Sputnik недели: инспекция президента, конный парад в Гудауте и поездка в Псков

Sputnik недели: инспекция президента, конный парад в Гудауте и поездка в Псков

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 17 по 23 ноября. 23.11.2025

О том, какие дал поручения президент Бадра Гунба во время инспекции в Гагрский и Гудаутский районы, как прошла поездка абхазской делегации в Псковскую область и какое соглашение было подписано, как почтили память первого главы республики Владислава Ардзинба в Гудауте, читайте в материале Sputnik.Президентская инспекцияПрезидент Абхазии Бадра Гунба на минувшей неделе в рамках инспекционной поездки посетил Гагрский и Гудаутский районы.В частности, он осмотрел ход ремонтных работ аварийного участка на 12-м километре республиканской трассы.По словам главы УКС Демира Гамисония, работы на 15 участках были запланированы в 2020 году в рамках Инвестпрограммы. Сейчас завершен ремонт 14 из них, оставшийся отремонтируют до конца года.Также глава государства побывал в школе поселка Цандрипш, где проводится ремонт здания, которое было незаконно приватизировано и возвращено в госсобственность.Ремонт ведется за счет средств местной администрации. Бадра Гунба добавил, что для ускорения процесса государство окажет району финансовую помощь. Он также предложил переоборудовать один из корпусов в детский сад, которых в поселке не хватает.В Гудаутском районе Гунба посетил две школы. В селе Куланырхуа заменили кровлю площадью 1600 квадратных метров. Кроме того, выходцы из села по фамилии Шония помогли отремонтировать художественную студию.Президент поручил отремонтировать в школе кабинет абхазского языка, а также провести ремонт оползневого участка главной сельской дороги, который находится в аварийном состоянии.В школе села Абгархук также проводятся работы по замене кровли площадью 1900 квадратных метров и 30 окон. К тому же, планируется вымостить брусчаткой площадку перед школой.Гунба поручил отремонтировать кабинеты, в которых из-за сырости завелась плесень. Он также рассказал, что на следующей неделе школа получит новый автобус.Международная федерация домино в АбхазииПрезидент Бадра Гунба встретился с главами международных федераций домино Мануэлем Окендо, Ефрайном Веласкесом, Хуакином Мартинесо и Борисом Борзовым.Они прибыли в республику для участия в открытом Международном турнире памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния."Мы гордимся тем, что у нас в Абхазии в 2011 году проходил чемпионат мира по домино. Для нас это очень важное событие, и, пользуясь нашей встречей, хотел бы сказать, что мы готовы в 2027 году еще раз принять чемпионат мира по домино", — сообщил глава государства.Президент Международной федерации домино Мануэль Окендо отметил, что за 14 лет, прошедших после чемпионата мира 2011 года, Абхазия преобразилась.В свою очередь в международном турнире проходившем в Новом Афоне абхазские спортсмены завоевали "золото" и "бронзу" в командном зачете, а в личном первенстве — третье место занял Айнар Пилия, четвертое — Саид Ашуба. Соревнование завершилось в воскресенье.Памяти первогоКонный парад, посвященный 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба, прошел в Гудауте 20 ноября.Всадники с флагами проехали от улицы Ардзинба до памятника защитникам Абхазии в 1992-1993 года в центре города, где также состоялась церемония возложения цветов. В ней приняли участие руководство Гудаутского района, матери погибших бойцов, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность.В тот же день в гудаутском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Владиславу Ардзинба.Перед зрителями выступили вокальные и хореографические коллективы — "Рица", "Апсны-67", "Адац", артисты абхазской эстрады. Ученики детских садов и школ прочитали стихотворения и станцевали.Сотрудничество с Псковской областьюДелегация из Абхазии во главе с премьер-министром Владимиром Делба посетила Псковскую область и приняла участие в форуме "Мы помним".Глава правительства зачитал приветственный адрес от имени президента Абхазии Бадры Гунба."Значение этого форума выходит далеко за рамки регионального масштаба. Он способствует укреплению духовных и культурных связей между народами, объединенными общей историей и общей победой", — в частности говорится в тексте.В рамках визита правительство Абхазии подписало соглашение о сотрудничестве с Псковской областью.Документ охватывает экономику, культуру, социальную сферу. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что побывал в Абхазии три месяца назад, и что уже активно реализуются совместные проекты, в том числе молодежные.Заявление МИДНа заседании заместителей министров Комитета министров Совета Европы был рассмотрен 32-й консолидированный доклад Генерального секретаря Совета Европы — "Конфликт в Грузии" 18 ноября.На это отреагировал МИД Абхазии. Как отметил замминистра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава, Тбилиси регулярно пытается использовать международные площадки для продвижения русофобской и антиабхазской повестки.