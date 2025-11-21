https://sputnik-abkhazia.ru/20251121/zhenskaya-komanda-abkhazii-po-nastolnomu-tennisu-posetila-samaru-1059204352.html
В Самаре сильная школа настольного тенниса, самарские спортсмены принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях.
СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Женская команда Абхазии по настольному теннису посетила Самару, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Иван Носков. По словам главы города Ивана Носкова, в Самаре очень сильная школа по настольному теннису, в программу визита включили несколько совместных тренировок абхазских и самарских спортсменов. Он уточнил, что гости пробыли в Самаре около недели, им подготовили насыщенную культурную программу. "Наши ребята в ближайшее время тоже поедут с дружеским визитом в Абхазию, посмотрят страну, некоторые, возможно, впервые увидят Черное море. Страна души Абхазия и город с душой Самара будут дружить спортшколами", — добавил он.
Женская команда Абхазии по настольному теннису посетила Самару
