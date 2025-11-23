https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/rossiya-voshla-v-troyku-stran-s-samym-moschnym-voenno-morskim-potentsialom-1059249119.html
Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом
Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом
Sputnik Абхазия
Российские специалисты из ИМЭМО РАН рассчитали индекс морской мощи 100 государств на 2025 год 23.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-23T16:31+0300
2025-11-23T16:31+0300
2025-11-23T16:31+0300
россия
вмф рф
рейтинг
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048676349_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_3c87ba1252c6ea64445396f536f6d410.jpg
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад института.Ученые пояснили, что провели сравнительную оценку совокупного морского потенциала стран на основе разработанной ими системы индексов.Согласно докладу, на долю десяти ведущих государств приходится почти 60% совокупного индекса морской мощи (ИММ-25). Первое место занимает Китай с показателем 16,3%, второе — США (15,1%). Россия, как и ранее, находится на третьей позиции с долей 6,6%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251106/russkoe-oruzhie-poseydon-kak-garantiya-svetlogo-buduschego-1058825785.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0a/13/1048676349_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_e933873b143a3d9febfbec8edd9cbacf.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, вмф рф, рейтинг, новости
россия, вмф рф, рейтинг, новости
Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом
Российские специалисты из ИМЭМО РАН рассчитали индекс морской мощи 100 государств на 2025 год
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад института.
Ученые пояснили, что провели сравнительную оценку совокупного морского потенциала стран на основе разработанной ими системы индексов.
Согласно докладу, на долю десяти ведущих государств приходится почти 60% совокупного индекса морской мощи (ИММ-25). Первое место занимает Китай с показателем 16,3%, второе — США (15,1%). Россия, как и ранее, находится на третьей позиции с долей 6,6%.