Культурная афиша Абхазии: выставка, концерты, спектакли
Культурная афиша Абхазии: выставка, концерты, спектакли
Культурная афиша Абхазии с 24 по 30 ноября.
Абхазская госфилармония
Абхазский драмтеатр
Абхазский Молодежный театр
РУСДРАМ
Культурная афиша Абхазии: выставка, концерты, спектакли
14:21 23.11.2025 (обновлено: 18:49 23.11.2025)
Культурная афиша Абхазии с 24 по 30 ноября. Читайте, планируйте свой культурный отдых.
По 29 ноября - персональная выставка Дианы Хинтба
25 ноября в 18:00 - юбилейный концерт, посвященный 95-летию Сухумского музыкального училища имени А. Ч. Чичба.
27 ноября в 18:00 - гала-концерт "Созвездие талантов" с участием лауреатов мероприятий, проведенных Республиканским центром народного творчества в этом году.
24 и 25 ноября – премьерный спектакль "Эшелон" по одноименной пьесе Михаила Рощина.
Абхазский Молодежный театр
26 ноября в 19:00 – спектакль "Абхазы, мы абхазы".
24 ноября в 19:00 – спектакль "Примадонны".
25 ноября в 19:00 – спектакль "Метод".
26 ноября в 19:00 – спектакль "Софичка".
29 ноября в 12:00 и 15:00 – детский спектакль "Гадкий утенок".