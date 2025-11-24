https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/bolee-90-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1059258352.html

Более 90 украинских дронов уничтожили над российскими регионами за ночь

Практически ежедневно ВСУ наносят удары по объектам на российской территории с помощью дронов, эти удары отражают системы противовоздушной обороны. 24.11.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.В небе над Белгородской областью уничтожили 45, над Краснодарским краем – девять.Семь дронов сбили над Нижегородской областью, четыре – над Воронежской.Средства ПВО также поразили 20 украинских БпЛА над Черным морем и восемь – над Азовским.

