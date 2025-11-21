Абхазия
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Аллею памяти пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии высадили в Парке Славы в Сухуме. Акцию организовало движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" при поддержке столичной администрации. Руководитель движения Гули Кичба уточнила, что День пропавших без вести ежегодно отмечается 30 августа, но высаживать деревья решили в более благоприятный для них сезон. "Парк должен обновляться. Это парк, который символизирует красоту нашего города, а также здесь похоронены опознанные и неопознанные бойцы. Это место, куда всегда все приходят и отдыхать, и почтить память", – подчеркнула она.Всего в парке посадили семь саженцев — два кедра, две евгении и три лагерстремии.
Аллею памяти пропавших без вести высадили в Парке Славы

14:10 21.11.2025 (обновлено: 14:34 21.11.2025)
СУХУМ, 21 ноя – Sputnik. Аллею памяти пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии высадили в Парке Славы в Сухуме.
Акцию организовало движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" при поддержке столичной администрации.
Руководитель движения Гули Кичба уточнила, что День пропавших без вести ежегодно отмечается 30 августа, но высаживать деревья решили в более благоприятный для них сезон.
"Парк должен обновляться. Это парк, который символизирует красоту нашего города, а также здесь похоронены опознанные и неопознанные бойцы. Это место, куда всегда все приходят и отдыхать, и почтить память", – подчеркнула она.
Всего в парке посадили семь саженцев — два кедра, две евгении и три лагерстремии.
