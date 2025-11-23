https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/ne-vse-mogut-byt-oligarkhami-pochemu-vazhno-podderzhivat-malyy-i-sredniy-biznes-1059242011.html
"Не все могут быть олигархами": почему важно поддерживать малый и средний бизнес
"Не все могут быть олигархами": почему важно поддерживать малый и средний бизнес
Sputnik Абхазия
Вопросы необходимости льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Абхазии, а также рациональности поднятия цен на электроэнергию обсудили на радио... 23.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-23T15:45+0300
2025-11-23T15:45+0300
2025-11-23T15:45+0300
в абхазии
абхазия
финансы
экономика
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/17/1059242119_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_5044940052967625e5f2d9ce5537eff0.jpg
Халваш рассказал, что в 2025 году на помощь развитию малого и среднего бизнеса в Абхазии было направлено более 300 миллионов рублей, из которых более 120 миллионов – помощь России. "На следующий год отрадно отметить тот факт, что эти суммы будут еще увеличиваться. Эта сумма дойдет до 500 миллионов рублей, из которых, как мы знаем, 150 миллионов рублей – это будет помощь Российской Федерации для поддержки нашего малого бизнеса", – сказал он. Малый и средний бизнес важен для экономики любой страны, так как он создает категорию граждан среднего достатка, объяснил депутат. По словам Халваш, статистические данные показывают, что самые большие налоговые поступления в бюджет Абхазии приходят от сферы торговли и туризма, в котором и представлен сегмент среднего бизнеса.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/17/1059242119_0:0:1921:1440_1920x0_80_0_0_4f34b8a11f5653fd1a24663b08178f4e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, финансы, экономика, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, финансы, экономика, новости, видео, мультимедиа, видео
"Не все могут быть олигархами": почему важно поддерживать малый и средний бизнес
Вопросы необходимости льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Абхазии, а также рациональности поднятия цен на электроэнергию обсудили на радио Sputnik с председателем парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Бесланом Халваш.
Халваш рассказал, что в 2025 году на помощь развитию малого и среднего бизнеса в Абхазии было направлено более 300 миллионов рублей, из которых более 120 миллионов – помощь России. "На следующий год отрадно отметить тот факт, что эти суммы будут еще увеличиваться. Эта сумма дойдет до 500 миллионов рублей, из которых, как мы знаем, 150 миллионов рублей – это будет помощь Российской Федерации для поддержки нашего малого бизнеса", – сказал он.
Малый и средний бизнес важен для экономики любой страны, так как он создает категорию граждан среднего достатка, объяснил депутат. По словам Халваш, статистические данные показывают, что самые большие налоговые поступления в бюджет Абхазии приходят от сферы торговли и туризма, в котором и представлен сегмент среднего бизнеса.