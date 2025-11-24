https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/sila-v-logike-shkolnitsa-iz-sukhuma-stala-polufinalistkoy-umnits-i-umnikov-1059262720.html

Сила в логике: школьница из Сухума стала полуфиналисткой "Умниц и умников"

Сила в логике: школьница из Сухума стала полуфиналисткой "Умниц и умников"

Ученица сухумской школы №10 Валерия Бения стала полуфиналисткой телевизионной викторины "Умницы и умники".

Валерия успешно выступила на отборочных играх в Москве, получила два ордена и теперь продолжит путь в полуфинале. Спектр тем был обширный – от древнеримской истории до постсоветского периода. По мнению участницы, самые сложные вопросы касались постсоветского периода, а ближе всего ей была тема Древнего Рима. В январе станет известна тема полуфинала викторины.

