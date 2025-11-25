До слез: премьера спектакля "Эшелон" в Абхазском драматическом театре

Премьера спектакля "Эшелон" по пьесе советского драматурга Михаила Рощина состоялась в Абхазском государственном драматическом театре 24 ноября. Это история о судьбах людей, столкнувшихся с войной и случайно попавших в один поезд. Они разные, но их объединяет одна беда.Режиссер-постановщик спектакля – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. По ее словам, в пьесе очень подробно описано, как война отражается на той или иной семье, женщине, ребенке, подростках. Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры. Художник-декоратор – Гарри Дочия, художник по костюмам – Диана Допуа, композитор – Заслуженный артист Абхазии Тимур Агрба, художник по свету – Николай Рыбников.
Спектакль "Эшелон" Абхазского драмтеатра посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Премьера спектакля "Эшелон" по пьесе советского драматурга Михаила Рощина состоялась в Абхазском государственном драматическом театре 24 ноября.
Это история о судьбах людей, столкнувшихся с войной и случайно попавших в один поезд. Они разные, но их объединяет одна беда.
Режиссер-постановщик спектакля – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. По ее словам, в пьесе очень подробно описано, как война отражается на той или иной семье, женщине, ребенке, подростках.
Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры. Художник-декоратор – Гарри Дочия, художник по костюмам – Диана Допуа, композитор – Заслуженный артист Абхазии Тимур Агрба, художник по свету – Николай Рыбников.