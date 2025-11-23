Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/kulturnaya-afisha-abkhazii-s-24-po-30-noyabrya-1059241388.html
Культурная афиша Абхазии: выставка, концерты, спектакли
Культурная афиша Абхазии: выставка, концерты, спектакли
Sputnik Абхазия
Культурная афиша Абхазии с 24 по 30 ноября. Читайте, планируйте свой культурный отдых. 23.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-23T14:21+0300
2025-11-23T18:49+0300
в абхазии
абхазия
культура
афиша
досуг
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/1f/1058695776_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b0d3edffa63a608ce41cd459949ad1d7.jpg
SputnikAUADAАбхазская госфилармонияАбхазский драмтеатрАбхазский Молодежный театрРУСДРАМ
https://sputnik-abkhazia.ru/20251122/1059235284.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251112/1059000222.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0a/1f/1058695776_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_14eb1e4135e9a7efee0c39d4fae55f11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, культура, афиша, досуг, новости
абхазия, культура, афиша, досуг, новости

Культурная афиша Абхазии: выставка, концерты, спектакли

14:21 23.11.2025 (обновлено: 18:49 23.11.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукПремьера спектакля "Чайка" в абхазском драматическом театре
Премьера спектакля Чайка в абхазском драматическом театре - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Культурная афиша Абхазии с 24 по 30 ноября. Читайте, планируйте свой культурный отдых.
Sputnik

AUADA

По 29 ноября - персональная выставка Дианы Хинтба

Абхазская госфилармония

25 ноября в 18:00 - юбилейный концерт, посвященный 95-летию Сухумского музыкального училища имени А. Ч. Чичба.
27 ноября в 18:00 - гала-концерт "Созвездие талантов" с участием лауреатов мероприятий, проведенных Республиканским центром народного творчества в этом году.

Абхазский драмтеатр

24 и 25 ноября – премьерный спектакль "Эшелон" по одноименной пьесе Михаила Рощина.
Абхазский государственный драматический театр - Sputnik Абхазия, 1920, 22.11.2025
Пресс-показ спектакля "Эшелон" прошел в Абхазском драматическом театре
Вчера, 23:37

Абхазский Молодежный театр

26 ноября в 19:00 – спектакль "Абхазы, мы абхазы".

РУСДРАМ

24 ноября в 19:00 – спектакль "Примадонны".
25 ноября в 19:00 – спектакль "Метод".
26 ноября в 19:00 – спектакль "Софичка".
29 ноября в 12:00 и 15:00 – детский спектакль "Гадкий утенок".
Гастроли Вахтанговского театра в Абхазии. Послевкусие - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2025
Гастроли Вахтанговского театра в Абхазии. Послевкусие
12 ноября, 14:40
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0