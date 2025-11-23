Культурная афиша Абхазии: выставка, концерты, спектакли

25 ноября в 18:00 - юбилейный концерт, посвященный 95-летию Сухумского музыкального училища имени А. Ч. Чичба.

27 ноября в 18:00 - гала-концерт "Созвездие талантов" с участием лауреатов мероприятий, проведенных Республиканским центром народного творчества в этом году.