https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/ne-vse-mogut-byt-oligarkhami-pochemu-vazhno-podderzhivat-malyy-i-sredniy-biznes-1059242011.html

"Не все могут быть олигархами": почему важно поддерживать малый и средний бизнес

"Не все могут быть олигархами": почему важно поддерживать малый и средний бизнес

Sputnik Абхазия

Вопросы необходимости льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Абхазии, а также рациональности поднятия цен на электроэнергию обсудили на радио... 23.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-23T15:45+0300

2025-11-23T15:45+0300

2025-11-23T15:45+0300

в абхазии

абхазия

финансы

экономика

новости

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/17/1059242119_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_5044940052967625e5f2d9ce5537eff0.jpg

Халваш рассказал, что в 2025 году на помощь развитию малого и среднего бизнеса в Абхазии было направлено более 300 миллионов рублей, из которых более 120 миллионов – помощь России. "На следующий год отрадно отметить тот факт, что эти суммы будут еще увеличиваться. Эта сумма дойдет до 500 миллионов рублей, из которых, как мы знаем, 150 миллионов рублей – это будет помощь Российской Федерации для поддержки нашего малого бизнеса", – сказал он. Малый и средний бизнес важен для экономики любой страны, так как он создает категорию граждан среднего достатка, объяснил депутат. По словам Халваш, статистические данные показывают, что самые большие налоговые поступления в бюджет Абхазии приходят от сферы торговли и туризма, в котором и представлен сегмент среднего бизнеса.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, финансы, экономика, новости, видео, мультимедиа, видео