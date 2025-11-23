Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/rossiya-voshla-v-troyku-stran-s-samym-moschnym-voenno-morskim-potentsialom-1059249119.html
Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом
Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом
Sputnik Абхазия
Российские специалисты из ИМЭМО РАН рассчитали индекс морской мощи 100 государств на 2025 год 23.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-23T16:31+0300
2025-11-23T16:31+0300
россия
вмф рф
рейтинг
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048676349_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_3c87ba1252c6ea64445396f536f6d410.jpg
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад института.Ученые пояснили, что провели сравнительную оценку совокупного морского потенциала стран на основе разработанной ими системы индексов.Согласно докладу, на долю десяти ведущих государств приходится почти 60% совокупного индекса морской мощи (ИММ-25). Первое место занимает Китай с показателем 16,3%, второе — США (15,1%). Россия, как и ранее, находится на третьей позиции с долей 6,6%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251106/russkoe-oruzhie-poseydon-kak-garantiya-svetlogo-buduschego-1058825785.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048676349_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_e933873b143a3d9febfbec8edd9cbacf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, вмф рф, рейтинг, новости
россия, вмф рф, рейтинг, новости

Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом

16:31 23.11.2025
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВстреча учебного корабля Балтийского флота "Смольный" во Владивостоке
Встреча учебного корабля Балтийского флота Смольный во Владивостоке - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2025
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Российские специалисты из ИМЭМО РАН рассчитали индекс морской мощи 100 государств на 2025 год
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад института.
Ученые пояснили, что провели сравнительную оценку совокупного морского потенциала стран на основе разработанной ими системы индексов.
Согласно докладу, на долю десяти ведущих государств приходится почти 60% совокупного индекса морской мощи (ИММ-25). Первое место занимает Китай с показателем 16,3%, второе — США (15,1%). Россия, как и ранее, находится на третьей позиции с долей 6,6%.
Океанская многоцелевая система Посейдон - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2025
Русское оружие: "Посейдон" как гарантия светлого будущего
6 ноября, 09:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0