефисенты.

© AP Photo Sakchai Lalit

Мисс Эвадор также решила украсить свой наряд перьями.

Мисс Эвадор также решила украсить свой наряд перьями. - Sputnik Абхазия
7/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Мисс Эвадор также решила украсить свой наряд перьями.

© AP Photo Sakchai Lalit

Наряд мисс Швеции Даниэллы Линдквист, судя по всему, был оммажем "Аббе".

Наряд мисс Швеции Даниэллы Линдквист, судя по всему, был оммажем &quot;Аббе&quot;. - Sputnik Абхазия
8/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Наряд мисс Швеции Даниэллы Линдквист, судя по всему, был оммажем "Аббе".

© AP Photo Sakchai Lalit

Индианка Маника Вишвакарма блистала золотом.

Индианка Маника Вишвакарма блистала золотом. - Sputnik Абхазия
9/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Индианка Маника Вишвакарма блистала золотом.

© AP Photo Sakchai Lalit

Наряд красавицы из Швейцарии притягивал взгляд яркими красками.

Наряд красавицы из Швейцарии притягивал взгляд яркими красками. - Sputnik Абхазия
10/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Наряд красавицы из Швейцарии притягивал взгляд яркими красками.

© AP Photo Sakchai Lalit

Затмить широкую улыбку мисс Испании было нелегко.

Затмить широкую улыбку мисс Испании было нелегко. - Sputnik Абхазия
11/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Затмить широкую улыбку мисс Испании было нелегко.

© AP Photo Sakchai Lalit

Мисс США Одри Эккерт продемонстрировала один из символов страны - белоголового орлана.

Мисс США Одри Эккерт продемонстрировала один из символов страны - белоголового орлана. - Sputnik Абхазия
12/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Мисс США Одри Эккерт продемонстрировала один из символов страны - белоголового орлана.

© AP Photo Sakchai Lalit

Красивой и величественной выглядела участница из Палестины.

Красивой и величественной выглядела участница из Палестины. - Sputnik Абхазия
13/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Красивой и величественной выглядела участница из Палестины.

© AP Photo Sakchai Lalit

Мисс Великобритания выбрала образ по фигуре и роскошный головной убор.

Мисс Великобритания выбрала образ по фигуре и роскошный головной убор. - Sputnik Абхазия
14/15
© AP Photo Sakchai Lalit

Мисс Великобритания выбрала образ по фигуре и роскошный головной убор.

© AP Photo Sakchai Lalit

74-й конкурс "Мисс Вселенная" прошел очень ярко.

74-й конкурс &quot;Мисс Вселенная&quot; прошел очень ярко. - Sputnik Абхазия
15/15
© AP Photo Sakchai Lalit

74-й конкурс "Мисс Вселенная" прошел очень ярко.

