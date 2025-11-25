https://sputnik-abkhazia.ru/20251125/do-slez-premera-spektaklya-eshelon-v-abkhazskom-dramaticheskom-teatre--1059281848.html

До слез: премьера спектакля "Эшелон" в Абхазском драматическом театре

Спектакль "Эшелон" Абхазского драмтеатра посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 25.11.2025, Sputnik Абхазия

Премьера спектакля "Эшелон" по пьесе советского драматурга Михаила Рощина состоялась в Абхазском государственном драматическом театре 24 ноября. Это история о судьбах людей, столкнувшихся с войной и случайно попавших в один поезд. Они разные, но их объединяет одна беда.Режиссер-постановщик спектакля – Заслуженная артистка Абхазии Мадина Аргун. По ее словам, в пьесе очень подробно описано, как война отражается на той или иной семье, женщине, ребенке, подростках. Спектакль создан при поддержке Российского фонда культуры. Художник-декоратор – Гарри Дочия, художник по костюмам – Диана Допуа, композитор – Заслуженный артист Абхазии Тимур Агрба, художник по свету – Николай Рыбников.

