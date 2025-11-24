https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/premera-spektaklya-eshelon-sostoyalas-v-abkhazskom-dramteatre--1059273881.html

Премьера спектакля "Эшелон" состоялась в Абхазском драмтеатре

Премьера спектакля "Эшелон" состоялась в Абхазском драмтеатре

Sputnik Абхазия

Спектакль посвящен 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 24.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-24T22:04+0300

2025-11-24T22:04+0300

2025-11-24T22:04+0300

в абхазии

абхазия

россия

культура

абхазский драматический театр

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/0e/1039573864_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_bd974f19c3e5681382e2479086a78a4c.jpg

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Премьера спектакля "Эшелон" по пьесе советского драматурга Михаила Рощина состоялась в Абхазском государственном драматическом театре."Эшелон" - это история о судьбах людей, столкнувшихся с войной и случайно попавших в один поезд. Совершенно разные люди с разной судьбой, которых объединяет одна беда.Режиссер-постановщик спектакля – заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. По ее словам, в пьесе очень подробно описано, как война отражается на той или иной семье, женщине, ребенке, подростках."Это история о судьбах людей, столкнувшихся с войной, волей случая попавших в одну теплушку поезда. Совершенно разные, растерянные и хранящие надежду, они жадно проживают каждое мгновение жизни, стараясь сохранить самое главное — человечность. За две недели проходит целая жизнь перед глазами. Как сам автор сказал, эта пьеса - посвящение всем тыловикам, всем матерям", — сказала она.Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры.Художник-декоратор – Гарри Дочия, художник по костюмам – Диана Допуа, композитор – Заслуженный артиста Абхазии Тимур Агрба, художник по свету – Николай Рыбников.В период Великой Отечественной войны из Абхазии в ряды Советской армии и Военно-морского флота было призвано 55,5 тысяч человек. Из них 17,5 тысяч человек не вернулись с фронта, 23 уроженца удостоены звания Героя Советского Союза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/1059266497.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Асмат Цвижба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg

Асмат Цвижба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Асмат Цвижба https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102323/63/1023236389_0:0:1024:1023_100x100_80_0_0_1a2ec5ba7f93fd20f764dfc0de02bf36.jpg

абхазия, россия, культура, абхазский драматический театр, новости