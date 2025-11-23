https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/rossiya-voshla-v-troyku-stran-s-samym-moschnym-voenno-morskim-potentsialom-1059249119.html

Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом

Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом

23.11.2025

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Россия вошла в тройку стран с самым мощным военно-морским потенциалом, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад института.Ученые пояснили, что провели сравнительную оценку совокупного морского потенциала стран на основе разработанной ими системы индексов.Согласно докладу, на долю десяти ведущих государств приходится почти 60% совокупного индекса морской мощи (ИММ-25). Первое место занимает Китай с показателем 16,3%, второе — США (15,1%). Россия, как и ранее, находится на третьей позиции с долей 6,6%.

россия

2025

