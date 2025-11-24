Более 90 украинских дронов уничтожили над российскими регионами за ночь

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥснытәи акомандақәа аԥхьахәқәа ргеит адомино азы аицлабраҿы: аспортсменцәа рцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аԥснытәи ауниверситет арҵаҩцәа Москва алекциақәа ирыԥхьеит
13:34
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гагра араион аҿы аӡеизакырҭеи ашколи еиҭашьақәдыргылоит: араион ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Такие обстоятельства
Чужих детей не бывает! Какую помощь оказывают в Кризисном центре Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
СВОИ". Всероссийский проект на тему "Историческая память и преемственность поколений
14:37
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/bolee-90-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiyskimi-regionami-za-noch-1059258352.html
Более 90 украинских дронов уничтожили над российскими регионами за ночь
Более 90 украинских дронов уничтожили над российскими регионами за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ наносят удары по объектам на российской территории с помощью дронов, эти удары отражают системы противовоздушной обороны. 24.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-24T09:00+0300
2025-11-24T10:39+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d4079cd23f90529edc5e353b24431b33.jpg
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.В небе над Белгородской областью уничтожили 45, над Краснодарским краем – девять.Семь дронов сбили над Нижегородской областью, четыре – над Воронежской.Средства ПВО также поразили 20 украинских БпЛА над Черным морем и восемь – над Азовским.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/1059240090.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_250d4f845ec171c69a67d4468a2d4e31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 90 украинских дронов уничтожили над российскими регионами за ночь

09:00 24.11.2025 (обновлено: 10:39 24.11.2025)
© Sputnik / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2025
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ наносят удары по объектам на российской территории с помощью дронов, эти удары отражают системы противовоздушной обороны.
СУХУМ, 24 ноя – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В небе над Белгородской областью уничтожили 45, над Краснодарским краем – девять.
Семь дронов сбили над Нижегородской областью, четыре – над Воронежской.
Средства ПВО также поразили 20 украинских БпЛА над Черным морем и восемь – над Азовским.
Маломобильных жителей Херсонской области эвакуируют в Крым - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Армия России освободила села Петровское, Тихое и Отрадное
Вчера, 13:04
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0