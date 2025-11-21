https://sputnik-abkhazia.ru/20251121/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii--2026-god-1059210578.html
Производственный календарь Абхазии – 2026 год
Производственный календарь Абхазии – 2026 год
Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2026 год.
В январе республику ждет 17 выходных дней. Также из-за совпадения выходных и праздничных нерабочих дней дополнительным днями отдыха станут 9 марта, 13 апреля, 11 мая, 25 мая, 27 ноября. Дату Курбанныхуа объявят не позднее 10 дней до наступления праздника, этот день также будет выходным.
Производственный календарь Абхазии – 2026 год
Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2026 год.
В январе республику ждет 17 выходных дней.
Также из-за совпадения выходных и праздничных нерабочих дней дополнительным днями отдыха станут 9 марта, 13 апреля, 11 мая, 25 мая, 27 ноября.
Дату Курбанныхуа объявят не позднее 10 дней до наступления праздника, этот день также будет выходным.