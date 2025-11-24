https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/premera-spektaklya-eshelon-sostoyalas-v-abkhazskom-dramteatre--1059273881.html
Премьера спектакля "Эшелон" состоялась в Абхазском драмтеатре
Премьера спектакля "Эшелон" состоялась в Абхазском драмтеатре
Спектакль посвящен 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 24.11.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Премьера спектакля "Эшелон" по пьесе советского драматурга Михаила Рощина состоялась в Абхазском государственном драматическом театре."Эшелон" - это история о судьбах людей, столкнувшихся с войной и случайно попавших в один поезд. Совершенно разные люди с разной судьбой, которых объединяет одна беда.Режиссер-постановщик спектакля – заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. По ее словам, в пьесе очень подробно описано, как война отражается на той или иной семье, женщине, ребенке, подростках."Это история о судьбах людей, столкнувшихся с войной, волей случая попавших в одну теплушку поезда. Совершенно разные, растерянные и хранящие надежду, они жадно проживают каждое мгновение жизни, стараясь сохранить самое главное — человечность. За две недели проходит целая жизнь перед глазами. Как сам автор сказал, эта пьеса - посвящение всем тыловикам, всем матерям", — сказала она.Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры.Художник-декоратор – Гарри Дочия, художник по костюмам – Диана Допуа, композитор – Заслуженный артиста Абхазии Тимур Агрба, художник по свету – Николай Рыбников.В период Великой Отечественной войны из Абхазии в ряды Советской армии и Военно-морского флота было призвано 55,5 тысяч человек. Из них 17,5 тысяч человек не вернулись с фронта, 23 уроженца удостоены звания Героя Советского Союза.
