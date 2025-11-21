https://sputnik-abkhazia.ru/20251121/alleyu-pamyati-propavshikh-bez-vesti-vysadili-v-parke-slavy-1059204682.html

Аллею памяти пропавших без вести высадили в Парке Славы

Аллею памяти пропавших без вести высадили в Парке Славы

Sputnik Абхазия

День пропавших без вести отмечается 30 августа, в этот день в парке установили памятную табличку, а сами деревья решили посадить позже, так как в августе было... 21.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-21T14:10+0300

2025-11-21T14:10+0300

2025-11-21T14:34+0300

в абхазии

абхазия

новости

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

сухум

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/15/1059204514_0:2:1281:722_1920x0_80_0_0_ebc92c5d1d368cdd755f721bc1ba800a.jpg

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Аллею памяти пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии высадили в Парке Славы в Сухуме. Акцию организовало движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" при поддержке столичной администрации. Руководитель движения Гули Кичба уточнила, что День пропавших без вести ежегодно отмечается 30 августа, но высаживать деревья решили в более благоприятный для них сезон. "Парк должен обновляться. Это парк, который символизирует красоту нашего города, а также здесь похоронены опознанные и неопознанные бойцы. Это место, куда всегда все приходят и отдыхать, и почтить память", – подчеркнула она.Всего в парке посадили семь саженцев — два кедра, две евгении и три лагерстремии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250903/1057301348.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), сухум