Производственный календарь Абхазии – 2026 год

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа араион аҿы афымца ахә ахшәаареи лашарала аиқәыршәареи: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнак ицәажәара
13:05
15 мин
Аиҿцәажәара
Ашықәсҿыцазтәи аныҳәақәа рзы Аԥсны ԥсшьаразы иалырхуеит: атурфирма аиҳабы лцәажәара
13:20
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа театр ақәыргыламҭа ҿыци Уфаҟа агастрольқәеи: арежиссиор лыҿцәажәара
13:33
14 мин
Аиҿцәажәара
Анаплакы "Аԥсуа шыла" аалыҵ адҵаалара ахьынӡамоу: аиҳабы ицәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Собрание депутатов Гагры: планы на пятилетку
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Россия поможет развитию бизнеса в Абхазии. Мнение депутата
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Беслан Бебиа идунеи иԥсахит: акәашаҩ идҳәалоу агәалашәарақәа
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Афымцалашара ахә ахшәаареи абиуџьет анагӡашьеи: Тҟәарчал араион ахада ицәажәара
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Россия поможет развитию бизнеса в Абхазии. Мнение депутата
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Беслан Бебиа идунеи иԥсахит: акәашаҩ идҳәалоу агәалашәарақәа
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Афымцалашара ахә ахшәаареи абиуџьет анагӡашьеи: Тҟәарчал араион ахада ицәажәара
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Россия поможет развитию бизнеса в Абхазии. Мнение депутата
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
«Аиҳабыратә сааҭ»: Жәлар Реизараҿы иалацәажәеит аенергетика азҵаарақәа
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал ашәыр еизгарҭа аусура иалагеит: еилаҳкаауеит иахьынӡаманшәалоу уи анхацәа рзы
13:33
14 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақыҭанхамҩатә институт ааӡарҭа харҭәаахеит: еилаҳкаауеит иарбан ҵиаақәоу иаагоу
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Центр народной дипломатии в Абхазии: гуманитарное и научное сотрудничество
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Радио
Творческий конкурс "Народная сцена "Лабҿаба": интервью с автором проекта
14:33
17 мин
Дополнительное время
ФК "Гагра" – чемпион! Интервью с главным тренером
14:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал ашәыр еизгарҭа аусура иалагеит: еилаҳкаауеит иахьынӡаманшәалоу уи анхацәа рзы
18:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афон ҿыц адомино азы Иаарту жәларбжьаратәи атурнир мҩаԥысуеит: аиҿцәажәара
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Центр народной дипломатии в Абхазии: гуманитарное и научное сотрудничество
18:34
25 мин
On air
19:00
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Гал ашәыр еизгарҭа аусура иалагеит: еилаҳкаауеит иахьынӡаманшәалоу уи анхацәа рзы
21:04
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Центр народной дипломатии в Абхазии: гуманитарное и научное сотрудничество
21:34
25 мин
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
В январе республику ждет 17 выходных дней. Также из-за совпадения выходных и праздничных нерабочих дней дополнительным днями отдыха станут 9 марта, 13 апреля, 11 мая, 25 мая, 27 ноября. Дату Курбанныхуа объявят не позднее 10 дней до наступления праздника, этот день также будет выходным.
Производственный календарь Абхазии – 2026 год

16:07 21.11.2025
Подписаться
Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2026 год.
В январе республику ждет 17 выходных дней.
Также из-за совпадения выходных и праздничных нерабочих дней дополнительным днями отдыха станут 9 марта, 13 апреля, 11 мая, 25 мая, 27 ноября.
Дату Курбанныхуа объявят не позднее 10 дней до наступления праздника, этот день также будет выходным.
Производственный календарь на 2026 год - Sputnik Абхазия
Производственный календарь на 2026 год - Sputnik Абхазия
