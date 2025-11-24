https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/bolee-90-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1059258352.html
Более 90 украинских дронов уничтожили над российскими регионами за ночь
Более 90 украинских дронов уничтожили над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ наносят удары по объектам на российской территории с помощью дронов, эти удары отражают системы противовоздушной обороны. 24.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-24T09:00+0300
2025-11-24T09:00+0300
2025-11-24T10:39+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d4079cd23f90529edc5e353b24431b33.jpg
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.В небе над Белгородской областью уничтожили 45, над Краснодарским краем – девять.Семь дронов сбили над Нижегородской областью, четыре – над Воронежской.Средства ПВО также поразили 20 украинских БпЛА над Черным морем и восемь – над Азовским.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/1059240090.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_250d4f845ec171c69a67d4468a2d4e31.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 90 украинских дронов уничтожили над российскими регионами за ночь
09:00 24.11.2025 (обновлено: 10:39 24.11.2025)
Практически ежедневно ВСУ наносят удары по объектам на российской территории с помощью дронов, эти удары отражают системы противовоздушной обороны.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В небе над Белгородской областью уничтожили 45, над Краснодарским краем – девять.
Семь дронов сбили над Нижегородской областью, четыре – над Воронежской.
Средства ПВО также поразили 20 украинских БпЛА над Черным морем и восемь – над Азовским.