Он подчеркнул, что республика остается суверенным государством, открыта к диалогу и сотрудничеству с международными партнерами, а стратегическое партнерство с Россией обеспечивает ее стабильность и развитие.Что касается "полтитических маневров" грузинской стороны, таких как упразднение временной администрации Южной Осетии, Бигвава в интервью АГТРК сказал, что многие "дружественные" заявления руководства Грузии в отношении Абхазии носят декларативный характер.Он уточнил, что решение об упразднении — это отражение острой внутриполитической борьбы внутри страны, и добавил, что Абхазия изначально считала незаконными эти "параллельные" грузинские структуры, которыми Тбилиси хотел заменить легитимные власти в Сухуме и Цхинвале.Фестиваль кино в СухумеМеждународный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" прошел в Абхазии. На церемонии открытия глава МИД Олег Барциц подчеркнул, что Абхазия не на словах, а на деле поддерживает Россию в этот сложный период. Он напомнил, что многие выходцы республики погибли в боях, на линии фронта много лет работали абхазские врачи и журналисты, а страна оказывала Донбассу гуманитарную помощь. Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" организован при поддержке МИД республики и Национального фонда поддержки социальных программ РФ. Участникам показали фильмы о бойцах СВО, в том числе уроженцах Абхазии, и провели пленарные дискуссии. Первая операция на ангиографеАбхазские и российские врачи провели первые операции с использованием ангиографа в Республиканском сосудистом центре. За ходом операций наблюдали президент Бадра Гунба, глава Минздрава Эдуард Бутба и главврач Эрик Хатхва."Мы очень давно ждали создания таких условий в Абхазии, когда мы могли бы оперативно принять решение по экстренной госпитализации. Я уверен, что это спасет жизни многих сотен наших соотечественников. Это очень важная работа", — сказал Гунба. По сообщению Минздрава России, российские врачи также проведут еще пять плановых операций на ангиографе в Абхазии. "Разные судьбы — Победа одна"Патриотический форум "Разные судьбы — Победа одна" прошел в Музее боевой славы в Сухуме. Представитель Федерального агентства по делам национальностей Сергей Разживин отметил, что Абхазию и Россию объединяют значимые общие ценности, чему и посвящено мероприятие. Руководитель Дома народов России Анна Полежаева рассказала, что организация может поддержать проекты абхазской молодежи. Главное для любой успешной идеи — нести в себе определенные ценности. Так же для абхазской молодежи в Музее Боевой Славы презентовали проект по сохранению исторической памяти "СВОИ".По словам федерального координатора медиадвижения "КИБЕРЫ" Алеси Дегтяревой, "СВОИ" — это живые истории о межнациональной дружбе и героизме в годы Великой Отечественной войны и в период СВО.Центр народной дипломатии в АГУФилиал российского Центра народной дипломатии открылся в АГУ. "Абхазия для России — страна братская, страна очень значимая. Нас связывает история, колоссальное количество событий, которые имели место в истории обеих стран", — подчеркнула исполнительный директор центра Наталья Красовская. Она добавила, что между двумя государствами налажены мощные культурные и образовательные связи, и это взаимодействие необходимо развивать. По словам Красовской, Центр народной дипломатии занимается прежде всего образовательной сферой. Он работает в девяти государствах и ориентируется на направления, важные для этих стран. Центр уже запустил совместную программу между АГУ и Новосибирским государственным техническим университетом, одним из ведущих в России. Ремонт АбИГИНа минувшей неделе приступили к реконструкции Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа. Ранее президент Бадра Гунба поручил начать капитальный ремонт старейшего научного учреждения страны. "Президент лично пришел, увидел все своими глазами и поручил обновить самые опасные участки. Теперь можно спокойно включать кондиционеры, компьютеры и печки. Мы очень благодарны", — отметил директор АбИГИ Арда Ашуба. Заключение под стражуПодозреваемые по делу о стрельбе в Сухуме Астамур Шинкуба и Шарат Джикирба заключены под стражу решением столичного суда, сообщил Sputnik прокурор столицы Алхас Агумава. В результате стрельбы, произошедшей 11 ноября на улице Гумской в Сухуме, были ранены пять человек, один из них позже скончался в больнице. "Игра слов и букв"Первое игровое приложение для изучения абхазского языка презентовали в Сухуме. Автор и разработчик — Давид Коява. Он собрал команду специалистов — художников, аниматоров, музыкантов — и реализовал проект. В приложении девять мини-игр: "Собери букву", "Собери слово", "Раскраска" и другие. Каждая из них помогает ребёнку развивать речь, память и воображение. Проект реализован при поддержке компании "А-Мобаил". По словам её представителя Астанды Чкадуа, главная цель — сохранение и популяризация абхазского языка с использованием современных цифровых технологий.

