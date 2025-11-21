https://sputnik-abkhazia.ru/20251121/proizvodstvennyy-kalendar-abkhazii--2026-god-1059210578.html

Производственный календарь Абхазии – 2026 год

Производственный календарь Абхазии – 2026 год

Sputnik Абхазия

Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2026 год. 21.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-21T16:07+0300

2025-11-21T16:07+0300

2025-11-21T16:07+0300

в абхазии

абхазия

новости

инфографика

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/0b/1058983415_0:132:1666:1069_1920x0_80_0_0_4c6976a9cebef025c62c455b80629c6b.png

В январе республику ждет 17 выходных дней. Также из-за совпадения выходных и праздничных нерабочих дней дополнительным днями отдыха станут 9 марта, 13 апреля, 11 мая, 25 мая, 27 ноября. Дату Курбанныхуа объявят не позднее 10 дней до наступления праздника, этот день также будет выходным.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, инфографика, мультимедиа, инфографика