Народная дипломатия: Абхазия и Россия будут развивать связи в образовании и культуре

Филиал российского Центра народной дипломатии открылся в Абхазском государственном университете. 21.11.2025

Исполнительный директор Центра народной демократии Наталья Красовская рассказала, что организация проводит культурно-образовательные проекты уже в девяти странах мира. "Мы прежде всего работаем в системе образования, и Абхазия для нас страна особая, наши с вами отношения развиваются очень быстро и динамично. Безусловно, наши отношения нацелены на будущее, будущее – это конечно подготовка кадров", - подчеркнула Красовская. Культурно-образовательная сфера – это то, что соединяет Абхазию и Россию, думать и чувствовать в одном направлении. На открытие Центра народной дипломатии приехали два российских вуза – Новосибирский государственный технический университет и Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. Представитель новосибирского вуза Дарья Боровикова в свою очередь рассказала, что на протяжение трех лет в России действует программа технонаставничества. Этот проект будет запущен и в Абхазии, отметила она. Международное технонаставничество подразумевает совместную работу студентов инженерных направлений Абхазии и России, подчеркнула Боровикова.

