Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
"Не все могут быть олигархами": почему важно поддерживать малый и средний бизнес
"Не все могут быть олигархами": почему важно поддерживать малый и средний бизнес
Халваш рассказал, что в 2025 году на помощь развитию малого и среднего бизнеса в Абхазии было направлено более 300 миллионов рублей, из которых более 120 миллионов – помощь России. "На следующий год отрадно отметить тот факт, что эти суммы будут еще увеличиваться. Эта сумма дойдет до 500 миллионов рублей, из которых, как мы знаем, 150 миллионов рублей – это будет помощь Российской Федерации для поддержки нашего малого бизнеса", – сказал он. Малый и средний бизнес важен для экономики любой страны, так как он создает категорию граждан среднего достатка, объяснил депутат. По словам Халваш, статистические данные показывают, что самые большие налоговые поступления в бюджет Абхазии приходят от сферы торговли и туризма, в котором и представлен сегмент среднего бизнеса.
"Не все могут быть олигархами": почему важно поддерживать малый и средний бизнес

15:45 23.11.2025
Вопросы необходимости льготного кредитования малого и среднего бизнеса в Абхазии, а также рациональности поднятия цен на электроэнергию обсудили на радио Sputnik с председателем парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Бесланом Халваш.
Халваш рассказал, что в 2025 году на помощь развитию малого и среднего бизнеса в Абхазии было направлено более 300 миллионов рублей, из которых более 120 миллионов – помощь России. "На следующий год отрадно отметить тот факт, что эти суммы будут еще увеличиваться. Эта сумма дойдет до 500 миллионов рублей, из которых, как мы знаем, 150 миллионов рублей – это будет помощь Российской Федерации для поддержки нашего малого бизнеса", – сказал он.
Малый и средний бизнес важен для экономики любой страны, так как он создает категорию граждан среднего достатка, объяснил депутат. По словам Халваш, статистические данные показывают, что самые большие налоговые поступления в бюджет Абхазии приходят от сферы торговли и туризма, в котором и представлен сегмент среднего бизнеса.
