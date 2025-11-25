Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
До слез: премьера спектакля "Эшелон" в Абхазском драматическом театре

12:06 25.11.2025 (обновлено: 12:28 25.11.2025)
Подписаться
Спектакль "Эшелон" Абхазского драмтеатра посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Премьера спектакля "Эшелон" по пьесе советского драматурга Михаила Рощина состоялась в Абхазском государственном драматическом театре 24 ноября.
Это история о судьбах людей, столкнувшихся с войной и случайно попавших в один поезд. Они разные, но их объединяет одна беда.
Режиссер-постановщик спектакля – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. По ее словам, в пьесе очень подробно описано, как война отражается на той или иной семье, женщине, ребенке, подростках.
Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры. Художник-декоратор – Гарри Дочия, художник по костюмам – Диана Допуа, композитор – Заслуженный артист Абхазии Тимур Агрба, художник по свету – Николай Рыбников.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Эшелон" Абхазского драматического театра прошла 24 ноября.

Премьера спектакля &quot;Эшелон&quot; Абхазского драматического театра прошла 24 ноября. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Эшелон" Абхазского драматического театра прошла 24 ноября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановка по пьесе Михаила Рощина создана при поддержке Российского фонда культуры и посвящена 80-летию Победы.

Постановка по пьесе Михаила Рощина создана при поддержке Российского фонда культуры и посвящена 80-летию Победы. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Постановка по пьесе Михаила Рощина создана при поддержке Российского фонда культуры и посвящена 80-летию Победы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик — Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

Режиссер-постановщик — Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер-постановщик — Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В основе сюжета противостояние человека и войны. Действие происходит в замкнутом пространстве — вагоне поезда, куда совершенно разные люди попадают волею случая.

В основе сюжета противостояние человека и войны. Действие происходит в замкнутом пространстве — вагоне поезда, куда совершенно разные люди попадают волею случая. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В основе сюжета противостояние человека и войны. Действие происходит в замкнутом пространстве — вагоне поезда, куда совершенно разные люди попадают волею случая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Героям приходится мучительно приспосабливаться к новому временному бытию.

Героям приходится мучительно приспосабливаться к новому временному бытию. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Героям приходится мучительно приспосабливаться к новому временному бытию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Художник-декоратор – Гарри Дочия.

Художник-декоратор – Гарри Дочия. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Художник-декоратор – Гарри Дочия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пресс-показ спектакля "Эшелон" состоялся 22 ноября.

Пресс-показ спектакля &quot;Эшелон&quot; состоялся 22 ноября. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пресс-показ спектакля "Эшелон" состоялся 22 ноября.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В период Великой Отечественной войны из Абхазии на фронт ушли 55,5 тысячи человек.

В период Великой Отечественной войны из Абхазии на фронт ушли 55,5 тысячи человек. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В период Великой Отечественной войны из Абхазии на фронт ушли 55,5 тысячи человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Более 17 тысяч из них не вернулись домой.

Более 17 тысяч из них не вернулись домой. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Более 17 тысяч из них не вернулись домой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Эшелон" наполнен трагичными событиями, которые не могут оставить равнодушными зрителя.

&quot;Эшелон&quot; наполнен трагичными событиями, которые не могут оставить равнодушными зрителя. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Эшелон" наполнен трагичными событиями, которые не могут оставить равнодушными зрителя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль не может оставить зрителей равнодушными.

Спектакль не может оставить зрителей равнодушными. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль не может оставить зрителей равнодушными.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий показ состоится сегодня.

Следующий показ состоится сегодня. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий показ состоится сегодня.

