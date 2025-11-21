https://sputnik-abkhazia.ru/20251121/1059173535.html
2025-11-21T14:51+0300
2025-11-21T14:51+0300
2025-11-21T17:42+0300
Лампа с джинном и орлан: участницы конкурса "Мисс Вселенная 2025" в национальных костюмах 14:51 21.11.2025 (обновлено: 17:42 21.11.2025)
Финал "Мисс Вселенной" проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT в Бангкоке.
Победительницей конкурса красоты, который проводится уже в 74-й раз, стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес.
Второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх.
Россиянка Анастасия Венза также участвовала в конкурсе и вошла в число 30 финалисток.
Одним из самых ярких моментов конкурса стал выход участниц в национальных костюмах.
© AP Photo Sakchai Lalit
Мисс Индонезия Санли Лю вышла на сцену в национальном костюме, украшенном золотом.
Мисс Индонезия Санли Лю вышла на сцену в национальном костюме, украшенном золотом.
© AP Photo Sakchai Lalit
Неожиданной геометрией поразил членов жюри костюм мисс Руанды Соланж Кейты.
Неожиданной геометрией поразил членов жюри костюм мисс Руанды Соланж Кейты.
© AP Photo Sakchai Lalit
Мисс Панама Мирна Кабаллини украсила свой костюм яркими перьями.
Мисс Панама Мирна Кабаллини украсила свой костюм яркими перьями.
© AP Photo Sakchai Lalit
Очень скромной и очаровательной выглядела участница из Вьетнама.
Очень скромной и очаровательной выглядела участница из Вьетнама.
© AP Photo Sakchai Lalit
Красавица из Шри Ланки предстала в образе джинна из лампы.
Красавица из Шри Ланки предстала в образе джинна из лампы.
© AP Photo Sakchai Lalit
А наряд мисс Китай будто был отсылкой на костюм Малефисенты.
А наряд мисс Китай будто был отсылкой на костюм Малефисенты.
© AP Photo Sakchai Lalit
Мисс Эвадор также решила украсить свой наряд перьями.
Мисс Эвадор также решила украсить свой наряд перьями.
© AP Photo Sakchai Lalit
Наряд мисс Швеции Даниэллы Линдквист, судя по всему, был оммажем "Аббе".
Наряд мисс Швеции Даниэллы Линдквист, судя по всему, был оммажем "Аббе".
© AP Photo Sakchai Lalit
Индианка Маника Вишвакарма блистала золотом.
Индианка Маника Вишвакарма блистала золотом.
© AP Photo Sakchai Lalit
Наряд красавицы из Швейцарии притягивал взгляд яркими красками.
Наряд красавицы из Швейцарии притягивал взгляд яркими красками.
© AP Photo Sakchai Lalit
Затмить широкую улыбку мисс Испании было нелегко.
Затмить широкую улыбку мисс Испании было нелегко.
© AP Photo Sakchai Lalit
Мисс США Одри Эккерт продемонстрировала один из символов страны - белоголового орлана.
Мисс США Одри Эккерт продемонстрировала один из символов страны - белоголового орлана.
© AP Photo Sakchai Lalit
Красивой и величественной выглядела участница из Палестины.
Красивой и величественной выглядела участница из Палестины.
© AP Photo Sakchai Lalit
Мисс Великобритания выбрала образ по фигуре и роскошный головной убор.
Мисс Великобритания выбрала образ по фигуре и роскошный головной убор.
© AP Photo Sakchai Lalit
74-й конкурс "Мисс Вселенная" прошел очень ярко.
74-й конкурс "Мисс Вселенная" прошел очень ярко.