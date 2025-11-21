В согласии с природой: как Абхазия планирует развивать глэмпинг-туризм

https://sputnik-abkhazia.ru/20251121/v-soglasii-s-prirodoy-kak-abkhaziya-planiruet-razvivat-glemping-turizm-1059215966.html
В 2026 году в Абхазии на развитие глэмпингов направят 150 миллионов рублей. О том, зачем республике развивать это направление, где лучше строить глэмпинги, рассказал в эфире радио Sputnik министр туризма Астамур Логуа.
Глэмпинги для Абхазии – относительно новый вид размещения. Это направление сейчас активно развивается во всем мире, в частности, в Российской Федерации.
Но в отличие от большого соседа, в Абхазии пока этот вид плохо развит, ни в одном законе нет понятия глэмпинг.
При этом, по мнению министра туризма, именно эти строения идеально впишутся в заповедные зоны, где запрещено капитальное строительство, и могут дать толчок развитию туризма в этих местах.
"Я лично знаю, что это очень популярно. И потому мне кажется, что это единение с природой, в том числе это не просто палатка, но и со всеми удобствами. Поэтому я считаю, что, безусловно, это будет абсолютно точно интересно для наших гостей, которые посещают Абхазию", – считает Астамур Логуа.