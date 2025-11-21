https://sputnik-abkhazia.ru/20251121/zhenskaya-komanda-abkhazii-po-nastolnomu-tennisu-posetila-samaru-1059204352.html

Женская команда Абхазии по настольному теннису посетила Самару

Женская команда Абхазии по настольному теннису посетила Самару

Sputnik Абхазия

В Самаре сильная школа настольного тенниса, самарские спортсмены принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях. 21.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-21T13:58+0300

2025-11-21T13:58+0300

2025-11-21T13:58+0300

новости

самара

россия

абхазия

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/15/1059203723_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_d161301b6c3b7be40738f9c9fb625689.jpg

СУХУМ, 21 ноя - Sputnik. Женская команда Абхазии по настольному теннису посетила Самару, рассказал в своем Telegram-канале мэр города Иван Носков. По словам главы города Ивана Носкова, в Самаре очень сильная школа по настольному теннису, в программу визита включили несколько совместных тренировок абхазских и самарских спортсменов. Он уточнил, что гости пробыли в Самаре около недели, им подготовили насыщенную культурную программу. "Наши ребята в ближайшее время тоже поедут с дружеским визитом в Абхазию, посмотрят страну, некоторые, возможно, впервые увидят Черное море. Страна души Абхазия и город с душой Самара будут дружить спортшколами", — добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250913/1057522203.html

самара

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, самара, россия, абхазия, спорт