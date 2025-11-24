"Осторожно, спойлер!": драма "Школьный автобус" и другие работы Мэттью МакКонахи

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥснытәи акомандақәа аԥхьахәқәа ргеит адомино азы аицлабраҿы: аспортсменцәа рцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аԥснытәи ауниверситет арҵаҩцәа Москва алекциақәа ирыԥхьеит
13:34
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гагра араион аҿы аӡеизакырҭеи ашколи еиҭашьақәдыргылоит: араион ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Такие обстоятельства
Чужих детей не бывает! Какую помощь оказывают в Кризисном центре Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
СВОИ". Всероссийский проект на тему "Историческая память и преемственность поколений
14:37
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/ostorozhno-spoyler-drama-shkolnyy-avtobus-i-drugie-raboty-mettyu-makkonakhi-1059186771.html
"Осторожно, спойлер!": драма "Школьный автобус" и другие работы Мэттью МакКонахи
"Осторожно, спойлер!": драма "Школьный автобус" и другие работы Мэттью МакКонахи
Sputnik Абхазия
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" ведущие обсудили драму "Школьный автобус" и вспомнили другие известные работы американского актера Мэттью... 24.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-24T09:59+0300
2025-11-24T09:58+0300
осторожно, спойлер!
кино
драма
мэттью макконахи
осторожно, спойлер
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/14/1059186963_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_79c84ca379c7f505d93e902a9f549ea8.jpg
Осторожно, спойлер!: драма "Школьный автобус" и другие работы Мэттью МакКонахи
Sputnik Абхазия
Осторожно, спойлер!: драма "Школьный автобус" и другие работы Мэттью МакКонахи
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" ведущие обсудили драму "Школьный автобус" и вспомнили другие известные работы американского актера Мэттью МакКонахи.Слушайте подкаст.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/14/1059186963_71:0:1511:1080_1920x0_80_0_0_ca6def4a0b06496ef516ae9a05486886.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кино, драма, мэттью макконахи, осторожно, спойлер , подкасты, аудио
кино, драма, мэттью макконахи, осторожно, спойлер , подкасты, аудио

"Осторожно, спойлер!": драма "Школьный автобус" и другие работы Мэттью МакКонахи

09:59 24.11.2025
Осторожно, спойлер!
Осторожно, спойлер!: драма "Школьный автобус" и другие работы Мэттью МакКонахи
Подписаться
В новом выпуске программы "Осторожно, спойлер!" ведущие обсудили драму "Школьный автобус" и вспомнили другие известные работы американского актера Мэттью МакКонахи.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0